B projesi ile hem karada giden hem de uçabilen insansız hava aracı mümkün olacak





Parrot firmasının Ar.Drone adlı son kullanıcıya yönelik sunduğu insansız hava aracı, aslında ilk etapta askeri amaçlar için geliştirilen insansız araçların tüketicilere de farklı ihtiyaçlar için sunulabileceğinin en iyi örneklerinden birisi. Hobi amaçlı tercih edilen bu küçük araçlar özellikle tropikal ormanlarda araştırma ve inceleme yapan bilim adamları için çok kullanışlı.





Genel ormanları insansız hava araçları ile görüntüleyen bilim adamları, farklı canlı aktivitelerini anında takip edebiliyor. Ancak yerde takip edilmesi gereken bir aktivite için bu hava araçları yetersiz kalmaktaydı.





Kickstarter üzerinde dün gerekli bağışı toplayan B adlı bir proje tam da bu soruna çözüm getirmeyi amaçlıyor. 4 pervaneli bir insansız hava aracı olan B, polikarbonat gövdesi ile oldukça sağlam ve hafif. Pervanelerin etrafında lastik tekerlekler barındıran B, gerektiği zamanda yere iniş yaparak yolculuğuna karada devam edebiliyor.





Araç kazara yere çakıldığında ise sağlam yapısından ötürü yoluna devam edebiliyor. Araç tek şarj ile 15 dakika yol alabiliyor ve 720p çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. MicroSD kart ile 32GB'a kadar video kaydı mümkün.





Proje halen bağış toplamaya devam ediyor ve 125 pound karşılığında ürüne sahip olabilmek mümkün. Sevkiyat ise Aralık ayında başlayacak.

http://www.kickstarter.com/projects/2017062404/b-go-beyond