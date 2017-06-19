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Avrupa Birliği’nden mesajlaşma uygulamalarına yeni düzenleme

Avrupa Parlamentosu’nda; bütün mesajlaşma uygulamalarına uçtan uca şifreleme sisteminin getirilmesi ve devletin ulaşabileceği arka kapıların yasaklanması önerileri tartışılıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa Birliği’nden mesajlaşma uygulamalarına yeni düzenleme
 

İngiltere, son zamanlarda yaşanan terör saldırılarının ardından WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında bulunan uçtan uca şifreleme sistemini kaldırmayı konuşsa da Avrupa Birliği bunun tam zıttı bir karar alabilir. Avrupa Parlamentosu’na sunulan bir tasarı sadece WhatsApp ve Telegram’ın değil bütün mesajlaşma uygulamalarına uçtan uca şifreleme sisteminin getirilmesini ve devlet organlarının mesajlarını takip edebildikleri arka kapıların tamamen yasaklanmasını öneriyor.

Parlamentoda oylamaya sunulacak olan tasarının savunucuları verilerin gizlilik ve güvenlik içinde olması gerektiğini ve arka kapıların bu gizliliğe engel olduğunu dile getirirken İngiliz yetkililer ise bu uygulamaların teröristleri koruduğunu ve eylem yapmadan önce yakalanmalarının önüne geçtiğini belirtmişti. Tabi parlamentonun oylama yapmadan ve tasarıyı onaylamadan önce tasarı üzerinde bazı değişiklikler yapma imkanı var ancak tasarıda öne çıkan arka kapı yasağı ve uçtan uca şifreleme şartının korunacağı düşünülüyor.

Diğer Ülkeleri de Etkileyebilir 

Avrupa Parlamentosu’nun bu tasarıyı kabul etmesi halinde mesajlaşma uygulamaları, bütün AB ülkelerinde veri güvenliği için düzenlemelerin bulunduğunu ileri sürerek uçtan uca şifrelemeyi kaldırmak isteyen ABD ve İngiltere gibi diğer ülkelerden de benzer yasal düzenlemelerin getirilmesi talebinde bulunabilir. Böyle bir durumda ise Avrupa Birliği’nin güvenlik politikaları diğer ülkelerin politikaları ile karşı karşıya gelebilir ve hatta Avrupa Birliği bu güvenlik anlayışını diğer ülkelere dikte edebilir. Bu nedenle parlamentonun alacağı karar sadece AB üye ülkeleri ile sınırlı kalmayıp uygulamalarının kullanıldığı her yerde köklü değişikliklerin yapılmasının da önünü açabilir.


https://www.engadget.com/2017/06/19/eu-proposes-banning-encryption-backdoors/ Yorum Yaz
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