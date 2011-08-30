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Avrupa Komisyonu, Western Digital'in Hitachi GST'yi satın almasının meşruluğunu sorguluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,5b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla sektörün güçlü isimlerinden Hitachi'nin Küresel Depolama Teknolojileri Bölümü'nü satın alacağını açıklamıştı. Gelen son haberlere göre, birkaç ay içerisinde tamamlanacağı ifade edilen satın alma süreci beklendiği gibi sorunsuz geçmeyebilir. Anti-tröst uygulamalara yönelik sert yaptırımlarıyla tanınan Avrupa Komisyonu, satın almayla ilgili endişelerini içeren ön hazırlık bildirgesi hazırladı. 
Hazırlık raporunda Avrupa Komisyonu, 2010 yılı satış rakamlarına göre toplamda 319.5 milyon adetlik sabit disk satışı ile Western Digital'i pazarın %50'sine hakim güçlü bir pozisyona yükseltecek satın almanın rekabette yaratacağı etkilere dikkat çekiyor. Satın almanın tamamlanmasıyla birlikte sabit disk pazarındaki rekabette üretici sayısı 5'ten 3'e inecek; %50 pazar payı ile  Western Digital / Hitachi, %40 pazar payı ile Seagate / Samsung ve %10 pazar payı ile sektörün bu alandaki küçük oyuncusu Toshiba olacak.
Hazırlanan ön rapor, Avrupa Komisyonu'nun nihai kararını içermiyor ve şu an için herhangi bir yasaklama anlamına gelmiyor. Ancak bu aşamadan sonra Western Digital'in, Komisyonu'nun duyduğu endişelerin yersiz olduğunu ortaya koyan argümanlar sunması gerekecek. Bu noktada şirketin nasıl bir rapor sunacağı bilinmezken, son çeyrekte yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde tamamlanması beklenen satın alma süreciyle ilgili yol haritasında değişiklik olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Rainbow6 8 yıl
bu avrupada herseyi sorguluyo ona bakarsan seagate de samsungu satin aldi o zaman niye uyudular acaba .. avrupadaki araba markalarinida sorguluyolar mi acaba .. zaten Turkiye den daha iyi kimse bilmez avrupanin isine geleni sorgulayip isine gelmeyeni sorgulamadigini
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icg 8 yıl
hitachi'nin güzel diskleri vardı ancak pazarda bulunmuyordu, geçmiş olsun..
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Castiel 8 yıl
rakip birleşmeler ılerlemeyı durdurur rekabet herzaman yenılıgı getırır
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