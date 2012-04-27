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Avea ve Vodafone da yeni iPad satışına başlıyor

7 yıl
3,3b
1
20
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell'in ardından diğer operatörlerimiz Avea ve Vodafone da kendi sayfalarında yeni iPad satışlarına başlayacaklarını duyurdu.

İki operatörün de satış için belirledikleri tarih 5 Mayıs olarak açıklanmış. Fiyat ile ilgili henüz bir kesinlik yok. Bununla birlikte operatörlerin yeni iPad modelini iPad 2 tarifeleri ile aynı şekilde dağıtıma sokacağı tahmin ediliyor.

Bilkom firmasının ise hangi fiyatlandırma ile ve ne zaman satışa başlanacağı hakkında bir bilgi edinilemedi.


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Makaroncu 7 yıl en beğenilen zerocontrol
zerocontrol
heyooooo onlar olmasa napardıık

Onlar olmasa zengindik :)
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createemir 7 yıl
Kazığa sadece 8 gün kaldı!
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barkenxia 7 yıl
kredi kartı olan da taksitle alır. Sonuçta 3g/4g versiyonu alırsanız bir data hattı ve internet paketi zaten alacaksınız ki zaten wifi versiyon almak bence mantıksız. iPad kullanan insan sürekli interneti olsun ister.
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Parn 7 yıl
Ultra Hızlı wireless parolasiyla sandalyeden düşmeme sebep oldunuz Sagolun
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yogitech 7 yıl
muratremix
Pahali bulanlar gidip hong kongdan alabilirler. Kdv yok otv yok wifi modeli 500 dolar yani 860 tl civari :)

Türkiye de 1000 TL zaten :)
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Cihan 7 yıl
Bugun Bakırköy marmara forum Saturn e New İpadd ler geldi 4g li ve wifi li modellerde

Dolaplarda duruyor fiyat vs vermiyorlar lansman tarihini bekliyorlarmış..

Dolaplara eğilip kodları okuyabilirsiniz new ipad olduğunu açıkça belli oluyor model numarasından google arattırın direk new ipad 16 4g 324g 64 wifi die çıkıyor :)

hadi hayırlı olsun

her modelden 5-6 tane var
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eeevrim 7 yıl
Yeni ipad Apple mağazası ile gelseydi ne olurdu ? Umutlar başka bir bahara kaldı...
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ytastan 7 yıl
umarım fiyatlar uygun olur ama hiç zannetmiyorum. indirseler fiyatları da herkes faydalansa :)
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TikaMasala 7 yıl
Pahali bulanlar gidip hong kongdan alabilirler. Kdv yok otv yok wifi modeli 500 dolar yani 860 tl civari :)
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sas34 7 yıl
bence biraz daha beklemek en iyisi
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E_Aydin35 7 yıl
Hangisi öbüründen 1 lira ucuza satarsa o rekor satış yapar! :)
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eL1te 7 yıl
Neden kazık olarak değerlendiriyorsunuz ki? Adamlar size fatura üzerinden ödeme imkanı sağlıyor. Normal fiyatı taksitlendiriyor ve size kontrat süresi boyunca internet paketi satıyor. Parası olan nakit alır, kredi kartı olan da taksitle alır. Sonuçta 3g/4g versiyonu alırsanız bir data hattı ve internet paketi zaten alacaksınız ki zaten wifi versiyon almak bence mantıksız. iPad kullanan insan sürekli interneti olsun ister.

Kimse size zorla kontrat yapın demiyor. Paranız varsa nakit alın yoksa almayın. Kontrat olayı sadece alternatif bir ödeme tipidir.
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Dicklers 7 yıl
Fiyatlarin daha uygun olmasini umuyorum
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Recharged 7 yıl
e_capkan
bilkom a noldu? artık apple distribütörü değil mi bilkom

Oraya biraz daha geç gelecek sanırım. Şimdilik iPad 2 fiyatlarını aşağıya indirmiş durumdalar.
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MrDj 7 yıl
teknolojik urunler gec geliyor.birde operatorler isin icine girince cekilmiyor.beklemek iyi.vergiler yuksek orasi kesin.bunlara toplu alimlarda hicmi indirim yapilmiyor.operatorler vergiyi bahane edipte fiyati yukseklere cekmese iyi olur.yakinda ttnette urun getirmeye kalkarsa sasirmayin.
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e_capkan 7 yıl
bilkom a noldu?
artık apple distribütörü değil mi bilkom
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createemir 7 yıl
Kazığa sadece 8 gün kaldı!
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Kaironeya 7 yıl createemir
createemir

Kazığa sadece 8 gün kaldı!


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