Avrupa Parlamentosu telif hakkı düzenlemesini reddetti

Eleştirilen maddeler uygulanamayacak
Aslında basit bir telif hakkı güncellemesi niteliğindeki düzenlemede tartışmalar 11. ve 13. maddelerin etrafında yoğunlaşıyor. 11. madde Facebook ve Google gibi internet devlerinin(ve ayrıca internette faaliyet gösteren diğer yayın organlarının) bir haber bağlantısına yer vermek için kaynağı sağlayan kuruluşa ödeme yapması zorunluluğunu getiriyordu. Yani internette paylaşım yapılabilen bütün platformlarda, yazılı medyadan elde edilen haberlerin paylaşılması(her bir haber kaynağı için ödeme yapmak gerektiğinden) neredeyse imkansız hale gelecekti.
13. madde ise çevrimiçi mecralarda yüklenen içeriklerin otomatik olarak telif hakkı incelemesine tabi tutulmasını sağlayan bir filtreleme uygulamasını zorunlu kılıyordu. Maddenin kabul edilmesi halinde yine internette faaliyet gösteren ve kullanıcıların paylaşım yapmasına izin veren bütün platformların birer ''yükleme filtresi'' kullanması zorunlu hale gelecekti. Bu filtre ile söz konusu platformda bir içerik paylaşıldığında içeriğin telif hakkına konu herhangi bir öge barındırıp barındırmadığı incelenecek ve eğer böyle bir öge mevcutsa içeriğin paylaşılması engellenecekti. Ucu açık olduğu için eleştirilen madde ile telif hakkı adeta sınırsız bir şekilde korunurken internette paylaşım yapmak bir hayli zorlaşacaktı.
Eylülde yeniden oylanacak
Tabi parlamentonun aldığı karar telif hakkı düzenlemesinin şu an için püskürtüldüğü anlamına geliyor ancak mücadele henüz tamamen bitmiş değil. Yasa taslağı incelenecek ve üzerinde değişiklikler yapılarak yeniden milletvekillerinin oylaması için parlamentoya sunulacak. 10-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan ikinci oylama öncesinde ciddi eleştirilere maruz kalan 11. ve 13. maddenin elden geçirileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte yazılı medya organlarının özellikle 11. maddeye destek verdiği biliniyor. Bu açıdan bakıldığında düzenlemenin değiştirmesi sürecinde yine büyük tartışmaların yaşanabileceğini söylemek mümkün.
https://www.thehindu.com/news/international/european-parliament-rejects-eu-copyright-law/article24339462.ece Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunu anlamak için bilim adamları yeni çalışma başlatmış hocam. Ama telif hakkından dolayı detay veremiyorum.