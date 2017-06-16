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Spotify 140 milyon kullanıcıya ulaştı ama mali kayıplar devam ediyor

Çevrim içi müzik dinleme sektörünün lideri durumunda olan Spotify, zarardan bir türlü kurtulamıyor. Telif hakkı ücretleri firmanın belini bükmeye devam ediyor.
1 yıl
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17
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde oldukça sıkı bir rekabete sahne olan çevrim içi müzik dinleme sektörünün lideri haline gelen Spotify, iyi bir büyüme yakaladı ancak faaliyet karı anlamında bir türlü düze çıkamadı. Yatırımcılar endişelerini dile getiriyor.

Ücretsiz abonelik sıkıntı

Firmadan yapılan açıklamaya göre Spotify hizmetinin aylık toplam kullanıcı sayısı 140 milyona ulaştı. Bir yıl önce aynı dönemde bu rakam 100 milyon iken, geçen yıl sonunda ise 126 milyondu. Hizmet aylık olarak ortalama 3.5 milyon kullanıcı kazanıyor. Ücretli abone olan kullanıcıların ise toplamda 50 milyon olduğu belirtiliyor.

Spotify en yakın rakibinin bile kullanıcı sayısını ikiye katlamış durumda ancak ücretsiz abonelik sistemi nedeniyle gelirlerini bir türlü rayına oturtamadı. Şirket geçen yıl 3.5 milyar dolar gelir elde etmesine karşın 390 milyon dolar zarar açıkladı. Bir önceki yıl zarar 260 milyon dolar civarındaydı. Yani zarar giderek büyüyor.

Spotify 50 milyon kullanıcısından aylık ücret alsa da geri kalan 90 milyon kullanıcıdan reklam odaklı gelir elde ediyor. Bu da kullanıcıların ne kadar çok hizmet içerisinde kaldığı ile doğrudan alakalı. Hal böyle olunca sabit bir gelir modeli oluşmuyor. Örneğin Apple Music ilk 3 aylık ücretsiz denemeden sonra ücretliye geçişi zorunlu kılıyor. Hatta bazı bölgelerde 3 aylık deneme süresi de kaldırılmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Seagate, PS4 sahiplerini de unutmadı"

Firma önümüzdeki iki yıl boyunca plak şirketlerine 2 milyar dolar ödeyecek. Geçmiş yıllardan farklı olarak firmanın Universal Records ve Merlin platformu ile ortaklık yaptığı, telif hakkını sanatçılar yerine doğrudan bu şirketlere ödeyeceği belirtiliyor. Bu da maliyetlerin biraz düşmesini sağlayacak.

Hatırlanacağı üzere Grooveshark da ödeyemediği telif ücretleri nedeniyle 2015 yılında iflas etmişti. Yatırımcılar Spotify’ın da benzer bir sonla karşılaşmasından endişe ediyor. Bakalım platform gelecek için ne tür adımlar atacak.

 

http://www.businessinsider.com/spotify-2016-revenue-grows-while-loss-widens-ahead-of-rumored-ipo-2017-6 Yorum Yaz
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intel7mix 1 yıl
10 tl iken fiyatı iyiydi kullanıyordum ama fiyatları ne zaman arttı hemen iptal ettim bi işe gidip gelirken dinliyordum onuda dinlemeyim
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Mr. Jingles 1 yıl
Varsın 14₺ alsın. Ayda 4 lira fazla vermemek için Spotify'dan vazgeçecek değilim. Bir kere telefon ve bilgisayar arasındaki senkronizesi yeter. Telefondan açıyorum müziği oradan bilgisayardaki uygulamaya yönlendirip dinliyorum. Açıkçası bu rahatlık olduğu sürece Spotify'a devam.
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snoppy 1 yıl
niye sadece 2 seçeneği var ki? Ücretsiz (reklamlı) ve Ücretli (Premium). Yap şöyle 4-5 farklı paket. 2 liraya da olsun 5 liraya da olsun 20 liraya da olsun. Herkes kendi bütçesine göre, kendi internet kotasına göre ücretli Spotify kullanabilsin.
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kadirirdem 1 yıl
Ben ücretsizken bir indirip denedim fakat içim ısınmadı ve beğenmedim sonra sildim.
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KokceliMehmet 1 yıl sniper23
Nasıl kullanıyoruz onu
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axaxa 1 yıl
Bedava aboneliği kaldırsınlar belki faydası olur
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nForcer 1 yıl
Bağış sistemi getirilmeli. Yoksa yakın gelecekte batmamak için abartı derecede reklam koymak zorunda kalırlar ve bu da kullanıcılarının kaçmasına neden olur.
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Rachsuchtig 1 yıl
İlk başta kulağa 14tl çok geliyor ama kullanınca hakkını veriyor bence
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sniper23 1 yıl
Bedava kullanıcıların çoğu reklam engelleyici kullanınca epey bir zarar veriyor tabi.
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likeablex 1 yıl
Aslında ülkeye göre fiyat belirlenmeli. Şu sıralar 3 ay için 0,99 TL kampanyası var gayet makul. 14 TL birçoğu için çok gelebilir. Belki aylık 5 TL olsa daha çok abone kazanır ve sadık müşteri potansiyeli daha fazla olabilir. Çünkü adam alışacak kaliteli yüksek ses ve playlist de oluşturur. Ülkeye göre karar almalılar. Amerikada 10 USD olsa ne olacak ki. Türkiye de USD kazanmıyoruz sonuçta. Yukarda bazı arkadaşlar çok güzel özetlemişer,firmalar ile anlaşıp ve en önemlisi de açgözlülük yapmadan bu işi sürdürmektir. Yoksa adam açar YouTube istediği müziği kalitesiz de olsa bir şekilde dinler o anlık. 3. parti yazılımlarla arka planda bile çalışıyor. Firma artık bazı konularda iyi düşünmeli.

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