Avrupa Parlamentosu telif hakkı düzenlemesini reddetti

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Avrupa Parlamentosu Telif Hakkı Yönetmeliği olarak bilinen ve son günlerde internet dünyasında şiddetli tartışmalara neden olan düzenlemeyi oylamak için Fransa'nın Strazburg şehrinde toplandı. 2001 yılından beri internetteki telif hakkı uygulamalarına yönelik ilk güncelleme olan yasa taslağı geçtiğimiz ay Avrupa Birliği Hukuk İşleri Komitesi tarafından onaylanmış ve parlamentoda oylama imkanına kavuşmuştu. Parlamenterlerin 318'inin ret oyu verdiği tasarıya 278 parlamenter kabul oyu verirken 21 parlamenter ise çekimser kaldı. Düzenleme şu an için reddedilse de önümüzdeki aylarda yeniden gündeme gelebilir.





Eleştirilen maddeler uygulanamayacak

Aslında basit bir telif hakkı güncellemesi niteliğindeki düzenlemede tartışmalar 11. ve 13. maddelerin etrafında yoğunlaşıyor. 11. madde Facebook ve Google gibi internet devlerinin(ve ayrıca internette faaliyet gösteren diğer yayın organlarının) bir haber bağlantısına yer vermek için kaynağı sağlayan kuruluşa ödeme yapması zorunluluğunu getiriyordu. Yani internette paylaşım yapılabilen bütün platformlarda, yazılı medyadan elde edilen haberlerin paylaşılması(her bir haber kaynağı için ödeme yapmak gerektiğinden) neredeyse imkansız hale gelecekti.





13. madde ise çevrimiçi mecralarda yüklenen içeriklerin otomatik olarak telif hakkı incelemesine tabi tutulmasını sağlayan bir filtreleme uygulamasını zorunlu kılıyordu. Maddenin kabul edilmesi halinde yine internette faaliyet gösteren ve kullanıcıların paylaşım yapmasına izin veren bütün platformların birer ''yükleme filtresi'' kullanması zorunlu hale gelecekti. Bu filtre ile söz konusu platformda bir içerik paylaşıldığında içeriğin telif hakkına konu herhangi bir öge barındırıp barındırmadığı incelenecek ve eğer böyle bir öge mevcutsa içeriğin paylaşılması engellenecekti. Ucu açık olduğu için eleştirilen madde ile telif hakkı adeta sınırsız bir şekilde korunurken internette paylaşım yapmak bir hayli zorlaşacaktı.

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*Örneğin düzenlemeyi eleştiren bu görsel telif hakkına konu olacağı için paylaşılamaz hale gelecekti

Kullanıcılar internetin; daha sıkıcı, bilgiye zor ulaşılan ve özgür olmayan bir ortam haline gelmesine neden olacağı için düzenlemeye tepki gösterirken sosyal medya devleri ise 11. maddeden dolayı düzenlemeyi eleştirdi. Aryıca düzenlemenin kabul edilmesi sosyal medya devlerinin yeni filtre araçları geliştirmesine ve dolayısıyla ekstra para harcamasına neden olacaktı. Avrupa Parlamentosu'ndan milletvekili Julia Reda gibi isimler de düzenlemeye tepkiliydi. Reda'nın başlattığı ''İnterneti Kurtar'' hareketi internet kullanıcıları tarafından destek görürken yine Reda'nın kaleme aldığı dilekçe sadece birkaç gün içinde 700 bin imza toplamayı başardı.





Eylülde yeniden oylanacak

Tabi parlamentonun aldığı karar telif hakkı düzenlemesinin şu an için püskürtüldüğü anlamına geliyor ancak mücadele henüz tamamen bitmiş değil. Yasa taslağı incelenecek ve üzerinde değişiklikler yapılarak yeniden milletvekillerinin oylaması için parlamentoya sunulacak. 10-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan ikinci oylama öncesinde ciddi eleştirilere maruz kalan 11. ve 13. maddenin elden geçirileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte yazılı medya organlarının özellikle 11. maddeye destek verdiği biliniyor. Bu açıdan bakıldığında düzenlemenin değiştirmesi sürecinde yine büyük tartışmaların yaşanabileceğini söylemek mümkün.

https://www.thehindu.com/news/international/european-parliament-rejects-eu-copyright-law/article24339462.ece