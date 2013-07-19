Avea ve KFC, hediye menü kampanyasına başladı





Yaptığı farklı marka ortaklıklarıyla abonelerine çeşitli indirim ve promosyonlar sunan Avea, KFC tavuk fast-food zinciriyle yeni bir promosyona başlıyor.





Promosyon kapsamında 31 Ağustos tarihine kadar Zinger Burger, Fillet Burger veya But Menü'den sipariş edilince bir tane de hediye olarak verilecek.





Promosyon tüm KFC restoranlarında, 444 35 55 numaralı hızlı sipariş hattında ya da www.kfcturkiye.com veya www.yemeksepeti.com adreslerinde geçerli olacak.





Avea abonelerinin promosyondan yararlanmak için KFC yazıp 5060'a göndermeleri gerekiyor. Promosyon ayrıca Türk Telekom ve TTNET müşterileri için de geçerli.





Türk Telekom müşterileri; KFC yazıp boşluk bırakarak (başında sıfır olmadan) ev telefonu numaralarını da ekleyip 6616'ya, TTNET müşterileri ise; KFC yazıp boşluk bırakarak TC Kimlik numaralarını 6606'ya kısa mesaj atarak kampanyadan yararlanabilecek.