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Avusturalya'da dünyanın ilk "Sanal gerçeklik oyun merkezi" açıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
1
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Avusturalya'da dünyanın ilk
 
Sanal gerçeklik son zamanların en çok merak uyandıran teknolojilerinden birisi. Tekknolojinin yaygınlaşması da heyecanla beklenirken bu konuda ilk adımların atıldığını görüyoruz. Avusturalya'da yeni açılan Zero Latency (Sıfır gecikme) adındaki yeni oyun merkezi sanal gerçekliği kullanarak ilginç bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
Avusturalya'da dünyanın ilk
 
Zero Latency oyun alanı ekipmanları 
400 metre karelik bir alana sahip bu merkezde oyun oynarken gerçekten hareket etmeniz gerekiyor. Alanda bulunan 129 PlayStation Eye kamerası hareketlerinizi izlerken sırt çantanızda Alienware Alpha PC ve gözünüzde Oculus Rift DK2 sanal gerçeklik gözlüğü yer alıyor. Bu ekipmanlarla alanda gezdiğiniz sırada içinde bulunduğunuz sanal dünyada da gezerek zombilerle çatışmaya girebiliyorsunuz. Elinizdeki silah da oyun içindeki silahınızla senkronize hareket ettiği için sanal dünyanın içerisine adapte olmak kolaylaşıyor. Şimdilik bir göreve 6 kişilik ekipler birlikte girebiliyor.
Oyun merkezi şimdilik dünyanın ilk VR eğlence merkezi ünvanına sahip. Ancak benzer şekilde bazı projelerin geliştirildiğini ve yeni alanların kurulduğunu biliyoruz. Belkide ilerleyen dönemlerde bugünkü internet kafeler gibi çeşitli alanlarda VR eğlence merkezlerini görebileceğiz. 
Avusturalya'da dünyanın ilk
 
Oyun alanından bir görüntü 

http://www.engadget.com/2015/08/16/zero-latency-virtual-reality-gaming-center/ Yorum Yaz
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Hobar 4 yıl en beğenilen
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BARIŞ55 3 yıl
Ülkede olmaz. Maliyet aşırı yüksek.
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Burjuva9 3 yıl
Güzel teknoloji valla
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Constantine 4 yıl
1 kişi ücreti 88$ biraz fazla gibi. Gerçi Avusturalya'da alım gücü çok yüksek.
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-MoDeStUs- 4 yıl
Istanbulda acmak lazim boyle biryer.
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The Mcp 4 yıl
Geliştirebilirsek ileride gerçek gibi gelen bir dünya yapabiliriz. Veya belki de yapmışızdır zaten kim bilir
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darkdiva 4 yıl
Sword Art Online gerçek oluyor.
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Hobar 4 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +7
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birileri1 4 yıl
hayal gerçeklik karmaşası yaratır bu teknoloji.şahsen kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum
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inekmaturis 3 yıl Hobar
Hobar

Matrix'e giriş 1.0 beta.

hocam valla güldüm
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volverine_007 4 yıl
zombı ısırıncada ısırdıgı yere ıgne batıran bısı yapsalar daha gercekcı olur acıda hıssederız :Doynayan kafayı bozar sonra :D
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Ketsue 4 yıl
Witcher 3 deneyeceklerin neyi yapacaklarını tahmin edebiliyorum.
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EzoBride 4 yıl
Abi çok iyi yaaa cidden mükemmel ki daha da gelişirse neler olur bilinmez. Şuan TR'de kenarda köşede sermayesi olanların bu işe girmelerini çok isterim. İlerde yeni lunaparklar bunlar olabilir.
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