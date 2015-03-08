Avrupa'nın ilk uzay üssü Birleşik Krallık'da kurulacak

Uzay üssü'nün İskoçya'da bulunan Campbeltown, Glasgow, Prestwick ve Stornoway şehirlerinden birine ya da İngiltere'de bulunan Newquay şehrine kurulması planlanıyor. Yeni kurulacak alan ile yalnızca uzay yolculukları değil aynı zamanda dünya üzerinde yüksek hızlı ulaşıma da imkan vereceği belirtiliyor. Birleşik Krallık ulaştırma bakanı Robert Goodwill bu alanda atılan atılımın heyecan verici teknolojilerin ön planda olmasını sağlayacağını belirtirken SpaceX ve Virgin Galactic gibi şirketler ile iş birliği yapmak istediklerini belirtti.
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Yapma Allahını seversen o Osmanlı tartısmasının tek sebebi gündem degıştirmekti.
Demekki amerika sadece bizim deil avrupanin da cok onunde
Sistemi eleştirmekten bıkmadınız. Gidin okuyun ünisini araştırın sorun soruşturun siyaset adamı olun arkadaş. Hep eleştirmekle olmaz kendin yapıcan bazı şeyleri. Sen bu hükümetten daha ne bekliyosun da akşama kadar eleştiriyosun? Sen karşı çıkmazsan kim karşı çıkacak? Herkes ülkeden kaçıp kurtulma derdinde. Sende böyle olursan biz ancak duble yollar yapıp elin arap lideri öldü diye yas ilan ederiz sevdiğim ülkesinde. Ona göre birader. Bu sorumluluk hepimizin üzerinde.
Türkiye'nin dünyanın en büyük hava limanını yapmaya başlaması onların bilgisinde yer bulamamış.
nasa ayarında bir kuruluşun onaylandığı bilmiyorlar
füze yakıtlarının kendimiz üreteceğimizi bilmiyorlar
dahası bilmeyi istemiyorlar
çer çöp bilgiden olması gereken bilgiye yer kalmamış anlaşılan... her konudan bir eleştirel yön bulabiliyorlar.
buda ilginç bir yetenek.
bırakın arkadaşlar onlar gitsin:(
içinizde roket yakıtı bileşenlerinin ne olduğunu bilen varmı.?
Ben bilmiyorum bilen varsa yazsın.
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