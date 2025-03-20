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    AB’den Apple’a büyük baskı: iOS’ta köklü değişiklik istendi

    Avrupa Komisyonu Apple'a iOS'un akıllı saatler ve kulaklıklar gibi üçüncü parti cihazlarla daha iyi çalışmasını emretti. Ayrıca AirDrop ve AirPlay alternatiflerine izin vermesini söyledi.
    AB’den Apple’a büyük baskı: iOS’ta köklü değişiklik istendi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği (AB), Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında Apple’ın iPhone ekosistemini üçüncü taraf cihazlara daha açık hale getirmesi için zorunlu düzenlemeler getirdi. Avrupa, DMA kapsamında iki bağlayıcı karar aldığını duyurdu. İlk karar, üçüncü taraf cihazların iPhone’un temel işlevlerine daha kolay erişmesini sağlarken, ikinci karar Apple’ın birlikte çalışabilirlik konusunda daha şeffaf olmasını ve geliştiricilere teknik belgeler ile süreçlere dair daha net bir zaman çizelgesi sunmasını zorunlu kılıyor. Kısa süre önce açıklanan kararlarla birlikte Apple, iOS işletim sisteminin bazı kilit özelliklerini rakiplerine açmak zorunda kalacak.

    AB Komisyonu’nun yaptığı açıklamaya göre Apple, üçüncü taraf cihazların iOS bildirim sistemine tam erişim sağlamasına izin vermek zorunda. Bu, Apple Watch’un sahip olduğu ayrıcalıkların diğer akıllı saatlere de tanınacağı anlamına geliyor. Ayrıca, üçüncü taraf üreticiler artık Apple’ın AirDrop ve AirPlay sistemlerine benzer özellikler geliştirebilecek.

    AB, iOS’ta köklü değişim istedi

    Bu düzenlemelerle birlikte Apple, AirPods gibi kendi ekosistemine özel avantajlar sağlayan özelliklerini de paylaşmak zorunda kalacak. Örneğin, Bluetooth kulaklık üreticileri, AirPods’a özgü olan otomatik eşleşme ve ses geçişi gibi sistemlere erişebilecek. Ek olarak, iPhone’un Wi-Fi ağ bilgilerine erişim, yüksek bant genişlikli eşler arası (P2P) Wi-Fi bağlantıları ve NFC çipi üzerinden ödeme kartı verileri gibi özelliklerin de üçüncü taraf cihazlarla paylaşılması gerekecek.

    AB, Apple’ın sadece belirli özellikleri açmasını değil, aynı zamanda gelecekte sunacağı tüm birinci parti entegrasyonları da üçüncü taraf şirketlere eş zamanlı olarak sunmasını istiyor. Yani, Apple kendi platformuna yeni bir özellik eklediğinde, bunun üçüncü taraf geliştiricilere de ücretsiz olarak sunulması gerekecek. Apple, bu API’leri kendi kullanıcılarına sunduğu an itibarıyla rakip şirketlere de açmak zorunda kalacak.

    Apple ile işbirliği içinde AB, entegrasyon süreci için bir zaman çizelgesi de oluşturdu. Buna göre:

    • iOS bildirimlerine üçüncü taraf erişimi 2025 sonuna kadar beta sürecine girecek, tam sürüm ise 2026’da yayınlanacak.
    • AirDrop ve AirPlay’e alternatif özelliklerin geliştirilmesi 2026’nın sonunda tamamlanacak.
    • Otomatik eşleşme, arka planda çalışma gibi entegrasyonlar iOS 19 ile başlayacak, iOS 20 ile tamamen uygulanmış olacak.

    “Bürokraside boğuluyoruz”

    Apple sözcüsü Marni Goldberg yaptığı açıklamada, “Bugün alınan kararlar bizi bürokrasiye boğuyor, Apple'ın Avrupa'daki kullanıcılar için inovasyon yapma kabiliyetini yavaşlatıyor ve bizi yeni özelliklerimizi aynı kurallara göre oynamak zorunda olmayan şirketlere ücretsiz olarak vermeye zorluyor. Bu hem ürünlerimiz hem de Avrupalı kullanıcılarımız için kötü bir durum. Kullanıcılarımız adına endişelerimizi anlamalarına yardımcı olmak için Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2025/03/19/eu-order-apple-interoperability/ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_816
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    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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