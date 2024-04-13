Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dinozorların büyüklüğünün iklime bağlı olmadığı ortaya çıktı

    Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanlarının yaptığı bilimsel araştırmaya göre nesilleri çağlar önce tükenen dinozorların büyüklüğünün iklime bağlı olmadığı ortaya çıktı.

    Dinozorların büyüklüğünün iklime bağlı olmadığı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanlarının yaptığı bilimsel araştırmaya göre nesilleri çağlar önce tükenen dinozorların büyüklüğünün iklime bağlı olmadığı ortaya çıktı.

    19. yüzyılda Carl Bergmann'ın öne sürdüğü Bergmann kuralına göre yüksek enlemlerde ve soğuk iklimlerde yaşayan hayvanlar, daha sıcak bölgelerde yaşayan yakın akrabalarından daha büyük olma eğiliminde. 

    Bergmann kuralının dinozorlar için de geçerli olup olmadığı sorusundan yola çıkan yeni bir araştırmaysa bunun kuraldan ziyade bir "istisna" olduğunu buldu.

    Fosil kayıtlarını inceleyen bilim insanları Alaska'daki Prince Creek Formasyonu'ndan alınan verileri de araştırmaya dahil etti. Bu dinozorlar dondurucu soğuklara maruz kalmış olsa da boyutlarında kayda değer bir büyüme saptanmadı.

    Daha sonra modern dönem kuş ve memeli türlerine bakan araştırmacılar aynı sonuçla karşılaştı. Enlem, modern kuş ve memeli türlerinde vücut büyüklüğünü belirleyen bir etmen değildi. Modern kuşların vücut büyüklüğüyle sıcaklık arasında küçük bir ilişki olsa da aynı durumun tarih öncesi kuşlar için geçerli olmadığı tespit edildi.

    Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın yazarlarından Dr. Jacob Gardner, Bergmann kuralının modern memeliler için geçerli olduğunu fakat soyu tükenmiş türleri kapsamadığını söylüyor. 

    Alaska Fairbanks Üniversitesi lisansüstü öğrencisi Lauren Wilson da başyazarı olduğu makale hakkında şöyle diyor: "Bergmann kuralının sadece homeotermik hayvanların (sabit vücut sıcaklıklarını koruyan) bir alt kümesi için ve yalnızca sıcaklığı dikkate alarak diğer tüm iklim değişkenlerini göz ardı ettiğinizde geçerli olduğunu bulduk. Bu da Bergmann 'kuralının' aslında kuraldan ziyade istisna olduğunu gösteriyor."

    Çalışmanın bir diğer yazarı Pat Druckenmiller da bilimsel kuralların fosil organizmalar için de geçerli olması gerektiğinin altını çizerek "Evrimsel köklerini görmezden gelirseniz modern ekosistemleri anlayamazsınız" diyor. Her şeyin bugünkü haline nasıl geldiğini anlamak için geçmişe bakmak zorundasınız.

    Dr. Gardner ise bu araştırmayı yaparken "iklim değişikliğiyle beraber gelecekte neler bekleyebileceğimizi" de öğrenmek istediklerini ifade etti: "Tahminler yürütmedik ama iklim değişikliğiyle birlikte kutup ayılarının neslinin tükenme ihtimali var."

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    avm engelli otopark cezası stranded deep türkçe yama dolu hasarlı araç alınır mı rdr2 dead eye nasıl kullanılır duoderm kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via F30
    Casper Via F30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız