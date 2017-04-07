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BAFTA Games Awards 2017’nin kazanan isimleri belli oldu

British Academy Games Awards 2017’nin ödül sahipleri açıklandı. Bu senenin en iyi oyun ödülünün sahibi Uncharted 4 oldu. Diğer kazananları haberimizden öğrenebilirsiniz.