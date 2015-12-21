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Aylık kullanıcı sayısına göre 2015'in en çok kullanılan uygulamaları

Araştırma şirketi Nielsen, Amerika'da yaptığı 2015'in en popüler akıllı telefon uygulamaları verisini yayınladı. Listede sürpriz bir isim yer almazken, liderlik Facebook'a gitti.
3 yıl
7,3b
1
24
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aylık kullanıcı sayısına göre 2015'in en çok kullanılan uygulamaları

Amerika merkezli ünlü araştırma firmalarından Nielsen, aktif kullanıcı sayısı açısından 2015'in öne çıkan uygulamalarını listeledi.
Nielsen'in Amerika içerisinden toplanan verilerine göre 126 milyon ortalama aylık kullanıcısı ile 2015'in en popüler akıllı telefon uygulaması Facebook oldu. Geçtiğimiz yıla oranla %8 oranında büyüme gerçekleştiren Facebook'u 97 milyon kullanıcı ile video devi YouTube takip etti. Üçüncü sırasıda ise Facebook'un anlık mesajlaşma uygulama Messenger aylık ortalama 96 milyon kullanıcı ile yer aldı. 
2015 yılı içerisinde Amerikada Google'ın Arama uygulaması 95 milyon, Google Haritalar 89 milyon, Instagram 55 milyon, Apple Music ise 54 milyon aylık ortalama kullanıcıya ulaşmayı başarırken, Google'ın popüler e-posta servisi Gmail 75 milyon kullanıcı ile 7. sırada yer aldı.
Nielsen'in yine Amerika merkezli işletim sistemi verilerine göreyse 2015'in üçüncü çeyreğinde genel pazar payının %52.6'lık kısmını Android, %42.7 kısmını ise iOS platformu aldı. Windows Phone %2.8 ile üçüncü olurken, Blackberry sadece %0.7'lik bir pazar pay elde etmeyi başardı.

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/tops-of-2015-digital.html Yorum Yaz
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hasanandnexus 3 yıl en beğenilen assasin34
assasin34
sekiz çekirdekli 4gb ramli telefonlar.hey ellam ya:)

Nalaka?
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assasin34 3 yıl
sekiz çekirdekli 4gb ramli telefonlar.hey ellam ya:)
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gun 3 yıl
Arkadaşlar bu ABD listesi bizde olsa whatsapp ve Twitter girerdi.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
dünyada haberi olmayanlara dünyada haber var
Whatsaap ı facebook aldı
bu açıdan bir bütün olarak değerlendirmek lazım :)
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Master_Evil 3 yıl
instagram çok büyüdü, bu da kanıtı olmuş
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esmerbuyucu 3 yıl
Amerika'da imessage ve facebook messenger daha çok kullanıldığından whatsapp'ın listede olmamasından doğal bir şey olamaz. Mesela whatsapp tr app store'da 2. sıradayken us app store'da 22. sırada. Facebook messenger ise türkiye'de 5. sıradayken amerika'da 3. sırada. Şaşırılacak bir durum yok yani ortada. Twitter'da bayağı geride türkiye'de 25. sırada amerika'da 30. sırada.
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bkaakco 3 yıl
Bu liste benim hoşuma gitti. Instagram haricinde "kullanmam" diyebileceğim bir uygulama yok.
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gun 3 yıl
Arkadaşlar bu ABD listesi bizde olsa whatsapp ve Twitter girerdi.
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ugr097 3 yıl
Whatsapp'ın olmaması cidden çok ilginç. Ama bence daha da ilginci Apple Maps'in listede olması.
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esmerbuyucu 3 yıl ugr097
ugr097
Whatsapp'ın olmaması cidden çok ilginç. Ama bence daha da ilginci Apple Maps'in listede olması.

App Store'da ki uygulamaların çoğu harita olarak Apple Maps kullanıyor nesi ilginçmiş. Mesela en basitinden Periscope, Sahibinden, letgo, Yelp gibi. Yandex'in kullandığı bir tek Bitaksi gördüm. Google maps ise Getir'de gördüm. iOS'ta çoğu Apple haritası.

Whatsapp'ı da amma büyüttünüz gözünüzde.
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ukilavuz 3 yıl
Whatsup olmaması enteresan
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Hyperior 3 yıl
Whatsapp nerede?
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Stand Alone 3 yıl
Whatsaap yok, Twitter yok, Snapchat yok, Vine yok, Spotify yok, yok oğlu yok.
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13men13 3 yıl
Her telefonun kolaylıkla çalıştırabileceği uygulamalar bunun için mi insanlar yüzlerce dolarlık telefon taşıyor. Tabikide hayır.
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assasin34 3 yıl 13men13
13men13

Her telefonun kolaylıkla çalıştırabileceği uygulamalar bunun için mi insanlar yüzlerce dolarlık telefon taşıyor. Tabikide hayır.

ne için taşıyor.render yapmak için mi.?ne yapıyorsun ki sen mesela cep telefonunda?
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BekirTemel 3 yıl
Öldü denilen Facebook yine ilk 3' e 2 uygulama sokmuş, bravo yani.
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alito 3 yıl
Twitter neden yok? Kendi girmek istememiş listeye sanırım.
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assasin34 3 yıl
sekiz çekirdekli 4gb ramli telefonlar.hey ellam ya:)
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hasanandnexus 3 yıl assasin34
assasin34
sekiz çekirdekli 4gb ramli telefonlar.hey ellam ya:)

Nalaka?
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uygulama haber, Nielsen ve
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