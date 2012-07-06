Avea, kişiye özel faaliyetleri için Defne firmasının yazılımını seçti

Türkiye'nin en büyük GSM operatörlerinden Avea, mobil platformda kişiye özel pazarlama

faaliyetleri için Defne'nin "Outbound Campaign Suite" yazılımını seçti.

Telekomünikasyon sektörüne yönelik çözümleri ile GSM şirketleriyle ortak çalışmalar yürüten Defne firması, Türkiye ve yurtdışında 30'u aşkın ülkede GSM Operatörleri ile işbirliği gerçekleştiriyor ve kendi geliştirdiği servis ve çözümleri sunuyor.

Defne'nin AR-GE'si tarafından geliştirilen ve Avea Müşteri Hizmetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Avea AR-GE çalışanlarının da katkılarıyla en kapsamlı ve en son versiyonu oluşturulan "Outbound Campaign Suite" yazılımı, uluslararası kabul testlerinden geçmiş ve yurtdışı pazarlarında da kabul görmüş çok yönlü bir Outbound kampanya yönetim çözümü.

Defne Bilgi İşlem Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Haliloğlu, Türkiye'de Avea, yurtdışında da Tacikistan ve Bangladeş'deki GSM operatörleri tarafından kullanılan OCS çözümü için, iki farklı ülkedeki GSM operatörüyle de görüşme aşamasında olduklarını, bunların da hayata geçmesi ile birlikte OCS çözümünün 5 farklı ülkedeki GSM operatörü tarafından kullanılan bir ürün haline geleceğini ifade etti.

Haliloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Akıllı bir algoritmik yapıya sahip olan OCS çözümünde, eğer tüketici yapılan teklifle ilgilenmiyorsa arzu edildiği takdirde bir sonraki kampanya arama listesine dahil edilmemekte, yani gereksiz bir telefon tacizine maruz kalmamaktadır. OCS üzerinde yapılan tüm işlemlerin web servislerle online yapılması, düşük maliyetle yüksek arama kapasitesi, Esnek Yazılım ve Donanım Altyapı imkanı, Operatörün Ürün, Servis, GSM Network, CRM, Database gibi sistemleri ile kolayca entegre olabilmesi ve Gelişmiş Arama Özellikleri (SMS ve e-mail yollama, hat aktifleşince arama, ileri tarihli arama planlama, tatil günleri mesai saatlerini algılayarak arama vb) gibi ve burada belirtmediğimiz bir çok özellik OCS'i rakiplerinden ön plana çıkarmaktadır."