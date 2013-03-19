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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Awesome Note güncellendi: iOS Anımsatıcılar ve Takvim desteği

6 yıl
695
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Awesome Note güncellendi: iOS Anımsatıcılar ve Takvim desteği

iOS platformunun sevilen ve Apple tarafından ödüllendirilen uygulamalarından biri olan Awesome Note, güncellendi.

Uygulamanın sürümünü 6.4'e yükselten güncelleme aşağıdaki iyileştirmeler ve sorun gidermelerini içeriyor:

  • Bugünün Progamı yönetim özellikleri eklendi
  • iOS Anımsatıcılar (Reminders) ile eş zamanlama
  • iOS Takvimi ve Anımsatıcıları, Awesome Note içerisinde yönetebilme
  • Evernote senkronizasyonun da iyileştirme
  • Google Drive senkronizasyonun da iyileştirme
  • Kaybolduğunda şifreyi mail ile gönderebilme
  • Soldan sağa kaydırma özelliği eklendi
  • Daha gelişmiş kullanıcı arayüzü
  • Çeşitli hata gidermeleri
  • Arayüzdeki kullanım deneyimini aksatan Timeline Bar kaldırıldı

Awesome Note'un App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


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booozy 5 yıl
Bu nasıl bi hort arkadas ya
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mtanhu 5 yıl
iyi güzel de, ipad ve iphone arasında senkron sorunlar oluyor ve otomatik senkron olmuyor.
satın almıştım ama şimdilerde kullanmıyordum, sildim cihazlardan.
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