Avrupa Birliği, 2020'de Avrupa şehirlerine ücretsiz Wi-Fi sunmayı planlıyor

Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerdeki tüm şehirleri kapsayacak bir Wi-Fi ağı kurmak isteyen Avrupa Birliği, bu yolda önemli bir proje için çalışmalara başladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2020 yılına kadar Avrupa Birliği içerisindeki tüm şehirlere ücretsiz Wi-Fi sunmak için yeni bir projeye imza attıklarını duyurdu.

WIFI4EU adını taşıyan bu yeni projenin başlıca amacı Avrupa'daki ücra kasabaları da Wi-Fi ağına bağlamak. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bu projenin Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından kabul edilmesi halinde, 2019 yılına kadar 120 milyon euro'luk yatırım yapılacak ve 2020 yılında bu proje hayata geçmiş olacak.

WIFI4EU projesi kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkeler kendilerine aktarılan fonu kullanarak, kalabalık yerleşim yerlerine Wi-Fi hotspotları kuracaklar. Bu kurulum alanları arasında sağlık merkezleri, parklar, meydanlar ve kamu binaları yer alacak. Bu bölgelerdeki hotspotların kurulum masraflarını Avrupa Komisyonu karşılayacak, ancak bantgenişliği masrafları ve bakım harcamaları gibi ödemeleri yerel yönetimlerin karşılaması gerekecek. Halihazırda kullanılan bir Wi-Fi şebekesi bulunan şehirler ise Avrupa Birliği'nin bu projesinden faydalanamayacak.

Avrupa Birliği'nin bir diğer önemli projesi de 2025 yılına kadar Avrupa ülkelerine 5G internet bağlantısı sunmak. WIFI4EU'ın da parçası olduğu Internet Connectivity planı kapsamında, 2020 yılına kadar her Avrupa Birliği üyesi ülkenin en az bir büyük şehrinde 5G internet bağlantısı bulunması hedefleniyor. AB'nin hedefi 2025 yılına kadar tüm büyük şehirlerde 5G internet ağı kurmak.

http://news.softpedia.com/news/eu-promises-free-wi-fi-in-every-town-by-2020-508392.shtml