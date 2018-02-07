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Telegram artık videoları indirmeden önce izlemeye başlamanıza izin veriyor

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın Android sürümü artık gönderilen videoları, indirme işleminin tamamlanmasını beklemek zorunda kalmadan izlemeye başlamanıza olanak sağlıyor.
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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WhatsApp gibi anında mesajlaşma uygulamaları üzerinden video gönderildiğinde, videoyu oynatmadan önce indirmeniz gerekir. Ancak bildiğiniz gibi YouTube gibi platformlarda video yüklenmeye devam ederken bir yandan da izleyebilme imkanına sahibiz. Telegram, bu özelliği kendi uygulamasına getirmiş durumda.
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Şirket mesajlaşma uygulamasının Android sürümünü video akış özelliği ile güncelledi. Böylece kullanıcılar kendilerine gönderilen videoları, indirme işleminin tamamlanmasını beklemek zorunda kalmadan izlemeye başlayabiliyorlar. Şüphesiz ki bu özellik gönderilen videoların izlenmeye değer olup olmadığını anlamak için kullanışlı olacaktır. Böylece videonun ne olduğunu görerek tamamını indirmekten vazgeçebilirsiniz.

Otomatik gece modu da geldi

Telegram'ın Android sürümü video akış özelliğine ek olarak otomatik gece modu ile güncellendi. Bu özellik sayesinde kulanıcılar ortam ışığı belirli bir seviyenin altına düştüğünde otomatik olarak Telegram'daki koyu arayüzün devreye girmesini sağlayabiliyorlar. Bahsettiğimiz tüm bu yenilikler uygulamanın Android sürümü için kullanıma sunulmuş durumda. iOS versiyonunun da yakında güncellenmesi bekleniyor.

https://telegram.org/blog/android-streaming Yorum Yaz
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Saint Ralph 1 yıl
Telerobot ile 5 saniyede Türkçe yapılıyor.
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Mianfei 1 yıl
olabilir moruq yeni geldi ama wpde olmayan tonla özellik telegramda yıllardır var ayrıca bulut sistemi bile bana yeter. cloud not defteri ayrıca gruplarda shared link video müzik foto diye ayırması vs. wpnin o kasınıt kanser arayüzüne bin basar. mecbur ikisnide kullanıyoz. olabildiğince insanı alıştırdım bu merete fenaa
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Kerim5100 1 yıl
Whatsapp'da birkaç aydır var zaten bu...
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tarun 1 yıl

buna halâ türkçe dil seçeneği eklemediler mi
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fuckulteli 1 yıl
Whatsapp'ta yok muydu bu, haberde yok demiş ama sanki var diye anımsıyorum.
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