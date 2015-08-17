Avusturalya'da dünyanın ilk "Sanal gerçeklik oyun merkezi" açıldı

Sanal gerçeklik son zamanların en çok merak uyandıran teknolojilerinden birisi. Tekknolojinin yaygınlaşması da heyecanla beklenirken bu konuda ilk adımların atıldığını görüyoruz. Avusturalya'da yeni açılan Zero Latency (Sıfır gecikme) adındaki yeni oyun merkezi sanal gerçekliği kullanarak ilginç bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Zero Latency oyun alanı ekipmanları

400 metre karelik bir alana sahip bu merkezde oyun oynarken gerçekten hareket etmeniz gerekiyor. Alanda bulunan 129 PlayStation Eye kamerası hareketlerinizi izlerken sırt çantanızda Alienware Alpha PC ve gözünüzde Oculus Rift DK2 sanal gerçeklik gözlüğü yer alıyor. Bu ekipmanlarla alanda gezdiğiniz sırada içinde bulunduğunuz sanal dünyada da gezerek zombilerle çatışmaya girebiliyorsunuz. Elinizdeki silah da oyun içindeki silahınızla senkronize hareket ettiği için sanal dünyanın içerisine adapte olmak kolaylaşıyor. Şimdilik bir göreve 6 kişilik ekipler birlikte girebiliyor.

Oyun merkezi şimdilik dünyanın ilk VR eğlence merkezi ünvanına sahip. Ancak benzer şekilde bazı projelerin geliştirildiğini ve yeni alanların kurulduğunu biliyoruz. Belkide ilerleyen dönemlerde bugünkü internet kafeler gibi çeşitli alanlarda VR eğlence merkezlerini görebileceğiz.

Oyun alanından bir görüntü

http://www.engadget.com/2015/08/16/zero-latency-virtual-reality-gaming-center/