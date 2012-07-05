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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea ve Türk Telekom ile KFC ve Pizza Hut'tan 1 menü alana 1 menü bedava!

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Avea, 29 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan 'KFC' ve 'Pizza Hut' kampanyaları ile müşterilerine çeşitli avantajlar sunmaya devam ediyor.

Kampanyaya katılan Avealılar ve Türk Telekomlular, Türkiye'nin her yerindeki 'KFC' ve 'Pizza Hut' restoranlarından kampanya dahilindeki menülerden birini tercih ettiklerinde, aynı menünün ikincisine ücret ödemeden sahip olabilecekler. KFC'de, Fillet Zinger Burger, 5'li Hot Wings ve But Menü'lerde; Pizza Hut'da ise küçük boy super supreme pizza, elma dilim patates, coca cola, sufle ya da dondurmadan oluşan süper menülerde geçerli olacak.

29 Haziran- 15 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak isteyen Avealılar kampanya hakkında detaylı bilgiye Avea ve AvantajAvea bağlantılarından ulaşabilirken, Türk Telekomlular '444 1 444'  Müşteri Hizmetlerinden ya da Türk Telekom'un internet sitesinden ulaşabilirler.
Bağlantılar: 
http://www.avea.com.tr/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DaYWaLkeR 6 yıl en beğenilen
Kampanya falan yok palavra. KFC 'de avea kampanyalı olan menüler finger ve zillet. Normalde 11.75 fiyatları varken 1 alana 1 bedava kampanyasında 23-24 lira fiyat var. Millet de salaktı.
Kampanya falan yok palavra. KFC 'de avea kampanyalı olan menüler finger ve zillet. Normalde 11.75 fiyatları varken 1 alana 1 bedava kampanyasında 23-24 lira fi...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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ahm@41 5 yıl MAVİT
haha =)))
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Automobilista 5 yıl
Yemeğe değilde internet hızına önem verseler ve avea hatları için 3G baz istasyonu sayısını artırsalar daha iyi olur.
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ln5 5 yıl
Forum can cekisiyo
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shakir@ 6 yıl
Bu kampanyadan sadece bir keremi yararlaniliyor.
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Zig Zag 6 yıl
D&R'dan 10 liralik indirim alip, oradan 10 dakika sonra Pizza Hut'ta 2 super menuyu 13,75'e yemenin zevki inanilmaz oluyor
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ordangeldimben 6 yıl
Devam ediyomu
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s.volkan 6 yıl
evet
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programmer_onur 6 yıl
TT'den amellik sevap bile almam, mazallah başımıza bela açar. Hayır yani işin içinde TT varsa Kfc'den zehirleniriz ondan korkuyorum.
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It's My Life 6 yıl
Niyeyse en sevmediğim menüler için anlaşılmış
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anestezi93 6 yıl
Beyler kfc nin kendi mekanina gidip yararlanabiliriz dimi? Pizzahut ta sadece online sanirim
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E_Aydin35 6 yıl
Güzel bir kampanyada her gün KFC'de değilizki :)
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thal1on 6 yıl
Kimse de demiyor ki ramazan basliyor 2 haftaya.
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hakansant 6 yıl thal1on
RingThalion
Kimse de demiyor ki ramazan basliyor 2 haftaya.



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Kemal K. 6 yıl thal1on
RingThalion

Kimse de demiyor ki ramazan basliyor 2 haftaya.

Oruç açarız artık KFC'de
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Kemal K. 6 yıl thal1on
Bu arada kampanya güzel.

edit:citizen
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Seviyeli Yarbay 6 yıl
bi tanesini önerin de alalım
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