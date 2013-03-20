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Avrupa Komisyonu, Apple'ın müşterilerine yanlış garanti bilgisi vermesinden rahatsız

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Avrupa Komisyonu, Apple'ın müşterilerine yanlış garanti bilgisi vermesinden rahatsız

Müşteri memnuniyeti ve haksız rekabet konusunda sert tedbirler alan AB, hata yapan firmalara büyük para cezaları veriyor. Komisyon bu kez Apple'ın peşine düştü.

AB adalet komiseri Viviane Reding, Eylül ayında Apple'ın kanunlara göre iki yıl garanti hizmeti vermesi gerekirken, müşterilerine bunu bir yıl olarak aktardığı ve yanılan müşterilerin de Apple Care destek paketi almak zorunda bırakıldığı konusunda üye ülkelere bir mektup göndermişti.

Konunun hassasiyetle takip edilmesini isteyen Reding, dün Brüksel'de yaptığı açıklamada bahse konu olay ile ilgili vatandaşların haklarını araması gerektiğini belirtirken, 21 üye ülkenin gerekli hassasiyeti göstermemesini ise eleştirdi. Reding Komisyona da bir çağrı yaparak AB tüketici kanunlarının uygulanmasının izlenmesinde daha aktif bir rol oynamasını istedi.

Apple garanti konusunda eksik bilgi vererek müşterileri yanılttığı gerekçesiyle İtalya'da 1.2 milyon dolar tazminat cezasına çarptırılmıştı. Müşteri şikayetlerinin giderek artması üzerine Reding, Eylül ayındaki mektubu yazma ihtiyacı hissetmişti. 

Apple'ın Avrupa sayfalarında halen ürünler için bir yıl sınırlı garanti verdiği bilgisi bulunuyor. AB kanunlarına göre ekstra garanti şartlarının mevcut olduğu ise ayrı bir sayfada duyuruluyor.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2416785,00.asp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Ya ben bu her yerinden dolandırıcılık akan firmaya forumlarda ne kadar laf söylesem hepsi mübahtır. Apple'cı fan arkadaşlar bana ne kadar kızarlarsa kızsınlar fikrim hiç değişmeyecek. Bu firma böyle ve ben de bu firmaya uyuz oluyorum. Bu kadar iticilik olamaz arkadaş.
Neleri neleri var. En çok kızdığım şeyi ise kendisinin bir şey çalmaya geldiği zaman her şeyi yapması ama başkası kendinin bir şeyini taklit etsin kıyameti kopartması.
Sen kendi hakkını ara tabi ki. Ama başkasının hakkını çalıyorsan seninkini de çalarlar yani...
(Apple geçen sene bir çok yazarın kitabını çalıp bunları Appstore da ekitap olarak yayınlamıştı. Mahkemeye verildi. Bu ve bunun gibilerden bahsediyorum)
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smunknown 6 yıl
sattackus
engurlu Müşteri memnuniyetini ne de güzel istismar etmişler.. Allah bilir daha neler çıkacak bu KALPAZAN larda..
Apple bağırarak söylediğiniz gibi kalpazan bir firma değil. Almanyadan aldığım AppleTVnin faturasında iki yıl garanti yazıyor ve geçerli, Bilkomdan aldığım MacBook Pro iki yıl garantili, Genpadan aldığım iPhone5 iki yıl garantili çünkü Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiyede garanti süresi iki yıl ve Apple bunu uyguluyor. Amerikada ise garanti genel olarak bir yıl olduğu için Appleın bu ülkedeki garantisi bir yıl. Apple sattığı ülkenin tüketici kanunlarını uyguluyor.

Amma çok biliyorsunuz, Fransa'da satilan macbook ve iphone hatta ipad'ler hepsi bir sene garantili. Hatta SFR adli operatör Apple'dan dolayi diger tüm telefonlara iki sene garanti verirken, apple ürünlerine bir sene garanti veriyor. Bilmeden konusmamak lazim.
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mimleon 6 yıl
arka sayfada yazıyormuş
peh
bir ürün alan kişi ülkesinin garanti şartlarını bilmiyorsa
gitsin dağda yaşayıp mum yaksın
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gymetlimiss 6 yıl
Bu AB de önüne gelene ceza kesiyor arkadaş.
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__BadblooD__ 6 yıl
Tüketiciyi ne kadar onemsiyor adamlar milyar dolarlık şirketlerin insanları kandirmamasi için her türlü yaptırımı uyguluyorlar bizimkiler ise siz getirin ürünleri her fiyattan alır bizim enayiler demeye devam etsin[>:]
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eternity 6 yıl
Tam komedi,Apple böyle küçük şeylerle uğraşmaz ama mağazasına ciro yapmaya çalışan satış danışmanları kullanmış olabilir.
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DH Misafiri 6 yıl
Koskoca Apple INC yapmaz öyle şey, saçmalamışlar.
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engurlu 6 yıl
Müşteri memnuniyetini ne de güzel istismar etmişler.. Allah bilir daha neler çıkacak bu KALPAZAN larda..
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Herkes hatta devletler bile Apple' dan para koparma peşinde..
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SANALKAPTAN 6 yıl engurlu
engurlu
Müşteri memnuniyetini ne de güzel istismar etmişler.. Allah bilir daha neler çıkacak bu KALPAZAN larda..


Musteri memnuniyetinde hala 1 numara olan şirket mi kalpazan yoksa senin hırsız, kopyaci, calmakta usta Samsung ve onun androidi mi? Laf olsun torba dolsun. Post kasa kasa nerelere getirdi bu DH seni. Yazık forumun seviyesi senin sayende nerelere geldi. Git azıcık stres at. Daga tasa çık temiz hava al.
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sattackus 6 yıl engurlu
engurlu

Müşteri memnuniyetini ne de güzel istismar etmişler.. Allah bilir daha neler çıkacak bu KALPAZAN larda..

Apple bağırarak söylediğiniz gibi kalpazan bir firma değil. Almanya'dan aldığım AppleTV'nin faturasında iki yıl garanti yazıyor ve geçerli, Bilkom'dan aldığım MacBook Pro iki yıl garantili, Genpa'dan aldığım iPhone5 iki yıl garantili çünkü Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de garanti süresi iki yıl ve Apple bunu uyguluyor. Amerika'da ise garanti genel olarak bir yıl olduğu için Apple'ın bu ülkedeki garantisi bir yıl. Apple sattığı ülkenin tüketici kanunlarını uyguluyor.
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AktifProje 6 yıl
Uluslararası 1 yıl aldığın yerde 2 yıl neyin kafası bu ?
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