Telegram artık videoları indirmeden önce izlemeye başlamanıza izin veriyor

WhatsApp gibi anında mesajlaşma uygulamaları üzerinden video gönderildiğinde, videoyu oynatmadan önce indirmeniz gerekir. Ancak bildiğiniz gibi YouTube gibi platformlarda video yüklenmeye devam ederken bir yandan da izleyebilme imkanına sahibiz. Telegram, bu özelliği kendi uygulamasına getirmiş durumda.

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Şirket mesajlaşma uygulamasının Android sürümünü video akış özelliği ile güncelledi. Böylece kullanıcılar kendilerine gönderilen videoları, indirme işleminin tamamlanmasını beklemek zorunda kalmadan izlemeye başlayabiliyorlar. Şüphesiz ki bu özellik gönderilen videoların izlenmeye değer olup olmadığını anlamak için kullanışlı olacaktır. Böylece videonun ne olduğunu görerek tamamını indirmekten vazgeçebilirsiniz.

Otomatik gece modu da geldi

Telegram'ın Android sürümü video akış özelliğine ek olarak otomatik gece modu ile güncellendi. Bu özellik sayesinde kulanıcılar ortam ışığı belirli bir seviyenin altına düştüğünde otomatik olarak Telegram'daki koyu arayüzün devreye girmesini sağlayabiliyorlar. Bahsettiğimiz tüm bu yenilikler uygulamanın Android sürümü için kullanıma sunulmuş durumda. iOS versiyonunun da yakında güncellenmesi bekleniyor.

https://telegram.org/blog/android-streaming