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Avea sınırsız WiFi dakikaları ile yeni iPad'i ülkemizde satışa sunacak

7 yıl
4,8b
1
24
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni iPad'i piyasaya sunmasının ardından ülkemizde de operatörlerimiz birbirinden cazip kampanyalarla modeli müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

Avea, yayınladığı basın duyurusunda yeni iPad modelini kontratlı ve kontratsız olarak iletişim merkezlerinde satışa sunacaklarını, kontratlı alacak müşteriler için sınırsız WiFi dakikaları hediye edeceklerini açıkladı.

Avea, iPad 2 modelini de 2 yıl boyunca kontratlı olarak alan müşterilerine sınırsız WiFi dakikaları ile birlikte sunmuştu. 

Yeni iPad modelinin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden ülkemize giriş yapacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Mayıs ayı civarında ülkemize giriş yapacağına dair tahminler yapılıyor. 

2048 x 1536 piksel çözünürlükteki Retina ekranı ile dikkat çeken 9.7 inçlik yeni iPad, 4 çekirdeğe sahip grafik birimli A5X işlemcisi ile rakiplerinden 4 kata kadar daha fazla grafik performansı sunuyor. 16GB WiFi versiyonu 499$'dan başlayan yeni iPad'in 64GB WiFi+3G versiyonu 829$'a kadar çıkıyor.

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7nbitirdin 7 yıl
Sahibinden de 1130Tl ye aldiklari yurt disi ipad 3 leri 1800 e satmaya calisiyorlar. Ben de yapabilsem yapardim. Guzel is valla :(

Bol kazanc!
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E_Aydin35 7 yıl
Fiyat fenasal bir şekilde yükseliyor.. Şöyle yurt dışında bir amcam olsaydıda bana gönderseydi oradan alıp :D Formalite icabı yapsammı acaba :))
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Dark Shade 7 yıl
Kazik yiyoz kazik...
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alito 7 yıl
resmen kazık atıyorlar. saçmalık!
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bozok_53_45 7 yıl
sahibindende 499 dolarlık aleti 2000e satmaya çalışan uyanıklar çıkmış bile
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Zombiee38 7 yıl
Yurt dışında gsm şirketleri kontratlı olarak nerdeyse bedavaya son model telefonları veriyorlar. Aynı şirketler Türkiyeye gelince kontratlı olarak telefon satıyrlar ve fakat telefonun fiyatı dah pahalıya geliyor. Bizmi çok enayiyiz şirketlermi çok akıllı?
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mesona 7 yıl Zombiee38
Zombiee38
Yurt dışında gsm şirketleri kontratlı olarak nerdeyse bedavaya son model telefonları veriyorlar. Aynı şirketler Türkiyeye gelince kontratlı olarak telefon satıyrlar ve fakat telefonun fiyatı dah pahalıya geliyor. Bizmi çok enayiyiz şirketlermi çok akıllı?

Bakınız düşük segment HTC Explorer(Vodafone)
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engin_cakir 7 yıl
Nedir bu ya? İyi, bende 2 ay sonra şekilde New ipad i sunacağım.. üstelik kontratsız..
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LegendM 7 yıl
Gene kazık fiyata sattıktan sonra hiçbir anlamı yok sınırsız wifi falan
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beytepeli06 7 yıl
sınırsız wifi noktalı ne kadar yaygın
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bilgehankalkan 7 yıl beytepeli06
beytepeli06

sınırsız wifi noktalı ne kadar yaygın

Alışveriş Merkezleri, otobüs terminalleri vs. birçok umumi yerde bulunmakta TTnet wi-fi noktaları.

Önce bir fiyat belli olsun da öyle taşlayın daha fiyat yok bir şey yok ortada hemen başlıyorsunuz eleştirmeye.
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zaga20 7 yıl
En aşşağı 1400 dolar
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