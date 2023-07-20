Netflix, duyurdu: Hesap paylaşımı resmen sona erdi!

Netflix'te şifre paylaşımı sona erdi!
Şirket, aboneleri üzecek hesap paylaşımı kısıtlamasını geçtiğimiz yıl test etmeye başladı ve 2023'te Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz, İspanya ve Amerika dahil olmak üzere bir dizi başka ülkeyi de kapsayacak şekilde bu uygulamayı genişletti. Şirket, şifresini paylaşmak isteyenlerin ek ödeme yapmaları gerektiğini belirtti.
Netflix, hesap paylaşım kısıtlamasının yeni uygulanacağı ülkelerdeki aboneler için ek bir üyelik seçeneği sunmayacak.
Parola paylaşımı kısıtlaması Netflix’in abone sayısını önemli ölçüde artırdı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde yaklaşık 1 milyon abone kaybetmişti, yeni uygulamayla 6 milyon abone kazandı. Bu artış, büyük ölçüde platformu artık ücretsiz olarak paylaşamayan, kendi hesapları için ödeme yapmayı seçen kullanıcılardan kaynaklanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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