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Telif hakkı oylamasına saatler kala Wikipedia'nın protestosu sürüyor

Avrupa Parlamentosu'nda bugün oylanacak olan telif hakkı düzenlemesini protesto eden Wikipedia, özgür ansiklopedinin İtalyanca'ya ek olarak iki farklı dildeki versiyonunu daha kapattı.
10 ay
2,2b
1
13
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Telif hakkı oylamasına saatler kala Wikipedia'nın protestosu sürüyor
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Bugün Türkiye saati ile 13.00'da toplanacak olan Avrupa Parlamentosu, internetteki telif hakkı kurallarının 2001 yılından beri ilk kez değiştirilmesi için oy kullanacak. Yeni düzenlemedeki 13. ve 11.madde ise interneti özgür yapısından koparacağı ve bilgiye ulaşmayı zorlaştıracağı için şiddetle eleştiriliyor. Bu maddeyi eleştiren ve düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Wikipedia'nın kapanabileceğini belirten yetkililer ise düzenlemeyi protesto ederken insanları; milletvekillerini ret oyu kullanmaları yönünde ikna etmeye davet ediyor.


Oylama bitene kadar kullanılamayacak 

Salı günü Wikipedia'nın İtalyanca versiyonu kapatılmış ve kullanıcılar it.wikipedia.org adresine girdiklerinde telif hakkı düzenlemesini açıklayan bir bildiri ile karşılaşmışlardı. İlk olarak İtalyanca versiyondan başlayan protesto hareketi platformun İspanyolca ve Lehçe dillerine de sıçradı. Bu iki dildeki Wikipedia başlıkları kaldıran yetkililer, siteleri ziyaret eden kullanıcılara görmek istedikleri içerikleri göstermek yerine yeni düzenlemenin önemini açıklamaya çalışıyor. 


İtalyanca versiyonunda olduğu gibi İspanyolca ve Lehçe Wikipedia sayfaları da bugün oylama tamamlanana kadar kullanılamayacak ancak parlamentonun yeni düzenlemeyi kabul etmesi halinde protestonun uzayabileceği ve birkaç gün daha söz konusu Wikipedia sayfalarının kullanılamayacağı düşünülüyor.


https://www.cnet.com/news/wikipedias-italian-spanish-and-polish-versions-turn-off-in-protest/ Yorum Yaz
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Damenda 10 ay en beğenilen
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asdasdqwertyveyaalxyvance 10 ay Damenda
kabul edilmesinin imkanı yoktu zaten yasayı hazırlayanların kafası 70-80 lerde kalmış
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DH Misafiri 10 ay
Adamlar hiç olmasa siteye ulaşıyor. Bizde bu site yasaklı, tıpkı Allah bilir kaç tane başka site ile birlikte.
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Damenda 10 ay en beğenilen
Tasarı reddedildi.
1 Yanıt Yanıtla +7
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asdasdqwertyveyaalxyvance 10 ay Damenda
kabul edilmesinin imkanı yoktu zaten yasayı hazırlayanların kafası 70-80 lerde kalmış
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Haplo 10 ay
Düzenleme hakkında da bilgi verseydiniz keşke. Daha önce verdiyseniz de o habere yönlendirme yapsaydınız güzel olurdu. 13 Yıllık üyeyim, forumda arama yapmak vallahi ölüm; ayıp olmasın diye 2-3 farklı şekilde aradım, bu konuda hiçbir içeriğe ulaşamadım.
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Moving On 10 ay
Yahu ne siteler var, hiçbiriyle uğraşmıyorlar taktılar Wikipedia'ya.
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Virinom 10 ay
İnternet baştan aşağı korsan içerik üreten sitelerle dolu. Onlar dururken Wikipedia yı mı bulmuşlar.
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Osret 10 ay Virinom
Virinom
İnternet baştan aşağı korsan içerik üreten sitelerle dolu. Onlar dururken Wikipedia yı mı bulmuşlar.

Wikipedia hedef değil. Hedef tüm internet.
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tostumm 10 ay
İnternetin hatları oluşturulurken, bir gün bu hale geleceğini öngörülememesinden ötürü başta pek fazla standartın olmaması onu bugün böyle gevşek bir ortam yaptı, isteyen istediği yazıyı- görseli alıntısız paylaşır, müziğini indirir, kendi adı dışında onlarca hesap açar, millete küfür eder, yüzlerce spam gelir vs. Yavaş yavaş bu dönemin kapanması için uğraşılıyor aslında, istenilen gerçek hayatta kimsen ve tabi olduğun kurallar neyse onları uygulaman.
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Omisis046 10 ay tostumm
tostumm
İnternetin hatları oluşturulurken, bir gün bu hale geleceğini öngörülememesinden ötürü başta pek fazla standartın olmaması onu bugün böyle gevşek bir ortam yaptı, isteyen istediği yazıyı- görseli alıntısız paylaşır, müziğini indirir, kendi adı dışında onlarca hesap açar, millete küfür eder, yüzlerce spam gelir vs. Yavaş yavaş bu dönemin kapanması için uğraşılıyor aslında, istenilen gerçek hayatta kimsen ve tabi olduğun kurallar neyse onları uygulaman.

Sen gerçek hayatta birşeyi 3 defa tekrar mı edersin kardeş
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internet, avrupa birliği ve
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