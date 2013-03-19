Awesome Note güncellendi: iOS Anımsatıcılar ve Takvim desteği

iOS platformunun sevilen ve Apple tarafından ödüllendirilen uygulamalarından biri olan Awesome Note, güncellendi.

Uygulamanın sürümünü 6.4'e yükselten güncelleme aşağıdaki iyileştirmeler ve sorun gidermelerini içeriyor:

Bugünün Progamı yönetim özellikleri eklendi

iOS Anımsatıcılar (Reminders) ile eş zamanlama

iOS Takvimi ve Anımsatıcıları, Awesome Note içerisinde yönetebilme

Evernote senkronizasyonun da iyileştirme

Google Drive senkronizasyonun da iyileştirme

Kaybolduğunda şifreyi mail ile gönderebilme

Soldan sağa kaydırma özelliği eklendi

Daha gelişmiş kullanıcı arayüzü

Çeşitli hata gidermeleri

Arayüzdeki kullanım deneyimini aksatan Timeline Bar kaldırıldı

Awesome Note'un App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.