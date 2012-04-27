Avea ve Vodafone da yeni iPad satışına başlıyor

Turkcell'in ardından diğer operatörlerimiz Avea ve Vodafone da kendi sayfalarında yeni iPad satışlarına başlayacaklarını duyurdu.





İki operatörün de satış için belirledikleri tarih 5 Mayıs olarak açıklanmış. Fiyat ile ilgili henüz bir kesinlik yok. Bununla birlikte operatörlerin yeni iPad modelini iPad 2 tarifeleri ile aynı şekilde dağıtıma sokacağı tahmin ediliyor.





Bilkom firmasının ise hangi fiyatlandırma ile ve ne zaman satışa başlanacağı hakkında bir bilgi edinilemedi.