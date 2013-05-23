Avea, "İç Denetim Farkındalık Ödülü"ne layık görüldü





Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından verilen "İç Denetim Farkındalık Ödülleri"nin "Kurumsal Farkındalık" kategorisindeki "İç Denetim Farkındalık Ödülü"nün sahibi oldu.





Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Türkiye'deki iç denetim uygulamalarının uluslararası standartlara kavuşması, mesleğin mükemmelliğe ulaşması ve iç denetim meslekleri ile ilgili farkındalığın artırılması amacıyla her yıl farklı dönemlerde "İç Denetim Farkındalık Ödülleri" dağıtıyor.





Avea da iç denetim mesleğinin ortaklar nezdinde tanıtımı ve farkındalık yaratma adına yaptığı başarılı çalışmalar kapsamında şirketlerin yarıştığı kategoride bu ödüle layık görüldü. Avea, dünyadaki GSM operatörleri tarafından yürütülen en iyi iç denetim organizasyonlarını dikkate alarak, iş birimi bazlı yeniden yapılanma gerçekleştirdi. Avea, iç denetim ekibinin çalışma prensiplerini de emniyetli, verimli, etik ve tarafsız olarak belirliyor.