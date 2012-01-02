Avea'nın Kırmızı Kuşak Programı, AveaMasters olarak yoluna devam edecek

Mobil sektöre yaptığı yatırımların yanında eğitim konularına da önemli yatırımlar yapan Avea, 2007 yılında başlattığı Kırmızı Kuşak Programı adlı projesine bu yıl AveaMasters adıyla devam edecek.





AveaMasters projesi gençlere mesleki hayata daha iyi hazırlamayı amaçlıyor ve bu amacını staj ve iş olanaklarıyla destekliyor. 4 yılda stajlara katılan öğrencilerden 550 tanesi meslek sahibi olurken 131'i de Avea bünyesinde çalışmaya başladı.





Proje bu yıl için 22 Ocak tarihine kadar devam edecek süreçte başvuruları almaya başladı. Başvuru şartları üniversitelerin 3 veya 4.sınıfında okumak veya yüksek lisans yapmak, iyi derecede İngilizce bilmek, ekip çalışmasına yatkın olmak şeklinde sıralanıyor.



