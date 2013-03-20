Avrupa Komisyonu, Apple'ın müşterilerine yanlış garanti bilgisi vermesinden rahatsız

Haber Editörü
Müşteri memnuniyeti ve haksız rekabet konusunda sert tedbirler alan AB, hata yapan firmalara büyük para cezaları veriyor. Komisyon bu kez Apple'ın peşine düştü.
AB adalet komiseri Viviane Reding, Eylül ayında Apple'ın kanunlara göre iki yıl garanti hizmeti vermesi gerekirken, müşterilerine bunu bir yıl olarak aktardığı ve yanılan müşterilerin de Apple Care destek paketi almak zorunda bırakıldığı konusunda üye ülkelere bir mektup göndermişti.
Konunun hassasiyetle takip edilmesini isteyen Reding, dün Brüksel'de yaptığı açıklamada bahse konu olay ile ilgili vatandaşların haklarını araması gerektiğini belirtirken, 21 üye ülkenin gerekli hassasiyeti göstermemesini ise eleştirdi. Reding Komisyona da bir çağrı yaparak AB tüketici kanunlarının uygulanmasının izlenmesinde daha aktif bir rol oynamasını istedi.
Apple garanti konusunda eksik bilgi vererek müşterileri yanılttığı gerekçesiyle İtalya'da 1.2 milyon dolar tazminat cezasına çarptırılmıştı. Müşteri şikayetlerinin giderek artması üzerine Reding, Eylül ayındaki mektubu yazma ihtiyacı hissetmişti.
Apple'ın Avrupa sayfalarında halen ürünler için bir yıl sınırlı garanti verdiği bilgisi bulunuyor. AB kanunlarına göre ekstra garanti şartlarının mevcut olduğu ise ayrı bir sayfada duyuruluyor.
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2416785,00.asp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neleri neleri var. En çok kızdığım şeyi ise kendisinin bir şey çalmaya geldiği zaman her şeyi yapması ama başkası kendinin bir şeyini taklit etsin kıyameti kopartması.
Sen kendi hakkını ara tabi ki. Ama başkasının hakkını çalıyorsan seninkini de çalarlar yani...
(Apple geçen sene bir çok yazarın kitabını çalıp bunları Appstore da ekitap olarak yayınlamıştı. Mahkemeye verildi. Bu ve bunun gibilerden bahsediyorum)
Amma çok biliyorsunuz, Fransa'da satilan macbook ve iphone hatta ipad'ler hepsi bir sene garantili. Hatta SFR adli operatör Apple'dan dolayi diger tüm telefonlara iki sene garanti verirken, apple ürünlerine bir sene garanti veriyor. Bilmeden konusmamak lazim.
peh
bir ürün alan kişi ülkesinin garanti şartlarını bilmiyorsa
gitsin dağda yaşayıp mum yaksın
Musteri memnuniyetinde hala 1 numara olan şirket mi kalpazan yoksa senin hırsız, kopyaci, calmakta usta Samsung ve onun androidi mi? Laf olsun torba dolsun. Post kasa kasa nerelere getirdi bu DH seni. Yazık forumun seviyesi senin sayende nerelere geldi. Git azıcık stres at. Daga tasa çık temiz hava al.
Apple bağırarak söylediğiniz gibi kalpazan bir firma değil. Almanya'dan aldığım AppleTV'nin faturasında iki yıl garanti yazıyor ve geçerli, Bilkom'dan aldığım MacBook Pro iki yıl garantili, Genpa'dan aldığım iPhone5 iki yıl garantili çünkü Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de garanti süresi iki yıl ve Apple bunu uyguluyor. Amerika'da ise garanti genel olarak bir yıl olduğu için Apple'ın bu ülkedeki garantisi bir yıl. Apple sattığı ülkenin tüketici kanunlarını uyguluyor.