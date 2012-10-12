Avea ile Capital ve Ekonomist dergileri, Girişimci Kulübü'nü hayata geçiriyor





GSM sektörünün önemli oyuncularından Avea ile Capital ve Ekonomist dergileri işbirliği yaparak, sektörde başarı kazanmış firmaların kurucusu olan girişimcileri bir araya getirecek Girişimci Kulübü'nü hayata geçirdi.





Ekonomiye yeni bir soluk kazandırmak, girişimcileri ortak bir paydada toplayarak paylaşımı sağlamak ve zaman zaman önemli konuşmacıları da ağırlayacak olan Girişimci Kulübü, bir basın toplantısıyla tanıtıldı.





Toplantıya Avea patronu Erkan Akdemir, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurul Üyesi Gülden Yılmaz, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş katıldı.





Avea patronu Ekran Akdemir, girişimciliğin dünyada yükselen değer olduğunu ve araştırmalara göre 1 yılda iş sahibi olan girişimci oranının yüzde 6'ya yükseldiğini, Türkiye'nin ihtiyacı olan girişimcilik ruhunu yeniden yorumlamak istediklerini ve krize rağmen 2011 yılında Türkiye'nin girişimcilik notunun 11.9 olarak ortaya çıktığını belirtti.





TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ise Türkiye'nin girişimcilik konusunda yükselen bir trend içerisinde olduğunu ve Girişimci Kulübü ile birçok başarı yakalayacaklarına inandıklarını ifade etti.





Girişimci Kulubü'nün ilk üyeleri arasında Ali Sabancı, Gülden Yılmaz, Nevzat Aydın, Emre Kurttepeli, Ahmet Emre Sarı, Tolga Tatari, Arzu Kaprol, Murat Kolbaşı, Mustafa Say, Cengiz Konukoğlu, Selçuk Kiper, Alemşah Öztürk, Gamze Cizreli, Sami Boydak, Ayşen Zamanpur, Saruhan Tan gibi isimler yer alıyor.