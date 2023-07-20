Netflix, duyurdu: Hesap paylaşımı resmen sona erdi!

Tam Boyutta Gör Netflix, hesap paylaşımı kısıtlamasını bazı ülkelerde bir süredir uyguluyordu. Dijital platform, bugünden itibaren Hindistan ve diğer ülkelerdeki abonelerine şifre paylaşımı kısıtlaması getirdiğini duyurdu. Türkiye'deki aboneler de e-posta almaya başladı.

Netflix, reklamsız en ucuz paketi iki ülkede daha kaldırdı 13 sa. önce eklendi

Netflix'te şifre paylaşımı sona erdi!

Tam Boyutta Gör Netflix, Perşembe gününden itibaren geri kalan ülkelerinin neredeyse tamamında haneler arasındaki hesap paylaşımını engellemeye başlayacağını söyledi. Bir dönem hesap şifresi paylaşma uygulamasını destekleyen Netflix, şimdi ticari yönden sıkıntılar yarattığını söylüyor.

Şirket, aboneleri üzecek hesap paylaşımı kısıtlamasını geçtiğimiz yıl test etmeye başladı ve 2023'te Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz, İspanya ve Amerika dahil olmak üzere bir dizi başka ülkeyi de kapsayacak şekilde bu uygulamayı genişletti. Şirket, şifresini paylaşmak isteyenlerin ek ödeme yapmaları gerektiğini belirtti.

Netflix, hesap paylaşım kısıtlamasının yeni uygulanacağı ülkelerdeki aboneler için ek bir üyelik seçeneği sunmayacak.

Parola paylaşımı kısıtlaması Netflix’in abone sayısını önemli ölçüde artırdı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde yaklaşık 1 milyon abone kaybetmişti, yeni uygulamayla 6 milyon abone kazandı. Bu artış, büyük ölçüde platformu artık ücretsiz olarak paylaşamayan, kendi hesapları için ödeme yapmayı seçen kullanıcılardan kaynaklanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.