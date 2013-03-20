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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aynı anda iki fotoğraf makinesi taşımak isteyenlere özel, "BlackRapid Yeti"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bazı durumlarda profesyonel ya da amatör fotoğrafçılar aynı anda iki fotoğraf makinesi taşıma ihtiyacı duyarlar. Makinelerin kendi askıları ile çok sağlıklı olmayan bu durum için BlackRapid firması, Yeti adını verdiği yeni ikili fotoğraf askısını duyurdu.
Ürettiği fotoğraf makinesi askıları, çantalar ve aksesuarlar ile tanıdığımız BlackRapid firmasının Yeti ismini verdiği yeni fotoğraf makinesi askısı, aynı anda iki DSLR ya da kompakt fotoğraf makinesinin rahatça taşınmasına imkan sağlayabiliyor. Özel geliştirilen ve balistik naylon malzemeye sahip yapısı ile uzun kullanımlarda dahi boyun ve omuz bölgesinde ağrı yapmayan Yeti, "regular "ve "slim edition" olmak üzere iki farklı versiyon olarak piyasaya sunuluyor. Ayrıca oldukça sağlam kamera bağlantıları ve esnek kullanım olanaklarına sahip olan Yeti, askı boylarının ayarlanmasına da izin veriyor.
 
BlackRapid firmasının resmi sitesi üzerinden satın alınabilen Yeti fotoğraf makinesi askısı, 100$ fiyat etiketine sahip. 
http://www.blackrapid.com/products/yeti 

http://www.blackrapid.com/products/yeti Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 6 yıl
görgüsüzlüğün alemi yok ^^
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patriotic* 6 yıl
Vay be olmayan kameramı özledim.
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oem84 6 yıl
eğilirken boşta duran makina öne doğru sarkacak rahtsız edecek. yok beğenmedim. sıradaki... :P
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herschell 6 yıl
şu silah takılan kılıflar varya 2'li :D onların fotoğraf makinesi için olanından yapmaları lazım :D
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ziper_gazi_ 6 yıl
bulunduğum yerde bi muhabir var üstünde 3 tane makina (kamera, uzak lensli ve yakın lensli foto makina) + telsiz + hiç çıkarmadığı gözlükleri var
bu aparat bile ona yetersiz.. :D
ürünü yorumlandırırsak gezerken iyi hoş ama ani hareketlerde sağ sola savrulucak şekilde duruyorlar. sağınızdan solunudan geçenler makinanıza vurursa içiniz ağlar.. kapılardan geçerken bile vurusunuz.. sonuç gereksiz. sağlam bi sırt çantası almak daha iyi..
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