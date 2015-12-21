Aylık kullanıcı sayısına göre 2015'in en çok kullanılan uygulamaları

Amerika merkezli ünlü araştırma firmalarından Nielsen, aktif kullanıcı sayısı açısından 2015'in öne çıkan uygulamalarını listeledi.

Nielsen'in Amerika içerisinden toplanan verilerine göre 126 milyon ortalama aylık kullanıcısı ile 2015'in en popüler akıllı telefon uygulaması Facebook oldu. Geçtiğimiz yıla oranla %8 oranında büyüme gerçekleştiren Facebook'u 97 milyon kullanıcı ile video devi YouTube takip etti. Üçüncü sırasıda ise Facebook'un anlık mesajlaşma uygulama Messenger aylık ortalama 96 milyon kullanıcı ile yer aldı.

2015 yılı içerisinde Amerikada Google'ın Arama uygulaması 95 milyon, Google Haritalar 89 milyon, Instagram 55 milyon, Apple Music ise 54 milyon aylık ortalama kullanıcıya ulaşmayı başarırken, Google'ın popüler e-posta servisi Gmail 75 milyon kullanıcı ile 7. sırada yer aldı.

Nielsen'in yine Amerika merkezli işletim sistemi verilerine göreyse 2015'in üçüncü çeyreğinde genel pazar payının %52.6'lık kısmını Android, %42.7 kısmını ise iOS platformu aldı. Windows Phone %2.8 ile üçüncü olurken, Blackberry sadece %0.7'lik bir pazar pay elde etmeyi başardı.

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/tops-of-2015-digital.html