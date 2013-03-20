Aynı anda iki fotoğraf makinesi taşımak isteyenlere özel, "BlackRapid Yeti"









Bazı durumlarda profesyonel ya da amatör fotoğrafçılar aynı anda iki fotoğraf makinesi taşıma ihtiyacı duyarlar. Makinelerin kendi askıları ile çok sağlıklı olmayan bu durum için BlackRapid firması, Yeti adını verdiği yeni ikili fotoğraf askısını duyurdu.

Ürettiği fotoğraf makinesi askıları, çantalar ve aksesuarlar ile tanıdığımız BlackRapid firmasının Yeti ismini verdiği yeni fotoğraf makinesi askısı, aynı anda iki DSLR ya da kompakt fotoğraf makinesinin rahatça taşınmasına imkan sağlayabiliyor. Özel geliştirilen ve balistik naylon malzemeye sahip yapısı ile uzun kullanımlarda dahi boyun ve omuz bölgesinde ağrı yapmayan Yeti, "regular "ve "slim edition" olmak üzere iki farklı versiyon olarak piyasaya sunuluyor. Ayrıca oldukça sağlam kamera bağlantıları ve esnek kullanım olanaklarına sahip olan Yeti, askı boylarının ayarlanmasına da izin veriyor.

BlackRapid firmasının resmi sitesi üzerinden satın alınabilen Yeti fotoğraf makinesi askısı, 100$ fiyat etiketine sahip.

http://www.blackrapid.com/products/yeti

http://www.blackrapid.com/products/yeti