Avea, iTunes hediye kartlarını satışa sunan ilk operatör oldu

Haber Editörü
Geçtiğimiz haftanın başında iTunes Store Türkiye'nin açılmasıyla birlikte iTunes hediye kartları da Türkiye'de satışa sunulmaya başlanmıştı. İlk etapta Apple'ın yetkili mağazaları tarafından satışa sunulan bu kartlar, Avea bayilerinde satılmaya başlandı.
Atılan bu adımla birlikte Apple'ın iTunes hediye kartlarını müşterilerine sunan ilk operatör olan Avea, bu kartların 25 TL ve 50 TL'lik iki farklı çeşidini müşterilerine sunuyor. Avea iletişim merkezlerinden erişebilecek bu kartlar ile gelecek olan kodları kullanmak için iTunes veya Appstore üzerinden ''Kodu kullan'' bölümüne girerek kodu yazmanız ve işleminizi onaylamanız yeterli olacak.
Kredi kartı kullanmıyor veya farklı bir hediye arıyorsanız, iTunes hediye kartlarına şu an için Apple'ın yetkili servisleri veya Avea iletişim merkezlerinden ulaşabilirsiniz. Ülkemizdeki operatörler arasında iTunes hediye kartlarını üç ay boyunca sadece Avea'nın temin edeceğini de belirtelim.
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esas mantık o Kartlardan alıp başkasına hediye etmek, hediye edilen kişide istediği uygulamayı, filmi, albümü veya parçayı kendi istediği gibi alabilmesi.
İyide bu hediye kartda o yuzden hediye kart diyolar. Alip birine hediye ediyosun o kiside istedigi uygulamayi aliyor.. Nasil teknosanin mediamarktin hediye karti var, yada diger mazalarin iste bu da onun gibi..
Yani asil amaci hediye, ama bizde genelde kredi karti olmayanlar alip kontor gbi kullaniyo ve asil amacinin bu oldugu saniliyo
Alalım bi ASphalt+modern Combat alalım belki bad piggies vs :)))
Bu kartlar sadece TR Store da kullanılabilir. Us Store için amerika da satılan hediye kartlardan almanız lazım.
aynen
apple'boyların cirit attığı türkiyede yok satar
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