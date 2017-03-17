Avrupa Komisyonu’ndan haksız rekabeti önlemek için yeni düzenleme

Avrupa Komisyonu birkaç yıldır Facebook ve WhatsApp başta olmak üzere rekabet kurallarını ihlal etmeye yeltenen şirketlerin kabusu haline gelmiş durumda. Komisyon şimdi ise haksız rekabetin önüne geçilebilmesi sadece şirketlerin değil herhangi bir ihlali fark eden herkesin kendilerine başvurmasını sağlayan ihbar sistemini duyurdu. Üstelik iletişimi sağlayan özel olarak tasarlanmış şifrelenmiş mesajlaşma imkanına sahip olan sistem sayesinde ihbar eden kişilere dair herhangi bir verinin ihbar edilen şirketlerin eline geçme imkanı da ortadan kalkmış oluyor.

Sistem ile kişiler herhangi bir alanda birden fazla şirketin fiyatlar veya ihale teklifleri üzerinde anlaştığını, ürünlerini piyasadan planlı bir şekilde uzak tuttuklarını ya da rakiplerini haksız yere piyasadan uzaklaştırdıklarını fark ederse doğrudan Avrupa Komisyonu’nun web sitesinde bulunan formu doldurarak şikayetini dile getirebilecek. Daha önce haksız rekabete ilişkin sadece şirketlerin ihbarda bulunmasına izin veren Komisyon böylece hem ihbarın ardından ihbar eden şirketlerin tehditlerle sindirilmesini önlemeyi hem de ihbar sayılarının artmasıyla birlikte haksız rekabetle daha sıkı bir şekilde mücadele etmeyi planlıyor.

Komisyonun rekabet politikası sorumlusu Margrethe Vestager sisteminin tanıtımının ardından yaptığı açıklamayla bu uygulamanın kartellerin ortaya çıkarılması için güçlü bir araç olacağını inandığını ve insanların, yanlış olduğunu düşündükleri ticari muamelelerden endişe duyuyorlarsa, işlerin doğru yapılmasına yardımcı olabileceklerini dile getirdi. Komisyon son olarak geçtiğimiz haftalarda araç klima ve motor soğutma sistemi üreticisi 6 firmaya kartel oluşturarak piyasada rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 155 milyon avro para cezası verdi.

http://www.theverge.com/2017/3/16/14943980/eu-antitrust-whistleblower-anonymous-tool