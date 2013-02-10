Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrupa Birliği, Google'ın Fransa'da başlattığı hibe projesini tüm birliğe yaymasını istiyor

6 yıl
389
1
8
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Avrupa Birliği, Google'ın Fransa'da başlattığı hibe projesini tüm birliğe yaymasını istiyor

Geçtiğimiz hafta Fransa'da yayıncı kuruluşların içeriğine arama sonuçlarında yer verdiği için telif hakkı ödemeye zorlanan ve 60 milyon Avroluk hibe projesi ile işi tatlıya bağlayan Google, yeni taleplerle karşı karşıya kaldı.

Avrupa Yayıncılar Konseyi, Google'ın hibe projesini tüm birlik çapına genişletmesi gerektiğini duyurdu. Konsey başkanı Francisco Pinto Balsemao, arama motorlarının yüzde 90 oranında gelirlerini reklamlar ve bu tarz yayıncılar tarafından üretilen içeriklere ücretsiz erişerek elde ettiğini açıkladı. Google'ın görüşmeler için açık olması önemli bir adım ve bunun diğer ülkelere de yayılması isteniyor.

Herhangi bir telif hakkı ödemeden arama motorlarının bu içeriklere erişmesi hoş karşılanmıyor ve bu tüm Avrupa'da aynı. Bazı ülkelerde yayıncı kuruluşların reklam gelirlerinde önemli düşüşler yaşanıyor.

Google ilk etapta buna şiddetle karşı çıksa da Avrupa'da milyarlarca dolarlık anti-tekel soruşturmalarıyla karşı karşıya ve işlerin daha da kötüye gitmesini istemiyor. Firma Aralık ayında da Belçika'da benzer bir anlaşma yapmıştı. Firma halen Almanya'da yayıncı kuruluşlarla görüşme halinde.


http://www.reuters.com/article/2013/02/07/us-europe-google-idUSBRE9160ZM20130207?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+reuters/technologyNews+(Reuters+Technology+News) Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 6 yıl
herkese yok !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
icg 6 yıl
Çok istemiyorlarsa google'a içeriklerini engellesinler o zaman, uyanıklar sizi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
leşi gören kargalar gibi üşüştüler
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S A M C R O 6 yıl
geçmiş olsun google :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
elini veren :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efe7182 6 yıl
ilk önce Fransa,sonra Avrupa,sonrada tüm Dünya :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Aç gözlü Avrupalılar... :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 6 yıl
eee tapınakçıların her sözü emirdir yiyorsa yapmasın google :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl BlackBerry 10 hakkında merak edilenler "BlackBerry Yazılım Kategori Başkanı Vivek Bhardwaj" ile röportaj 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 1. bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim