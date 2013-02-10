Avrupa Birliği, Google'ın Fransa'da başlattığı hibe projesini tüm birliğe yaymasını istiyor





Geçtiğimiz hafta Fransa'da yayıncı kuruluşların içeriğine arama sonuçlarında yer verdiği için telif hakkı ödemeye zorlanan ve 60 milyon Avroluk hibe projesi ile işi tatlıya bağlayan Google, yeni taleplerle karşı karşıya kaldı.



Avrupa Yayıncılar Konseyi, Google'ın hibe projesini tüm birlik çapına genişletmesi gerektiğini duyurdu. Konsey başkanı Francisco Pinto Balsemao, arama motorlarının yüzde 90 oranında gelirlerini reklamlar ve bu tarz yayıncılar tarafından üretilen içeriklere ücretsiz erişerek elde ettiğini açıkladı. Google'ın görüşmeler için açık olması önemli bir adım ve bunun diğer ülkelere de yayılması isteniyor.



Herhangi bir telif hakkı ödemeden arama motorlarının bu içeriklere erişmesi hoş karşılanmıyor ve bu tüm Avrupa'da aynı. Bazı ülkelerde yayıncı kuruluşların reklam gelirlerinde önemli düşüşler yaşanıyor.



Google ilk etapta buna şiddetle karşı çıksa da Avrupa'da milyarlarca dolarlık anti-tekel soruşturmalarıyla karşı karşıya ve işlerin daha da kötüye gitmesini istemiyor. Firma Aralık ayında da Belçika'da benzer bir anlaşma yapmıştı. Firma halen Almanya'da yayıncı kuruluşlarla görüşme halinde.





http://www.reuters.com/article/2013/02/07/us-europe-google-idUSBRE9160ZM20130207?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+reuters/technologyNews+(Reuters+Technology+News)