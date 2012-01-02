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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea'nın Kırmızı Kuşak Programı, AveaMasters olarak yoluna devam edecek

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil sektöre yaptığı yatırımların yanında eğitim konularına da önemli yatırımlar yapan Avea, 2007 yılında başlattığı Kırmızı Kuşak Programı adlı projesine bu yıl AveaMasters adıyla devam edecek.

AveaMasters projesi gençlere mesleki hayata daha iyi hazırlamayı amaçlıyor ve bu amacını staj ve iş olanaklarıyla destekliyor. 4 yılda stajlara katılan öğrencilerden 550 tanesi meslek sahibi olurken 131'i de Avea bünyesinde çalışmaya başladı.

Proje bu yıl için 22 Ocak tarihine kadar devam edecek süreçte başvuruları almaya başladı. Başvuru şartları üniversitelerin 3 veya 4.sınıfında okumak veya yüksek lisans yapmak, iyi derecede İngilizce bilmek, ekip çalışmasına yatkın olmak şeklinde sıralanıyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar kariyer.net sitesinden dolduracakları formun ardından e-postalarına gönderilecek çevrimiçi testlere katılıyor. Test sonuçları değerlendirildikten sonra uygun görülen adaylar mülakat, vaka çalışması ve yetkinlik testleri için İnsan Kaynakları ekibi tarafından davet ediliyor. Başarılı olan adaylar programa katılmaya hak kazanıyor. Daha ayrıntılı bilgi için www.aveamasters.com adresine erişebilirsiniz.

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invisible 6 yıl
ben aveamasterim hemde evreka finalistiyim geçen senenin. bu senede evrekada olacağım.
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KUM23 7 yıl
avea bence en teknoloji fukarası galiba database sorunu yaşıyolar kaç defa karışıklık oldu instenet paketi hatıma tanımladım mesaj bile duruyo fatura bi geldi internet dünya para müşteri hizmetleri demezmi birde paket tanımlanmamış görünüyo hemen değiştirdim.
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elmariacci 6 yıl
aveamaster'in mulakatlarina katilma hakki kazanan arkadaşlar var mi aramizda ??
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omeeeeer 7 yıl
Adı ingilizce olunca daha mı ilgi çekici oluyor!
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