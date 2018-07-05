Telif hakkı oylamasına saatler kala Wikipedia'nın protestosu sürüyor

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Bugün Türkiye saati ile 13.00'da toplanacak olan Avrupa Parlamentosu, internetteki telif hakkı kurallarının 2001 yılından beri ilk kez değiştirilmesi için oy kullanacak. Yeni düzenlemedeki 13. ve 11.madde ise interneti özgür yapısından koparacağı ve bilgiye ulaşmayı zorlaştıracağı için şiddetle eleştiriliyor. Bu maddeyi eleştiren ve düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Wikipedia'nın kapanabileceğini belirten yetkililer ise düzenlemeyi protesto ederken insanları; milletvekillerini ret oyu kullanmaları yönünde ikna etmeye davet ediyor.





Oylama bitene kadar kullanılamayacak

Salı günü Wikipedia'nın İtalyanca versiyonu kapatılmış ve kullanıcılar it.wikipedia.org adresine girdiklerinde telif hakkı düzenlemesini açıklayan bir bildiri ile karşılaşmışlardı. İlk olarak İtalyanca versiyondan başlayan protesto hareketi platformun İspanyolca ve Lehçe dillerine de sıçradı. Bu iki dildeki Wikipedia başlıkları kaldıran yetkililer, siteleri ziyaret eden kullanıcılara görmek istedikleri içerikleri göstermek yerine yeni düzenlemenin önemini açıklamaya çalışıyor.





İtalyanca versiyonunda olduğu gibi İspanyolca ve Lehçe Wikipedia sayfaları da bugün oylama tamamlanana kadar kullanılamayacak ancak parlamentonun yeni düzenlemeyi kabul etmesi halinde protestonun uzayabileceği ve birkaç gün daha söz konusu Wikipedia sayfalarının kullanılamayacağı düşünülüyor.

https://www.cnet.com/news/wikipedias-italian-spanish-and-polish-versions-turn-off-in-protest/