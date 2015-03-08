Avrupa'nın ilk uzay üssü Birleşik Krallık'da kurulacak

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Uzay teknolojileri ve uzay üsleri denince akla ilk olarak ABD'nin Ulusal havacılık ve uzay dairesi (NASA) gelse de son dönemlerde Çin ve Hindistan'ın da bu konuda büyük atılımlar yaptığını biliyoruz. Bu kez ise Birleşik Krallık topraklarından ilginç bir haber geldi. 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanan Avrupa'nın ilk uzay üssünün kurulacağı açıklandı.Uzay üssü'nün İskoçya'da bulunan Campbeltown, Glasgow, Prestwick ve Stornoway şehirlerinden birine ya da İngiltere'de bulunan Newquay şehrine kurulması planlanıyor. Yeni kurulacak alan ile yalnızca uzay yolculukları değil aynı zamanda dünya üzerinde yüksek hızlı ulaşıma da imkan vereceği belirtiliyor. Birleşik Krallık ulaştırma bakanı Robert Goodwill bu alanda atılan atılımın heyecan verici teknolojilerin ön planda olmasını sağlayacağını belirtirken SpaceX ve Virgin Galactic gibi şirketler ile iş birliği yapmak istediklerini belirtti.