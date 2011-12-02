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Avea iPhone 4S satışına başlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,3b
1
69
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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 Ülkemizin önde gelen GSM operatörlerinden Avea, Apple'ın Ekim ayında lansmanını yaptığı yeni telefonu iPhone 4S'i satışa sunuyor.

Avea resmi internet sayfasında güncelleme yaparak iPhone 4S ilanını sayfasına ekledi. Sayfada yer alan bilgiye göre iPhone 4S'in satış tarihi 16 Aralık olarak göstermekte.

iPhone 4S ile sunulacak paketler de şu an belirsiz. Ancak rekabet başladığına göre fiyat konusunda bazı sızıntıları önümüzdeki hafta duymaya başlayabiliriz. Elimize yeni bilgiler geçtiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Apple iPhone 4S'in özelliklerini tekrar hatırlayalım;
  • Apple A5 çipsetli 1 GHz Cortex A9 işlemci (Çift Çekirdek)
  • PowerVR SGX543mp2 GPU
  • 512 MB RAM - 16/32/64 GB Dahili Depolama
  • 8 MP Kamera (Otofokus, LED flaş)
  • 1080p Video kayıt desteği
  • iOS5
  • 3.5 inç Led aydınlatmalı IPS ekran
  • 640 x 960 Çözünürlük
  • A-GPS ve GLONASS
Avea'nın iPhone 4S için hazırlamış olduğu ilgili sayfaya ve fiyatlara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın.
http://www.avea.com.tr/tr/sta/cihazlar/iphone4s_dokunus.shtml?pagemenu=iphone4sdokunus

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DH Misafiri 7 yıl
Most places will give you a free quote, menniag no charge for it. if you want an accurate quote though, they will have to run your credit, which should still be of no charge to you. And they don't just run a regular credit report, each company has their own matrix and a copy of your credit report will be of no use to them. anyplace that charges you is a place to stay away from!
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inexo 7 yıl
aveanin tek iyi yani 12aylık taahhüt de yapması yoksa avantajı olduğundan değil
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DH Misafiri 7 yıl
Bence 170*24 Ay gibi bir rakamdan satılacaktır.Daha aşağı olacağını sanmam.Ama en ucuz vodafone satar gibi geliyor bana oda 5-10 tl.Birde bunlara 1gb internet paketi hafta içi bir gün şebeke içi bedava konuşma eklerler.Herkez koşa koşa alır.
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selenga_68 7 yıl
tek kelimeyle rezalet 2 ay gece gündüz çalışdığım fiyata bir telefon tek kelimeyle vahim bir durum teknoloji çılgınlığı bu olsa gerek bi taneside bedavaya milleti güldürse olmamı :)
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DH Misafiri 7 yıl
sırf hava atmak ıcın alınan bu telefonun fıyatları bu kadar yukseldı asla 1600un ustunde bır paraya alınmaz alınması sacma olur bızım mılletımız hava atmayı cok sevdığı ıcın bır telefona 2500 tl verıyor yazık
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DH Misafiri 7 yıl
Apple İphone 4S Alana kadar samsung galaxy nexus alırım
NEDENİ:DAHA HIZLI, İPHONE 4 S DEN DAHA UCUZ VE ANDROİD 4.0 OLMASINA RAĞMEN DAHA ÇOK ÖZELLİK VAR
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eneshatipoglu 7 yıl
16 gb lar abd 1350tl,32ler 1500tl,64 lerde 1800tl.ama gel gör ki bizim ülkemizde 16 gblar en az 2000tl den başlamakta.iyi kazık yiyoruz vallaha
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*GameOver* 7 yıl
umarım gençplus tarifesine bir kampanya yaparlarda rahatça alırız 16gb
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esqhia 8 yıl
yürü be avea kim tutar seni.iphone alacaklar,bari avea dan alsınlar da gsm sektörüne rekabet gelsin biraz.türkcell tek taraflı kazıklıyor hep :)
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yilmaz94 8 yıl
Bugünün kuru ile 16 gb 4s 1980 tl ye gelecek söylemedi demeyin.
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50.cal 8 yıl yilmaz94
yilmaz94

Bugünün kuru ile 16 gb 4s 1980 tl ye gelecek söylemedi demeyin.

bende o civarlarda düşünüyorum maximum 2.050
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Barlas 8 yıl
O degil de girise bayildim; ulkemizin onde gelen gsm operatorlerinden avea.. Haber konusu her ogenin metnin girisinde tanimlanmasi gerekmiyor, komik gorunuyor.
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mert1907 8 yıl
İphone alacak olsam gider 3GS alırım en güzeli :D
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