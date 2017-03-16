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Renault’un 25 yıldır emisyon değerlerinde hile yaptığı belirtiliyor

Fransız medyasında yayınlanan son rapor otomotiv dünyasında adeta şok etkisi yarattı. Zira açıklanan belgelere göre Renault’un aynı Volkswagen’ın gibi emisyon değerlerinde hile yaptığı belirtiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndaki (DGCCRF) araştırmacılar, şu sıralar otomotiv sektörünün en büyük isimlerinden olan Renault’u yakın takibe aldı. Fransız üreticinin "çevreci" sertifikasını alabilmek için dizel motorlarında hile yaptığını belirten DGCCRF, laboratuvarda ve yol şartlarında elde edilen veriler arasında oldukça büyük ve şüpheli farklar olduğunu dile getiriyor.

Ayrıca Bkz. "Bimeks'in zararı 3 ay içinde yaklaşık 50 katına çıktı!"
Fransasız Libération gazetesinde yer alan 39 sayfalık dokümana göre Renault’un azot oksit (NOx) değerlerini değiştirmek için hileli cihaz kullandığı, böylelikle gerçek değerlerin çok daha altında sonuçlar çıkardığı söyleniyor. İlgili araştırma raporundan iddiaları doğrulayacak bölümleri paylaşan gazete, Clio IV’ün karbondioksit emisyon sınırını yüzde 305 ve Captur’un ise yüzde 337 oranında aştığını ifade ediyor.

25 yıldır hile yaptığı söylenen Renault'a milyarlarca avro ceza kesilebilir 


Habere göre Renault motorların çalışmasını etkileyen özel bir cihaz kullanıyor. Üstelik geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen baskında elde edilen şirket içi yazışmalara dayanarak CEO Carlos Ghosn da tüm süreç hakkında bilgi sahibi olduğu belirtiliyor. 25 yıldır emisyon hilesi yapan üreticinin en az 900 bin aracının etkilendiği ve yaklaşık 3.5 milyar avro para cezası alabileceği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Kablosuz kulaklık patladı: Kullanıcının yüzünde yanıklar oluştu"
Renault yetkilileri ise söz konusu rapora ulaşma yetkilerinin olmadığını, bu yüzden iddialar hakkında net söylemde bulunamayacaklarını fakat herhangi bir hileye kesinlikle başvurulmadığını açıkladı. Bakalım kurum tarafından sürdürülen dizel soruşturması nasıl sonuçlanacak...

http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/14/renault-des-voitures-option-pollution-incluse_1555727 Yorum Yaz
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jimhendrix 2 yıl en beğenilen S.Soylu
Orijinalden alıntı: S.Soylu
Vag grubunu eleştirmeye yer arayan arkadaşlar acaba Renault içinde aynı yorumları yapacaklar mı merak ediyorum. Bence bütün markaları daha dikkatli ve sıkı araştırılması gerekiyor

hocam
yaparız
sıkıntı yapma

zaten bi motorları düzgün biliniyor o da yalan olursa artık tam bir rÖno olacaktır.
noxult da diyebiliriz sanırım.
Orijinalden alıntı: S.SoyluVag grubunu eleştirmeye yer arayan arkadaşlar acaba Renault içinde aynı yorumları yapacaklar mı merak ediyorum. Bence bütün ...
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CemUsUs 2 yıl Colouse
Colouse
Ceza parası Bursa fabrikasındaki işçilere dokunmasın yeter...

tabii ki dokunacak.
ne kadar kuresel firmayiz takilsalar da boyle bir ceza sonucu kuculmeye gidecek olurlarsa fransadakileri degil ilk once periferdeki fabrikalari dograyacaklar.
ya ne olacagidi?
ColouseCeza parası Bursa fabrikasındaki işçilere dokunmasın yeter...tabii ki dokunacak.ne kadar kuresel firmayiz takilsal...
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S.Soylu 2 yıl
Her konuda segment ne olursa olsun sürekli olarak Talisman ve Megane öneren arkadaşta burada mı acaba
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Krone 2 yıl
Elektrikli motorlar bir an önce yaygınlaşsa da şu dizel belasından bir kurtulsak. Hem çevre kirliliği hem ses kirliliği her türlü zarar.
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mucahidkarakus 2 yıl
Anti vag'cılar neredesiniz. Aynı konularda vw'yi itin g**tüne sokanlar hadı ses verin.
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By Salus 2 yıl
wöswögön molloto zohorlomoss diyen arkadaşları bekliyoruz.
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myz1453 2 yıl
Fabrika verisi yakıt tüketimi de efsane o zaman
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yeniuye 2 yıl
Askerdeyken arkadaşlarla alkol sigara bağımlılığından bahsederken RDM(sorunları olan asker) arkadaşlardan biri keşke sadece sigara ve alkol olsa demişti:) Keşke sadece emisyon olsa. NCap la ilgili dedikodular doğruysa o zaman görün siz.
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QralCess 2 yıl
Harbiden birisi vardı reno premium olacak diye nerde o troll..
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Pi 2 yıl
Ne kaldi geriye? Bu haberi de gördükten sonra bunlarin hiçbirine guven olmayacağını anladim. Alayi dolandirici bunların. Vosvos olmus pejo olmus reno olmus fark etmez. Hepsinin cani cehenneme
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pelerinli 2 yıl
Konun yarısı hava kirliliğinden ziyade marka kavgası peşinde. Bizi de kaybettiren buydu zaten
Konu ile alakalı olaraksa ben de yaptığına inanırım açıkçası; yasal sınırlar motor güçleri yüzünden zorlayıcı olabilir ama tutup da emisyonu düşük gösterecek arge yapacaklarına aynı güçte daha az kirleten motor sistemi vs yapmaya çalışsınlar. Hayır herşeyi geçtim o kirlenen havadan kendi çoluğu çocuğu torunu da etkileniyor/etkilenecek. Bu neyin kafası?
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gokayozyer 2 yıl
ya arkadas bu belge bi hile ile cepteyse kaldırsınlar tum dizelleri olsun bitsin.. psa grubu da patlar yakinda...
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ma95 2 yıl
Emisyonun canı cehenneme :) Yakıt verilerini araştırsınlar. Firmalar işkembeden sallıyor, müşteriyi kandırıyor
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