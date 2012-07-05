Avea ve Türk Telekom ile KFC ve Pizza Hut'tan 1 menü alana 1 menü bedava!

Avea, 29 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan 'KFC' ve 'Pizza Hut' kampanyaları ile müşterilerine çeşitli avantajlar sunmaya devam ediyor.

Avea ve Türk Telekom'un internet sitesinden ulaşabilirler. 29 Haziran- 15 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak isteyen Avealılar kampanya hakkında detaylı bilgiyeve AvantajAvea bağlantılarından ulaşabilirken, Türk Telekomlular '444 1 444' Müşteri Hizmetlerinden ya da

http://www.avea.com.tr/

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Kampanyaya katılan Avealılar ve Türk Telekomlular, Türkiye'nin her yerindeki 'KFC' ve 'Pizza Hut' restoranlarından kampanya dahilindeki menülerden birini tercih ettiklerinde, aynı menünün ikincisine ücret ödemeden sahip olabilecekler. KFC'de, Fillet Zinger Burger, 5'li Hot Wings ve But Menü'lerde; Pizza Hut'da ise küçük boy super supreme pizza, elma dilim patates, coca cola, sufle ya da dondurmadan oluşan süper menülerde geçerli olacak.