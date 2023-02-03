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    Spotify ne kadar internet yer? Spotify internet kullanım miktarları

    Müzik servisi Spotify, çok MB internet yer mi? İşte "Spotify ne kadar internet yer?" diye merak edenler için müzik kalitesine göre internet tüketimleri:         
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    Spotify internet yiyor mu? Tabii ki! Spotify internet harcar ancak asıl sorulması gereken; Spotify ne kadar internet yer? Özellikle mobil internet paketi sınırlı olan kullanıcılar, Spotify’ın internet tüketimini artırdığını düşünüyor ve Spotify ne kadar internet yiyor diye çok merak ediyor. Spotify veri kullanımı ses kalitesine göre değişiyor. Spotify, beş ses kalitesi ayarı arasından seçim yapmanıza izin veriyor: Düşük (24kbps), Normal (96kbps), Yüksek (160kbps), Çok Yüksek (320kbps) ve Otomatik (ağ bağlantısına bağlı). Farklı ses ayarlarında Spotify kaç GB internet yer? yanıtı burada.

    Spotify ne kadar internet yiyor 💡

    spotify internet tüketimi Tam Boyutta Gör
    Spotify ne kadar internet yer? Spotify internet kullanımı şarkı başına 0.5 MB - 8 MB arası değişir. Spotify, dinlediğiniz şarkıları önbelleğe alıyor. Böylece bir şarkıyı ikinci kez çaldığınızda aynı miktarda veri tüketimi olmuyor.

    Ses kalitesine göre, Spotify dakikada kaç MB, 1 saatte ne kadar internet yer? görelim:

    Düşük (24kbps) ses kalitesinde ⬇️

    24 kbps'de müzik dinlemek, dakikada 0.18 MB, 1 saatte  10.8 MB veri tüketir. 1GB internet harcamak için 92.5 saat müzik dinlemeniz gerekir.

    Normal (96kbps) ses kalitesinde 🆗

    96 kbps'de 1 saat müzik dinleyerek internetinizden 4.32 MB harcarsınız. Bu, dakikada 0.72 MB demek. Normal ses kalitesinde 23 saat müzik dinleyerek 1GB internet tüketirsiniz

    Yüksek (160kbps) ses kalitesinde ⬆️

    160 kbps yüksek ses kalitesinde, Spotify 1 saatte 72 MB mobil veri kullanır. 13.8 saat sonunda 1GB internet harcar.

    Çok Yüksek (320kbps) ses kalitesinde ⏫️

    Spotify Premium'a özel olan 320 kbps kalitede müziğin keyfini doyasıya alırsınız ancak veri kullanımı 1 saatte 144MB'a kadar çıkar. 7 saat müzik dinleme, 1GB veri tüketimi ile sonuçlanır.

    Spotify Premium internet yer mi? sorusu da çok soruluyor. Spotify Premium, müzikleri indirip çevrimdışı dinleme seçeneği sunduğundan bu sorunun gelmesi normal. Müziklerinizi telefonunuza indirirseniz, veri tüketimi çok az olur ancak Spotify, Premium’da 320kbps kalitede dinleme sunduğundan ses ayarınız yüksekse internet tüketimi de artacaktır.

    Spotify ses kalitesi nasıl değiştirilir ⚙️

    spotify ses kalitesi değiştirme Tam Boyutta Gör
    Spotify interneti çok yiyor ise, ses kalitesini düşürmelisiniz. Daha yüksek ses kalitesi daha fazla veri kullanımı demektir. Spotify ses kalitesi değiştirme için şu adımları izleyin 🔽 
    1. Spotify uygulamasını açın.
    2. Dişli simgesine dokunun.
    3. Ses Kalitesi'ne gelin.
    4. WiFi ve Mobil için Spotify ses kalitesi ayarını değiştirebilirsiniz.

    Yeri gelmişken, Spotify ses kalitesi yükseltme nasıl yapılır? yanıtlayalım. Spotify > Ayarlar >  Ses Kalitesi > WiFi & Mobil ile çalarken adımlarını izlemelisiniz. Buradaki ayarları çok yüksek yaparsanız, Spotify şarkılarını en yüksek kalitede dinlerseniz. Çok yüksek olarak ayarladığınızda Spotify internet tüketiminin artacağını unutmayın.

    Spotify internet kullanımını azaltmak için veri tasarrufu açma 👍🏻

    Spotify internet kullanımını azaltmanın en kolay yolu, Data Saver özelliğini açmaktır. Telefonunuzun kendi mobil veri koruma özelliği olmayabilir ancak Spotify'ın var. Veri Tasarrufu, ses kalitesini düşürmekle birlikte görselleri de azaltır. Ayrıca bir podcast yayınını indirdiğinizde videosuyla birlikte inmez.

    Şarkıların sadece WiFi'a bağlıyken indirilmesini sağlayan özelliği de kesinlikle etkinleştirin. Müzik kalitesi altında müzik indirme seçeneği olarak hücreselin seçili olmaması internetten tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Seyahatlerinizde müzik dinlemeyi seviyorsanız, mümkün olduğunca WiFi ağlarına bağlanın. Spotify Premium kullanıcısıysanız, müziklerinizi önceden indirerek yüksek miktarda veri tasarrufu sağlayabilirsiniz.

    Spotify müzik dinleme servisi, Premium ve ücretsiz kullanım seçeneği sunuyor ve dünya genelinde 200 milyon ücretli abonesiyle en popüler müzik uygulaması. Evde, işte, okulda, çalışırken, spor yaparken, çoğu kişi Spotify'ı tercih ediyor ve platform hakkında en çok sorulan soruların başında "Spotify ne kadar internet yiyor?" geliyor. Bu rehberimizde Spotify çok internet yer mi sorusunu cevapladık.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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