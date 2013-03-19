Awesome Note güncellendi: iOS Anımsatıcılar ve Takvim desteği

Haber Editörü
iOS platformunun sevilen ve Apple tarafından ödüllendirilen uygulamalarından biri olan Awesome Note, güncellendi.
Uygulamanın sürümünü 6.4'e yükselten güncelleme aşağıdaki iyileştirmeler ve sorun gidermelerini içeriyor:
- Bugünün Progamı yönetim özellikleri eklendi
- iOS Anımsatıcılar (Reminders) ile eş zamanlama
- iOS Takvimi ve Anımsatıcıları, Awesome Note içerisinde yönetebilme
- Evernote senkronizasyonun da iyileştirme
- Google Drive senkronizasyonun da iyileştirme
- Kaybolduğunda şifreyi mail ile gönderebilme
- Soldan sağa kaydırma özelliği eklendi
- Daha gelişmiş kullanıcı arayüzü
- Çeşitli hata gidermeleri
- Arayüzdeki kullanım deneyimini aksatan Timeline Bar kaldırıldı
Awesome Note'un App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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satın almıştım ama şimdilerde kullanmıyordum, sildim cihazlardan.