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Avrupa'nın ilk uzay üssü Birleşik Krallık'da kurulacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Avrupa'nın ilk uzay üssü Birleşik Krallık'da kurulacak
Uzay teknolojileri ve uzay üsleri denince akla ilk olarak ABD'nin Ulusal havacılık ve uzay dairesi (NASA) gelse de son dönemlerde Çin ve Hindistan'ın da bu konuda büyük atılımlar yaptığını biliyoruz. Bu kez ise Birleşik Krallık topraklarından ilginç bir haber geldi. 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanan Avrupa'nın ilk uzay üssünün kurulacağı açıklandı.

Uzay üssü'nün İskoçya'da bulunan Campbeltown, Glasgow,  Prestwick ve Stornoway şehirlerinden birine ya da İngiltere'de bulunan Newquay şehrine kurulması planlanıyor. Yeni kurulacak alan ile yalnızca uzay yolculukları değil aynı zamanda dünya üzerinde yüksek hızlı ulaşıma da imkan vereceği belirtiliyor. Birleşik Krallık ulaştırma bakanı Robert Goodwill bu alanda atılan atılımın heyecan verici teknolojilerin ön planda olmasını sağlayacağını belirtirken SpaceX ve Virgin Galactic gibi şirketler ile iş birliği yapmak istediklerini belirtti.
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Guest-DE04D47E5 4 yıl en beğenilen
Duble yollarimiz 1000 odali saraylarimizla mutluyuz gerek yok uzay ussune, hep israf uzay ussu hem musluman insan hic parasini israf eder mi goz gore gore haram bunlar hep paralelin oyunlari inlerine girecegiz insallah koklerini kaziyacagiz.
Duble yollarimiz 1000 odali saraylarimizla mutluyuz gerek yok uzay ussune, hep israf uzay ussu hem musluman insan hic parasini israf eder mi goz gore gore haram...
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DH Misafiri 4 yıl
bizim 1000 odalı saray da tehlike anında uçup marsa yerleşecekmi? kesin bilgi.
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BekirTemel 4 yıl
Geç bile kaldılar.
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HyperAkif 4 yıl
Türkiyedekinide inşallah ben kuracağım yeterli destek olursa [BU KONUDA ÇOK CİDDİYİM]
Ekleme: Umarım yeterli desteği bulabilirim
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Kediyeyolgösterenadam 4 yıl
Türkiye ile Birleşik Krallığı karşılaştıranlar var. Birde suç iktidarınmış. Yolu köprüyü siz yapsaydınız bu iktidar bunları yapınca bizde dalga geçseydik. Tam uzaya çıkıyordunuz da iktidar yada İslam size mani oldu... Şu zihniyeti bir sonlandırın bu memlekette Osmanlı Türkçesi eğitimine karşı çıkıldı ötesi yok.
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Guest-E84249922 4 yıl Kediyeyolgösterenadam
Kediyeyolgösterenadam
Türkiye ile Birleşik Krallığı karşılaştıranlar var. Birde suç iktidarınmış. Yolu köprüyü siz yapsaydınız bu iktidar bunları yapınca bizde dalga geçseydik. Tam uzaya çıkıyordunuz da iktidar yada İslam size mani oldu... Şu zihniyeti bir sonlandırın bu memlekette Osmanlı Türkçesi eğitimine karşı çıkıldı ötesi yok.

Yapma Allahını seversen o Osmanlı tartısmasının tek sebebi gündem degıştirmekti.
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doctor_bey 4 yıl
bunu yspamıyoruz bari aldıkları mercedeslere garaj yapsınlar, Maazallah dışarıda başına bir şey gelirde masraflarını gene biz öderiz, aman.
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Detective W. 4 yıl
ESA var zaten o farklı mı
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nemesis2014 4 yıl
Abd nin 10yillardir kullandigi uzay ussune ingilizler 2018 de gecmenin hazirligini yapiyormus.
Demekki amerika sadece bizim deil avrupanin da cok onunde
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Master_Evil 4 yıl
ilk kim kurar diye sorsalar ingiltere derdim zaten
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Knight Cross 4 yıl
Şu konularda bile din bilim tartışması çıkıyor.

Sistemi eleştirmekten bıkmadınız. Gidin okuyun ünisini araştırın sorun soruşturun siyaset adamı olun arkadaş. Hep eleştirmekle olmaz kendin yapıcan bazı şeyleri. Sen bu hükümetten daha ne bekliyosun da akşama kadar eleştiriyosun? Sen karşı çıkmazsan kim karşı çıkacak? Herkes ülkeden kaçıp kurtulma derdinde. Sende böyle olursan biz ancak duble yollar yapıp elin arap lideri öldü diye yas ilan ederiz sevdiğim ülkesinde. Ona göre birader. Bu sorumluluk hepimizin üzerinde.
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combaba 4 yıl
kimileri için hükümeti eleştirmek hava su kadar elzem bir ihtiyaç durumuna dönüşmüş...

Türkiye'nin dünyanın en büyük hava limanını yapmaya başlaması onların bilgisinde yer bulamamış.
nasa ayarında bir kuruluşun onaylandığı bilmiyorlar
füze yakıtlarının kendimiz üreteceğimizi bilmiyorlar
dahası bilmeyi istemiyorlar

çer çöp bilgiden olması gereken bilgiye yer kalmamış anlaşılan... her konudan bir eleştirel yön bulabiliyorlar.

buda ilginç bir yetenek.
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klazsty 4 yıl
Aradaki fark 35 yıl tartışmaya devam edin-
bırakın arkadaşlar onlar gitsin:(
içinizde roket yakıtı bileşenlerinin ne olduğunu bilen varmı.?
Ben bilmiyorum bilen varsa yazsın.
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Das Boot 4 yıl
Kendi halimizde belki de 200 yil sonra erişebilecegimiz bir teknoloji var adamlarin ellerinde. Yakala yakalayabilirsen. Valla ben hep diyorum. Bu saatten sonra sittin sene yakalayamayiz ecnebileri. Kuresel isinma, iklim değişikliği, kıtlık ve su savaslari boy gostermeden tarım arazilerimizin degerini bilip verimliliği ve uretimi artirip gelecegimizi bunun uzerine kurmaliyiz.
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