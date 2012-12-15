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Avea, iTunes hediye kartlarını satışa sunan ilk operatör oldu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftanın başında iTunes Store Türkiye'nin açılmasıyla birlikte iTunes hediye kartları da Türkiye'de satışa sunulmaya başlanmıştı. İlk etapta Apple'ın yetkili mağazaları tarafından satışa sunulan bu kartlar, Avea bayilerinde satılmaya başlandı.
Atılan bu adımla birlikte Apple'ın iTunes hediye kartlarını müşterilerine sunan ilk operatör olan Avea,  bu kartların 25 TL ve 50 TL'lik iki farklı çeşidini müşterilerine sunuyor. Avea iletişim merkezlerinden erişebilecek bu kartlar ile gelecek olan kodları kullanmak için iTunes veya Appstore üzerinden ''Kodu kullan'' bölümüne girerek kodu yazmanız ve işleminizi onaylamanız yeterli olacak.

Kredi kartı kullanmıyor veya farklı bir hediye arıyorsanız, iTunes hediye kartlarına şu an için Apple'ın yetkili servisleri veya Avea iletişim merkezlerinden ulaşabilirsiniz. Ülkemizdeki operatörler arasında iTunes hediye kartlarını üç ay boyunca sadece Avea'nın temin edeceğini de belirtelim. 

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mq1n 6 yıl en beğenilen
Avea bu konuda baya girişimci
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Statistik 6 yıl
Yuh be, helal olsun Apple'a bunu Turkcell bile yapmadi, para veya kontür demek yerine 'hediye' karti diyor, karsiliginda para odeniyorsa hediye demek ne alaka yav, basta Turkcell olmak uzere bizim operatorler bile kendi 'para yukleme' kartlari icin hediye kart demedi
2 Yanıt Yanıtla
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Extreme Victory 6 yıl Statistik
Statistik

Yuh be, helal olsun Apple'a bunu Turkcell bile yapmadi, para veya kontür demek yerine 'hediye' karti diyor, karsiliginda para odeniyorsa hediye demek ne alaka yav, basta Turkcell olmak uzere bizim operatorler bile kendi 'para yukleme' kartlari icin hediye kart demedi

esas mantık o Kartlardan alıp başkasına hediye etmek, hediye edilen kişide istediği uygulamayı, filmi, albümü veya parçayı kendi istediği gibi alabilmesi.
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bdurmus 6 yıl Statistik
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Yuh be, helal olsun Apple'a bunu Turkcell bile yapmadi, para veya kontür demek yerine 'hediye' karti diyor, karsiliginda para odeniyorsa hediye demek ne alaka yav, basta Turkcell olmak uzere bizim operatorler bile kendi 'para yukleme' kartlari icin hediye kart demedi

İyide bu hediye kartda o yuzden hediye kart diyolar. Alip birine hediye ediyosun o kiside istedigi uygulamayi aliyor.. Nasil teknosanin mediamarktin hediye karti var, yada diger mazalarin iste bu da onun gibi..

Yani asil amaci hediye, ama bizde genelde kredi karti olmayanlar alip kontor gbi kullaniyo ve asil amacinin bu oldugu saniliyo
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fatihburak95 6 yıl
iyi olmuş ya bu arada ben kütahyadaki teknosaya sordum da adamın haberi yok galiba bu kartların varlığından o ne dedi :)))
Alalım bi ASphalt+modern Combat alalım belki bad piggies vs :)))
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RainKnight 6 yıl
Mediamarkt ve teknosada satmiyor muydu zaten operatorlerden bekleyeceginize oralardan da alabiliriz
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bz9ai 6 yıl
ülkemizdeki apple kullanıcıları telefona milyarlar verip app'e 99cent vermemek için jb yapmıyor muydu
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playmaker10 6 yıl
Gör bunları google gör,
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MGF DH 6 yıl
Keske avea bayilerinin de bundan haberi olsaydı.
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mandalenaa 6 yıl
Güzel bir uygulama bence. Diğer operatörler de örnek almalı.
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itachi237 6 yıl
amerika app store'dan call of duty black ops zombies 2 alıcam bu kartlarla !
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SANALKAPTAN 6 yıl itachi237
itachi237
amerika app store'dan call of duty black ops zombies 2 alıcam bu kartlarla !

Bu kartlar sadece TR Store da kullanılabilir. Us Store için amerika da satılan hediye kartlardan almanız lazım.
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nc39 6 yıl
ne oluyor bu kartlar?
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*GameOver* 6 yıl
Avea tam bir fanboy
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Thursy 6 yıl
teknosada 2 haftadan beri görüyorum nerdeyse
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Holy Templar 6 yıl *GameOver*
*GameOver*

Avea tam bir fanboy


aynen

apple'boyların cirit attığı türkiyede yok satar
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Evivva 6 yıl
Büyük ihtimalle bir adet 25 Tl lik alacağım :)
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cokobash 6 yıl
Peki bu kartları Vodafone ve ya Turkcell kullanıcıları kullanabilecek mi?
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