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B projesi ile hem karada giden hem de uçabilen insansız hava aracı mümkün olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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B projesi ile hem karada giden hem de uçabilen insansız hava aracı mümkün olacak

Parrot firmasının Ar.Drone adlı son kullanıcıya yönelik sunduğu insansız hava aracı, aslında ilk etapta askeri amaçlar için geliştirilen insansız araçların tüketicilere de farklı ihtiyaçlar için sunulabileceğinin en iyi örneklerinden birisi. Hobi amaçlı tercih edilen bu küçük araçlar özellikle tropikal ormanlarda araştırma ve inceleme yapan bilim adamları için çok kullanışlı.

Genel ormanları insansız hava araçları ile görüntüleyen bilim adamları, farklı canlı aktivitelerini anında takip edebiliyor. Ancak yerde takip edilmesi gereken bir aktivite için bu hava araçları yetersiz kalmaktaydı.

Kickstarter üzerinde dün gerekli bağışı toplayan B adlı bir proje tam da bu soruna çözüm getirmeyi amaçlıyor. 4 pervaneli bir insansız hava aracı olan B, polikarbonat gövdesi ile oldukça sağlam ve hafif. Pervanelerin etrafında lastik tekerlekler barındıran B, gerektiği zamanda yere iniş yaparak yolculuğuna karada devam edebiliyor.

Araç kazara yere çakıldığında ise sağlam yapısından ötürü yoluna devam edebiliyor. Araç tek şarj ile 15 dakika yol alabiliyor ve 720p çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. MicroSD kart ile 32GB'a kadar video kaydı mümkün.

Proje halen bağış toplamaya devam ediyor ve 125 pound karşılığında ürüne sahip olabilmek mümkün. Sevkiyat ise Aralık ayında başlayacak.

http://www.kickstarter.com/projects/2017062404/b-go-beyond Yorum Yaz
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Computeus 6 yıl en beğenilen
@SystemApps, @ŞekersizPare
Sitede yayınlanabilecek haber konuları listesi yapın da, adminler bu liste üzerinden haber yapsınlar.
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Gl4dius 6 yıl
Computeus
@SystemApps, @ŞekersizPareSitede yayınlanabilecek haber konuları listesi yapın da, adminler bu liste üzerinden haber yapsınlar.

bakkal dükkanı ya da süper marketmi sanıyormsun anlamadım ki siteyi
Sonuç olarak burası bir teknoloji sitesi sadece ekran kartı işlemci haberi yaparak nereye kadar adamalr 2 gün sadece onları yapmaya başlasa hemen başlaarsın bunlardan başka haber yapacak birşey yokmu diye. herşeyi bu kadar iyi biliyorsanız kurun bir site kendinize de görelim sizde haber yapın bakalım.
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Bukalemun 6 yıl
Yanına 1 TL koysalarda boyutlarını anlasak !
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carter 6 yıl
Hem uçanı hem kaçanı yakalarım devri işte burada başlıyor.
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mesincır 6 yıl
Tekerleri tutan dişlilere dikkatinizi çekerim. Aralarına kolayca pislik dolabilir. Ve araç karada ilerleyemez hale gelir.
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darkaura 6 yıl
kim ne yapsin bu haberleri, zamazingodan falan diyorsaniz uyarayim yanlis sitedesiniz. cunku bura ozunde zamazingo sitesi. adi uzerinde donanimhaber.
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Computeus 6 yıl en beğenilen
@SystemApps, @ŞekersizPare
Sitede yayınlanabilecek haber konuları listesi yapın da, adminler bu liste üzerinden haber yapsınlar.
1 Yanıt Yanıtla +14
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Quad core 6 yıl Computeus
Computeus
@SystemApps, @ŞekersizPare
Sitede yayınlanabilecek haber konuları listesi yapın da, adminler bu liste üzerinden haber yapsınlar.

Yalniz haberleri yapanlar adminler değil, editörler.
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SystemApps 6 yıl
374 lira yapıyor hemen verdim siparişi :S
kim ne yapsın bu haberi sayın editörler.
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FİT GYM 6 yıl
Zamanzingodan Haber İşde
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