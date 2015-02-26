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Aylık bir milyar izleyiciye ulaşan YouTube halen kar edemiyor

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aylık bir milyar izleyiciye ulaşan YouTube halen kar edemiyor
Google'ın sahip olduğu dünyanın en büyük video platformu YouTube, Wall Street Journal'ın son haberine göre aylık bir milyar izleyiciye ulaşmasına rağmen halen kar edemiyor.
Google'ın 2006 yılında satın aldığından beri kar edebilmek adına ciddi çalışmalar yaptığı YouTube, gelen bilgilere göre halen istenilen seviyeye gelebilmiş değil. İçerik üretecilere yapılan ödemeler ve özellikle sunucu masrafları nedeniyle ciddi harcamalara neden olan servis, kısıtlı reklam alanları nedeniyle de bazı sorunlar yaşıyor. Video içlerinde reklam göstermeyi kullanıcı onayına sunan ve birçok kişinin de takipçileriyle sorun yaşamamak adına reklamları açmamasıyla reklam gelirlerinden olan YouTube, çoğu kullanıcının ana sayfaya uğramadan direkt bağlantılar ya da gömülü (Embed) videolar üzerinden kanalları takip etmesinden dolayı da kayıplar yaşıyor.
Google'ın diğer noktalardan elde ettiği büyük maddi gelir ile kullanıcılarına hizmet vermeye devam ettiği servisi YouTube, sektör içerisinde gelen tahminlere göre yeni gelir olanakları yaratmak adına birçok firma ve reklam dehasıyla yapılan görüşmelerde masaya yatırılıyor.



http://www.wsj.com/articles/viewers-dont-add-up-to-profit-for-youtube-1424897967 Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Adı yeter be, kazanmasa da olur bence, düzeltirler
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lido 4 yıl
Yeni reklamlar yolda desene
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emre1393 4 yıl
Gider çok fazla YouTube ta. Kendisini amorti etse yine iyi,
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Master_Evil 4 yıl
aynen masrafını çıkarsa yine yeter google'a
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akyurt 4 yıl
Taban limiti cok yuksek tabi kar edemez adamlar aç..
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XQS 4 yıl
Toparlar toparlarr
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strathmorea 4 yıl
Video izlerken o reklamlar adamı deli ediyor. Çalışırken uzun sakin bir müzik videosu açıyorum arka planda çalsın hesabı, tak 5 dk sonra bir bakıyorum kibariye reklamı tüm atmosferi ters düz ediyor. Uzun süre böyle saç baş yoldurdu ama sağolsun Adblock ile o günler geride kaldı. Sadece youtube değil artık diğer sitelerde de ne reklam görüyorum ne duyuyorum.
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MarrusiaF1 4 yıl
Kazanamasinlar androidden para kazanan benim dimi tonlarca
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Mr xXx 4 yıl
Google aldı para bol makina öyle veya böyle çalışıyordu peki eskiden yani google almadan önce nasıl para kazanıyordu youtube?
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