Spotify 140 milyon kullanıcıya ulaştı ama mali kayıplar devam ediyor

Son dönemde oldukça sıkı bir rekabete sahne olan çevrim içi müzik dinleme sektörünün lideri haline gelen Spotify, iyi bir büyüme yakaladı ancak faaliyet karı anlamında bir türlü düze çıkamadı. Yatırımcılar endişelerini dile getiriyor.

Ücretsiz abonelik sıkıntı

Firmadan yapılan açıklamaya göre Spotify hizmetinin aylık toplam kullanıcı sayısı 140 milyona ulaştı. Bir yıl önce aynı dönemde bu rakam 100 milyon iken, geçen yıl sonunda ise 126 milyondu. Hizmet aylık olarak ortalama 3.5 milyon kullanıcı kazanıyor. Ücretli abone olan kullanıcıların ise toplamda 50 milyon olduğu belirtiliyor.

Spotify en yakın rakibinin bile kullanıcı sayısını ikiye katlamış durumda ancak ücretsiz abonelik sistemi nedeniyle gelirlerini bir türlü rayına oturtamadı. Şirket geçen yıl 3.5 milyar dolar gelir elde etmesine karşın 390 milyon dolar zarar açıkladı. Bir önceki yıl zarar 260 milyon dolar civarındaydı. Yani zarar giderek büyüyor.

Spotify 50 milyon kullanıcısından aylık ücret alsa da geri kalan 90 milyon kullanıcıdan reklam odaklı gelir elde ediyor. Bu da kullanıcıların ne kadar çok hizmet içerisinde kaldığı ile doğrudan alakalı. Hal böyle olunca sabit bir gelir modeli oluşmuyor. Örneğin Apple Music ilk 3 aylık ücretsiz denemeden sonra ücretliye geçişi zorunlu kılıyor. Hatta bazı bölgelerde 3 aylık deneme süresi de kaldırılmış durumda.

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Firma önümüzdeki iki yıl boyunca plak şirketlerine 2 milyar dolar ödeyecek. Geçmiş yıllardan farklı olarak firmanın Universal Records ve Merlin platformu ile ortaklık yaptığı, telif hakkını sanatçılar yerine doğrudan bu şirketlere ödeyeceği belirtiliyor. Bu da maliyetlerin biraz düşmesini sağlayacak.

Hatırlanacağı üzere Grooveshark da ödeyemediği telif ücretleri nedeniyle 2015 yılında iflas etmişti. Yatırımcılar Spotify’ın da benzer bir sonla karşılaşmasından endişe ediyor. Bakalım platform gelecek için ne tür adımlar atacak.