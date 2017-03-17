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Avrupa Komisyonu’ndan haksız rekabeti önlemek için yeni düzenleme

Avrupa Komisyonu, bireylerin rekabet kurallarına aykırı bir muamele gördüklerinde isim ve verilerini paylaşmadan ihbar edebileceklerini yeni sistemi tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa Komisyonu’ndan haksız rekabeti önlemek için yeni düzenleme
 

Avrupa Komisyonu birkaç yıldır Facebook ve WhatsApp başta olmak üzere rekabet kurallarını ihlal etmeye yeltenen şirketlerin kabusu haline gelmiş durumda. Komisyon şimdi ise haksız rekabetin önüne geçilebilmesi sadece şirketlerin değil herhangi bir ihlali fark eden herkesin kendilerine başvurmasını sağlayan ihbar sistemini duyurdu. Üstelik iletişimi sağlayan özel olarak tasarlanmış şifrelenmiş mesajlaşma imkanına sahip olan sistem sayesinde ihbar eden kişilere dair herhangi bir verinin ihbar edilen şirketlerin eline geçme imkanı da ortadan kalkmış oluyor.

Sistem ile kişiler herhangi bir alanda birden fazla şirketin fiyatlar veya ihale teklifleri üzerinde anlaştığını, ürünlerini piyasadan planlı bir şekilde uzak tuttuklarını ya da rakiplerini haksız yere piyasadan uzaklaştırdıklarını fark ederse doğrudan Avrupa Komisyonu’nun web sitesinde bulunan formu doldurarak şikayetini dile getirebilecek. Daha önce haksız rekabete ilişkin sadece şirketlerin ihbarda bulunmasına izin veren Komisyon böylece hem ihbarın ardından ihbar eden şirketlerin tehditlerle sindirilmesini önlemeyi hem de ihbar sayılarının artmasıyla birlikte haksız rekabetle daha sıkı bir şekilde mücadele etmeyi planlıyor.

Komisyonun rekabet politikası sorumlusu Margrethe Vestager sisteminin tanıtımının ardından yaptığı açıklamayla bu uygulamanın kartellerin ortaya çıkarılması için güçlü bir araç olacağını inandığını ve insanların, yanlış olduğunu düşündükleri ticari muamelelerden endişe duyuyorlarsa, işlerin doğru yapılmasına yardımcı olabileceklerini dile getirdi. Komisyon son olarak geçtiğimiz haftalarda araç klima ve motor soğutma sistemi üreticisi 6 firmaya kartel oluşturarak piyasada rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 155 milyon avro para cezası verdi.


http://www.theverge.com/2017/3/16/14943980/eu-antitrust-whistleblower-anonymous-tool Yorum Yaz
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OverClocK1ng 2 yıl
Türkiye'de olsa:
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axaxa 2 yıl
Zor bu işler.
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kadirirdem 2 yıl
Firmalar adına sevindirici haber...
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kımyasal 2 yıl
Daha adil hizmete teşvik için bu tedbirleri almış olabilirler yada a.b.d. merkezli şirketleri yola getirmek için bu tür yollara başvurmuş olabilirler.Avrupanın uğraştığı bela şu an a.b.d. odaklı yazılım (facebook vb.) şirketler olduğundan ve bu şirketlerin dinleme,kişisel bilgileri sızdırma gibi iddialarla suçlandığını düşündüğümüzde (avrupa da Alman şansölyesi Merkel bile dinlendiğinden) bu tedbirlerin bir rövanş olduğunu düşünebiliriz.
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CaBr2 2 yıl
Bütün sosyal medya birbirine benzedi, şuna da bi el atın.
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