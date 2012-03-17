Avea sınırsız WiFi dakikaları ile yeni iPad'i ülkemizde satışa sunacak

Apple'ın yeni iPad'i piyasaya sunmasının ardından ülkemizde de operatörlerimiz birbirinden cazip kampanyalarla modeli müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.





Avea, yayınladığı basın duyurusunda yeni iPad modelini kontratlı ve kontratsız olarak iletişim merkezlerinde satışa sunacaklarını, kontratlı alacak müşteriler için sınırsız WiFi dakikaları hediye edeceklerini açıkladı.





Avea, iPad 2 modelini de 2 yıl boyunca kontratlı olarak alan müşterilerine sınırsız WiFi dakikaları ile birlikte sunmuştu.





Yeni iPad modelinin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden ülkemize giriş yapacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Mayıs ayı civarında ülkemize giriş yapacağına dair tahminler yapılıyor.





2048 x 1536 piksel çözünürlükteki Retina ekranı ile dikkat çeken 9.7 inçlik yeni iPad, 4 çekirdeğe sahip grafik birimli A5X işlemcisi ile rakiplerinden 4 kata kadar daha fazla grafik performansı sunuyor. 16GB WiFi versiyonu 499$'dan başlayan yeni iPad'in 64GB WiFi+3G versiyonu 829$'a kadar çıkıyor.