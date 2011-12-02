Avea iPhone 4S satışına başlıyor





Ülkemizin önde gelen GSM operatörlerinden Avea, Apple'ın Ekim ayında lansmanını yaptığı yeni telefonu iPhone 4S'i satışa sunuyor.





Avea resmi internet sayfasında güncelleme yaparak iPhone 4S ilanını sayfasına ekledi. Sayfada yer alan bilgiye göre iPhone 4S'in satış tarihi 16 Aralık olarak göstermekte.





iPhone 4S ile sunulacak paketler de şu an belirsiz. Ancak rekabet başladığına göre fiyat konusunda bazı sızıntıları önümüzdeki hafta duymaya başlayabiliriz. Elimize yeni bilgiler geçtiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Apple iPhone 4S'in özelliklerini tekrar hatırlayalım;

Apple A5 çipsetli 1 GHz Cortex A9 işlemci (Çift Çekirdek)

PowerVR SGX543mp2 GPU

512 MB RAM - 16/32/64 GB Dahili Depolama

8 MP Kamera (Otofokus, LED flaş)

1080p Video kayıt desteği

iOS5

3.5 inç Led aydınlatmalı IPS ekran

640 x 960 Çözünürlük

A-GPS ve GLONASS

Avea'nın iPhone 4S için hazırlamış olduğu ilgili sayfaya ve fiyatlara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın.

http://www.avea.com.tr/tr/sta/cihazlar/iphone4s_dokunus.shtml?pagemenu=iphone4sdokunus