Renault’un 25 yıldır emisyon değerlerinde hile yaptığı belirtiliyor

Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndaki (DGCCRF) araştırmacılar, şu sıralar otomotiv sektörünün en büyük isimlerinden olan Renault’u yakın takibe aldı. Fransız üreticinin "çevreci" sertifikasını alabilmek için dizel motorlarında hile yaptığını belirten DGCCRF, laboratuvarda ve yol şartlarında elde edilen veriler arasında oldukça büyük ve şüpheli farklar olduğunu dile getiriyor.



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Fransasız Libération gazetesinde yer alan 39 sayfalık dokümana göre Renault’un azot oksit (NOx) değerlerini değiştirmek için hileli cihaz kullandığı, böylelikle gerçek değerlerin çok daha altında sonuçlar çıkardığı söyleniyor. İlgili araştırma raporundan iddiaları doğrulayacak bölümleri paylaşan gazete, Clio IV’ün karbondioksit emisyon sınırını yüzde 305 ve Captur’un ise yüzde 337 oranında aştığını ifade ediyor. Fransasız Libération gazetesinde yer alan 39 sayfalık dokümana göre Renault’un(NOx) değerlerini değiştirmek içinkullandığı, böylelikle gerçek değerlerin çok daha altında sonuçlar çıkardığı söyleniyor. İlgili araştırma raporundan iddiaları doğrulayacak bölümleri paylaşan gazete,’ün karbondioksit emisyon sınırınıve’un iseoranında aştığını ifade ediyor.

25 yıldır hile yaptığı söylenen Renault'a milyarlarca avro ceza kesilebilir



Habere göre Renault motorların çalışmasını etkileyen özel bir cihaz kullanıyor. Üstelik geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen baskında elde edilen şirket içi yazışmalara dayanarak CEO Carlos Ghosn da tüm süreç hakkında bilgi sahibi olduğu belirtiliyor. 25 yıldır emisyon hilesi yapan üreticinin en az 900 bin aracının etkilendiği ve yaklaşık 3.5 milyar avro para cezası alabileceği düşünülüyor.



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Renault yetkilileri ise söz konusu rapora ulaşma yetkilerinin olmadığını, bu yüzden iddialar hakkında net söylemde bulunamayacaklarını fakat herhangi bir hileye kesinlikle başvurulmadığını açıkladı. Bakalım kurum tarafından sürdürülen dizel soruşturması nasıl sonuçlanacak... Renault yetkilileri ise söz konusu rapora ulaşma yetkilerinin olmadığını, bu yüzden iddialar hakkında net söylemde bulunamayacaklarını fakat herhangi bir hileye kesinlikle başvurulmadığını açıkladı. Bakalım kurum tarafından sürdürülen dizel soruşturması nasıl sonuçlanacak...

http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/14/renault-des-voitures-option-pollution-incluse_1555727