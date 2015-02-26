Aylık bir milyar izleyiciye ulaşan YouTube halen kar edemiyor

Google'ın sahip olduğu dünyanın en büyük video platformu YouTube, Wall Street Journal'ın son haberine göre aylık bir milyar izleyiciye ulaşmasına rağmen halen kar edemiyor.

Google'ın 2006 yılında satın aldığından beri kar edebilmek adına ciddi çalışmalar yaptığı YouTube, gelen bilgilere göre halen istenilen seviyeye gelebilmiş değil. İçerik üretecilere yapılan ödemeler ve özellikle sunucu masrafları nedeniyle ciddi harcamalara neden olan servis, kısıtlı reklam alanları nedeniyle de bazı sorunlar yaşıyor. Video içlerinde reklam göstermeyi kullanıcı onayına sunan ve birçok kişinin de takipçileriyle sorun yaşamamak adına reklamları açmamasıyla reklam gelirlerinden olan YouTube, çoğu kullanıcının ana sayfaya uğramadan direkt bağlantılar ya da gömülü (Embed) videolar üzerinden kanalları takip etmesinden dolayı da kayıplar yaşıyor.

Google'ın diğer noktalardan elde ettiği büyük maddi gelir ile kullanıcılarına hizmet vermeye devam ettiği servisi YouTube, sektör içerisinde gelen tahminlere göre yeni gelir olanakları yaratmak adına birçok firma ve reklam dehasıyla yapılan görüşmelerde masaya yatırılıyor.









http://www.wsj.com/articles/viewers-dont-add-up-to-profit-for-youtube-1424897967