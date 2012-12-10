Avusturalya polisi, Apple Maps servisinin potansiyel olarak ölümcül hatalar içerdiğini açıkladı





iOS 6 lansmanı ile birlikte Apple'ın en çok başını ağrıtan konu Google Maps'in yerini alan Apple Maps servisi oldu.





Tim Cook'un özür dilemesine kadar giden sorunda Apple hem üçüncü taraf harita yazılımlarını ön plana çıkararak hem de sorunları tespit ederek, telafisi için girişimlerde bulundu. Ancak harita servisi ile ilgili şikayetler sona erecek gibi görünmüyor.





Avustralya polisi kısa süre önce bir açıklama yaparak, özellikle motorsiklet tutkunlarını Apple harita servisinin potansiyel olarak ölümcül hatalar içerdiği konusunda uyardı. Çünkü Apple haritalarında Mildura bölgesi yanlışlıkla Sunset Ulusal Parkı bölgesinde gösteriliyor. Bu park geniş bir alana sahip ve hücresel ağların çekim kapasitesi yer yer sıfıra kadar iniyor.





Bir süre önce de içerisinde aileler bulunan 6 araç, Apple haritaları nedeniyle bu bölgede kayboldu ve 24 saat sonra polisle irtibat kurabildi. Kıtada yaz dönemi yaklaştığı için polis Apple'a bir uyarı mesajı göndermiş. Ancak hata henüz giderilememiş.





Müfettişler her zaman hataların olabileceğini ancak Apple haritalarındaki bu hatanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

http://www.phonearena.com/news/Police-in-Australia-say-Apple-Maps-is-potentially-life-threatening_id37475