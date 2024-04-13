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Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanlarının yaptığı bilimsel araştırmaya göre nesilleri çağlar önce tükenen dinozorların büyüklüğünün iklime bağlı olmadığı ortaya çıktı.

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19. yüzyılda Carl Bergmann'ın öne sürdüğü Bergmann kuralına göre yüksek enlemlerde ve soğuk iklimlerde yaşayan hayvanlar, daha sıcak bölgelerde yaşayan yakın akrabalarından daha büyük olma eğiliminde.

Bergmann kuralının dinozorlar için de geçerli olup olmadığı sorusundan yola çıkan yeni bir araştırmaysa bunun kuraldan ziyade bir "istisna" olduğunu buldu.

Fosil kayıtlarını inceleyen bilim insanları Alaska'daki Prince Creek Formasyonu'ndan alınan verileri de araştırmaya dahil etti. Bu dinozorlar dondurucu soğuklara maruz kalmış olsa da boyutlarında kayda değer bir büyüme saptanmadı.

Daha sonra modern dönem kuş ve memeli türlerine bakan araştırmacılar aynı sonuçla karşılaştı. Enlem, modern kuş ve memeli türlerinde vücut büyüklüğünü belirleyen bir etmen değildi. Modern kuşların vücut büyüklüğüyle sıcaklık arasında küçük bir ilişki olsa da aynı durumun tarih öncesi kuşlar için geçerli olmadığı tespit edildi.

Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın yazarlarından Dr. Jacob Gardner, Bergmann kuralının modern memeliler için geçerli olduğunu fakat soyu tükenmiş türleri kapsamadığını söylüyor.

Alaska Fairbanks Üniversitesi lisansüstü öğrencisi Lauren Wilson da başyazarı olduğu makale hakkında şöyle diyor: "Bergmann kuralının sadece homeotermik hayvanların (sabit vücut sıcaklıklarını koruyan) bir alt kümesi için ve yalnızca sıcaklığı dikkate alarak diğer tüm iklim değişkenlerini göz ardı ettiğinizde geçerli olduğunu bulduk. Bu da Bergmann 'kuralının' aslında kuraldan ziyade istisna olduğunu gösteriyor."

Çalışmanın bir diğer yazarı Pat Druckenmiller da bilimsel kuralların fosil organizmalar için de geçerli olması gerektiğinin altını çizerek "Evrimsel köklerini görmezden gelirseniz modern ekosistemleri anlayamazsınız" diyor. Her şeyin bugünkü haline nasıl geldiğini anlamak için geçmişe bakmak zorundasınız.

Dr. Gardner ise bu araştırmayı yaparken "iklim değişikliğiyle beraber gelecekte neler bekleyebileceğimizi" de öğrenmek istediklerini ifade etti: "Tahminler yürütmedik ama iklim değişikliğiyle birlikte kutup ayılarının neslinin tükenme ihtimali var."

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Dinozorların büyüklüğünün iklime bağlı olmadığı ortaya çıktı