Avrupa Komisyonu, Apple'ın müşterilerine yanlış garanti bilgisi vermesinden rahatsız





Müşteri memnuniyeti ve haksız rekabet konusunda sert tedbirler alan AB, hata yapan firmalara büyük para cezaları veriyor. Komisyon bu kez Apple'ın peşine düştü.





AB adalet komiseri Viviane Reding, Eylül ayında Apple'ın kanunlara göre iki yıl garanti hizmeti vermesi gerekirken, müşterilerine bunu bir yıl olarak aktardığı ve yanılan müşterilerin de Apple Care destek paketi almak zorunda bırakıldığı konusunda üye ülkelere bir mektup göndermişti.





Konunun hassasiyetle takip edilmesini isteyen Reding, dün Brüksel'de yaptığı açıklamada bahse konu olay ile ilgili vatandaşların haklarını araması gerektiğini belirtirken, 21 üye ülkenin gerekli hassasiyeti göstermemesini ise eleştirdi. Reding Komisyona da bir çağrı yaparak AB tüketici kanunlarının uygulanmasının izlenmesinde daha aktif bir rol oynamasını istedi.





Apple garanti konusunda eksik bilgi vererek müşterileri yanılttığı gerekçesiyle İtalya'da 1.2 milyon dolar tazminat cezasına çarptırılmıştı. Müşteri şikayetlerinin giderek artması üzerine Reding, Eylül ayındaki mektubu yazma ihtiyacı hissetmişti.





Apple'ın Avrupa sayfalarında halen ürünler için bir yıl sınırlı garanti verdiği bilgisi bulunuyor. AB kanunlarına göre ekstra garanti şartlarının mevcut olduğu ise ayrı bir sayfada duyuruluyor.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2416785,00.asp