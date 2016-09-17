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Avrupa Birliği, 2020'de Avrupa şehirlerine ücretsiz Wi-Fi sunmayı planlıyor

Tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan bir Wi-Fi ağı kurmak isteyen Avrupa Komisyonu, 2020'de Avrupa şehirlerine ücretsiz Wi-Fi sunmayı planlıyor. Komisyon'un planları arasında 5G'ye geçmek de var.
2 yıl
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Diğer
Erhan Tan
Haber Editörü
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Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerdeki tüm şehirleri kapsayacak bir Wi-Fi ağı kurmak isteyen Avrupa Birliği, bu yolda önemli bir proje için çalışmalara başladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2020 yılına kadar Avrupa Birliği içerisindeki tüm şehirlere ücretsiz Wi-Fi sunmak için yeni bir projeye imza attıklarını duyurdu.
WIFI4EU adını taşıyan bu yeni projenin başlıca amacı Avrupa'daki ücra kasabaları da Wi-Fi ağına bağlamak. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bu projenin Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından kabul edilmesi halinde, 2019 yılına kadar 120 milyon euro'luk yatırım yapılacak ve 2020 yılında bu proje hayata geçmiş olacak.
WIFI4EU projesi kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkeler kendilerine aktarılan fonu kullanarak, kalabalık yerleşim yerlerine Wi-Fi hotspotları kuracaklar. Bu kurulum alanları arasında sağlık merkezleri, parklar, meydanlar ve kamu binaları yer alacak. Bu bölgelerdeki hotspotların kurulum masraflarını Avrupa Komisyonu karşılayacak, ancak bantgenişliği masrafları ve bakım harcamaları gibi ödemeleri yerel yönetimlerin karşılaması gerekecek. Halihazırda kullanılan bir Wi-Fi şebekesi bulunan şehirler ise Avrupa Birliği'nin bu projesinden faydalanamayacak.
Avrupa Birliği'nin bir diğer önemli projesi de 2025 yılına kadar Avrupa ülkelerine 5G internet bağlantısı sunmak. WIFI4EU'ın da parçası olduğu Internet Connectivity planı kapsamında, 2020 yılına kadar her Avrupa Birliği üyesi ülkenin en az bir büyük şehrinde 5G internet bağlantısı bulunması hedefleniyor. AB'nin hedefi 2025 yılına kadar tüm büyük şehirlerde 5G internet ağı kurmak.

http://news.softpedia.com/news/eu-promises-free-wi-fi-in-every-town-by-2020-508392.shtml Yorum Yaz
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stalker(1979) 2 yıl en beğenilen
Biz halen daha Adil (adaletsiz) Kullanım Kotasını kaldırmaya uğraşalım :D
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BabyYourLost 2 yıl
HÖLOĞĞĞĞĞ
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alex59 2 yıl
Hayret sözde bir kaç yıla batacak dağılacak A.B. bedava wi-fi dağıtıyor.
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DH Misafiri 2 yıl
ilk aşama karasal analog tv yayını tamamen kalkması gerek denmişti, kalktı.
...... görelim.
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_vezir_ 2 yıl
haber izlemiyonurmu ab birliğinden çatır çatır ses geliyor 2020 ye olursa dağıtır bedava internet
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arel.gr 2 yıl
olabilmesi için..... frekansları işgal eden diğer yayınlardan arınmış olması önemli kriter, VHF/UHF karasal analog tv yayınlarının tamamen dijital platforma taşınmasıydı halloldu ....... bekliyoruz !
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Mr.Data 2 yıl
BTK bunu beğenmedi
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Medyy 2 yıl
AKK'si ne kadar acaba? He doğru sadece bizde vardı unutmuşum pardon
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Kartal Göz 2 yıl
Bizimkiler de 2019'da AKK'nın kalkması için çalışmalara başlayacağını söylüyor. Tabi AKN kalkacak diye bir şey yok.
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mavizaman 2 yıl
Haberturkte de dün ABye girer miyiz girmeli miyiz diye abidik gubidik sokak röportajları vardı.
Ne yapalım abyi bizebiz yetriz onlar göçüyor zaten gibisinden yorumlar hakimdi.
Birden o geldi aklıma.
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Akone 2 yıl
"Ama maaşları 1000 euro sebzeleri 30 euro" Yeni bahaneleri bu olacaktır kesin
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pranis 2 yıl
burda bedava wi-fi kartını parayla satarlar. yada eşe dosta akrabaya verirler.
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Real1ze 2 yıl
Güzel Ülkem güzel ülkemin vatandaşı da internete girerken kotam ne durumda diye düşünsün kotası dolsun internete giremesin tonlarca para döksün arızaya 1 ay bakılmasın interneti türk telekomdan değilde başka firmadan alıyorsan heleki aman Allah'ım yandın adamlar bir yokuş yapıyor varya ben askerde iken böyle yokuş görmedim arkadaş yazık halimize başka bişey demek gelmiyor içimden
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kadirirdem 2 yıl
bizi alırlarsa anca öyle faydalanırız :)
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