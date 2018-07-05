Telif hakkı oylamasına saatler kala Wikipedia'nın protestosu sürüyor

Oylama bitene kadar kullanılamayacak
Salı günü Wikipedia'nın İtalyanca versiyonu kapatılmış ve kullanıcılar it.wikipedia.org adresine girdiklerinde telif hakkı düzenlemesini açıklayan bir bildiri ile karşılaşmışlardı. İlk olarak İtalyanca versiyondan başlayan protesto hareketi platformun İspanyolca ve Lehçe dillerine de sıçradı. Bu iki dildeki Wikipedia başlıkları kaldıran yetkililer, siteleri ziyaret eden kullanıcılara görmek istedikleri içerikleri göstermek yerine yeni düzenlemenin önemini açıklamaya çalışıyor.
İtalyanca versiyonunda olduğu gibi İspanyolca ve Lehçe Wikipedia sayfaları da bugün oylama tamamlanana kadar kullanılamayacak ancak parlamentonun yeni düzenlemeyi kabul etmesi halinde protestonun uzayabileceği ve birkaç gün daha söz konusu Wikipedia sayfalarının kullanılamayacağı düşünülüyor.
https://www.cnet.com/news/wikipedias-italian-spanish-and-polish-versions-turn-off-in-protest/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Wikipedia hedef değil. Hedef tüm internet.
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