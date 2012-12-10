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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avusturalya polisi, Apple Maps servisinin potansiyel olarak ölümcül hatalar içerdiğini açıkladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS 6 lansmanı ile birlikte Apple'ın en çok başını ağrıtan konu Google Maps'in yerini alan Apple Maps servisi oldu.

Tim Cook'un özür dilemesine kadar giden sorunda Apple hem üçüncü taraf harita yazılımlarını ön plana çıkararak hem de sorunları tespit ederek, telafisi için girişimlerde bulundu. Ancak harita servisi ile ilgili şikayetler sona erecek gibi görünmüyor.

Avustralya polisi kısa süre önce bir açıklama yaparak, özellikle motorsiklet tutkunlarını Apple harita servisinin potansiyel olarak ölümcül hatalar içerdiği konusunda uyardı. Çünkü Apple haritalarında Mildura bölgesi yanlışlıkla Sunset Ulusal Parkı bölgesinde gösteriliyor. Bu park geniş bir alana sahip ve hücresel ağların çekim kapasitesi yer yer sıfıra kadar iniyor.

Bir süre önce de içerisinde aileler bulunan 6 araç, Apple haritaları nedeniyle bu bölgede kayboldu ve 24 saat sonra polisle irtibat kurabildi. Kıtada yaz dönemi yaklaştığı için polis Apple'a bir uyarı mesajı göndermiş. Ancak hata henüz giderilememiş.

Müfettişler her zaman hataların olabileceğini ancak Apple haritalarındaki bu hatanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

http://www.phonearena.com/news/Police-in-Australia-say-Apple-Maps-is-potentially-life-threatening_id37475 Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 6 yıl en beğenilen
Gecende kiz arkadasim , arkadaslariyla bir yere gitti beni de cagirdi sonradan , ama gittigi yer hakkinda fikrim yok , dedim whatsapptan konum gonder , yolladi. apple maps in tam gosterdigi yerdeyim , birakin apartmani , klube yok etrafta oldurseler kimsenin ruhu duymaz
Neyse aradim konusa konusa buldum sonra , apple maps in gosterdigi yerin yaklasik 5 6 dakka ilersindeymis.

Neyse gittim yanlarina aldim kizin iphone u , nokia maps yukledim store dan , daha da apple maps i kullanmiyosun diye azarladim bir de.
Gecende kiz arkadasim , arkadaslariyla bir yere gitti beni de cagirdi sonradan , ama gittigi yer hakkinda fikrim yok , dedim whatsapptan konum gonder , yolladi...
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Amedra 6 yıl
Bizimde katkımız olsun;


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Hatta şununla bile eşleştirebiliriz;
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Bizimde katkımız olsun;Hatta...
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OverClocK1ng 6 yıl
Rezil Apple Rezil.

Şuna bak: "Kıtada yaz dönemi yaklaştığı için polis Apple'a bir uyarı mesajı göndermiş. Ancak hata henüz giderilememiş."

Uyarıldıkları halde düzeltmiyorlar. Birşey olursa nasıl olsa kolayı var.
Özür dilerler oldu bitti gittiiiii...

Bu arada 2012 nin en saçmaları listesinde ilk 20 ye girmiş Apple. Tebrikler...

chip.com.tr/...
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FERFEROS 6 yıl


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Chuckly 6 yıl
Çok fena
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Cankano 6 yıl
Bizzat kullanirken saga donun dedi ama haritada sola donmeyi gosteriyordu.Zaten solada donemezdik oradi tek yondu :S.
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teramit 6 yıl
yeter artık vurmayın adam öldü :)
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khaos 6 yıl
Muhtemelen Steve Jobs yaşasaydı "Avustralya polisi ne anlar Avustralya yollarından vs" derdi
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nickenegerekvar 6 yıl
En az 2 yıl daha geliştirilmeli ki google maps in seviyesine ulaşılabilinsin.
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sarkan 6 yıl
apple öldürür
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alito 6 yıl
Apple: avucunuzu çanak anten gibi havaya tutarsanız harita doğru yeri gösterir.
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murdocklawless 6 yıl
hala bu elma firmasını ölümüne savunanlar var ya esas ben onu çözemiyorum? babasının firması olsa bu kadar savunmazlar yemin ediyorum. bu durumu ercüment çözer bile çözemez.
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Miasmus 6 yıl
The new revolution: iPhone can kill you!
Yani işe olumlu tarafından bakmalıyız başka hangi telefon ölümcül olabildi ki? Hangi telefon polis tarafından sabıkalı? Bence gerçek inovasyon gerçek devrim budur arkadaşlar. Ne kadar olumsuz bişey de olsa ölüm. Sonuçta bir cep telefonun adam öldürmesi gerçek devrimdir. 20-30 yıl içinde bu teknolojiyi daha da geliştirip daha güzel şeyler ortaya çıkabilir Apple daha yolun başında, ama yine de tebrik etmek lazım.
iFan: OMG its revolutionary!!!!!
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Farwynd 6 yıl
Ben açıkcası Apple'ın reklam için yaptığını düşünüyorum bütün bunları. İleride iyi bir maps çıkartıcak sonra millette vay anasını adamlar düzeltmişler izlenimi uyandırmak istiyorlar.
Ha çok fantazik bulabilirsiniz dediğimi ama Apple, TomTom'la ortaklaşa yaptığı bir harita uygulamasında nasıl bu kadar yanlış olabilir?
Ya Avustralyada yanılmıyorsam Apple'ın yapılanması var, hiç denememişler mi iOS 6'yı?
Ya kendi ülkeleri Amerika'daki hatalar?
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TECHTRONİC 6 yıl
Koskoca Apple gidipte Windows'un dönme Hackerlarının (Harbiden dönme adı Cris iken Kristen olmuş
) peşinde koşup boşu boşuna zaman ve para harcayacağına Nokia'nın haritacılarının peşine düşsün.[>:]
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