Avea ve KFC, hediye menü kampanyasına başladı

Haber Editörü
Yaptığı farklı marka ortaklıklarıyla abonelerine çeşitli indirim ve promosyonlar sunan Avea, KFC tavuk fast-food zinciriyle yeni bir promosyona başlıyor.
Promosyon kapsamında 31 Ağustos tarihine kadar Zinger Burger, Fillet Burger veya But Menü'den sipariş edilince bir tane de hediye olarak verilecek.
Promosyon tüm KFC restoranlarında, 444 35 55 numaralı hızlı sipariş hattında ya da www.kfcturkiye.com veya www.yemeksepeti.com adreslerinde geçerli olacak.
Avea abonelerinin promosyondan yararlanmak için KFC yazıp 5060'a göndermeleri gerekiyor. Promosyon ayrıca Türk Telekom ve TTNET müşterileri için de geçerli.
Türk Telekom müşterileri; KFC yazıp boşluk bırakarak (başında sıfır olmadan) ev telefonu numaralarını da ekleyip 6616'ya, TTNET müşterileri ise; KFC yazıp boşluk bırakarak TC Kimlik numaralarını 6606'ya kısa mesaj atarak kampanyadan yararlanabilecek.
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12 tl ye çift menü oluyor ki,normaldir.
Avea'nınki laf olsun işte :)
Burger king'de iki menu 13 tl üstelik, kola ve patatesleri daha büyük. Yada adam akıllı whopper menu ve ya steakhouse alın 10 tl , 12 tl ye 10 numara karnınız doyar. Bir tek kfc demiyorum ha burgerkinde öyle iki menü alacağınıza tek menülükler daha makul olur sizin için. İki menü şu fiyatmış aldanmayın.