Avea ve İSBAK, trafik öngörü uygulaması için işbirliği yaptı

Ülkemizde en büyük sorunlardan birisi haline gelen trafik sorunu için, Avea ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSBAK A.Ş tarafından ortak geliştirilecek trafik öngörü uygulaması ile farklı çözümler sunulacak.





Türkiye'nin ilk ve tek lisanslı Ar-Ge merkezine sahip GSM operatörü Avea; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden akıllı ulaşım sistemleri konusunda hizmet veren öncü kuruluşu İSBAK (İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri A.Ş) ile Türkiye'nin gerçek zamanlı trafik yoğunluğunu belirleyecek ve ileriye yönelik öngörü oluşturacak sistemi hayata geçirmek üzere işbirliğine gitti. Avea Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin ve İSBAK A.Ş Genel Müdürü Kasım Kutlu arasında imzalanan protokol ile Avea ve İSBAK mühendisleri ileri zamanlı trafik durumunun öngörüleceği bu yenilikçi Ar-Ge projesi için birlikte çalışmaya başladı.

Avea, gerçek zamanlı trafik yoğunluğu hesaplanabilmesi ve -Türkiye'de ilk kez- yoğunluktaki değişimin öngörülebilmesi için, müşterilerinin hizmet aldıkları baz istasyonun değişmesinden ortaya çıkacak bağlantı verilerini kullanacak. AveaLabs ve İSBAK mühendisleri tarafından geliştirilecek algoritma, İSBAK'ın mevcut trafik verilerinin yer aldığı gelişmiş trafik bilgi sistemine de entegre edilecek. İlk etapta İstanbul'daki ana yollar üzerinde trafik bilgileri hesaplanarak geliştirilecek uygulama, yakın gelecekte başta büyük şehirler olmak üzere tüm Türkiye'deki ana yollara uygulanabilecek. Hesaplanan trafik kullanıcılarla paylaşılarak, kullanıcıların trafiğe uygun hareket etmeleri sağlanacak.

İlk defa yoğunluk değişimi önceden öngörülebilecek, trafik kitlenmeden çözümü geliştirilecek İSBAK mühendisleri ile Avea mühendislerinin üzerinde çalışmaya başladığı ve 2013 yılında uygulanmaya başlanacak olan proje, gerçek zamanlı trafik yoğunluğu hesaplaması sunarken, geliştirilecek trafik yoğunluğu öngörü uygulaması ile hem özel hem de kamu araçları için önemli ölçüde faydalı veriler sağlanacak.





Ambulans ve itfaiye gibi araçlar da bu uygulama ile en doğru güzergâhları kullanarak saniyenin bile önemli olduğu acil durumlarda hedeflerine en hızlı şekilde ulaşacak; şehir ve bölge planlaması için en doğru yol güzergahları bu uygulama ile belirlenecek. Özel araç sahipleri ise bu verilere göre trafiğe ne zaman çıkacaklarına ya da hangi yolları takip etmeleri gerektiğine yakıt ve zamandan tasarruf edecek şekilde karar verebilecekler.



