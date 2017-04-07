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Şu anda 1 kişi burada

BAFTA Games Awards 2017’nin kazanan isimleri belli oldu

British Academy Games Awards 2017’nin ödül sahipleri açıklandı. Bu senenin en iyi oyun ödülünün sahibi Uncharted 4 oldu. Diğer kazananları haberimizden öğrenebilirsiniz.
2 yıl
3,4b
1
4
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Geçtiğimiz gece Londra’nın Tobacco Rıhtımı’nda düzenlenen BAFTA Games Award 2017 ödül töreninde senenin en iyi oyunları ödüllendirildi. Aşağıdaki listelerde etkinlikte ödüllendirilen tüm oyunları ve adayları görebilirsiniz.

Sanatsal Başarı

  • Abzu
  • Dishonored 2
  • Inside
  • The Last Guardian
  • Uncharted 4
  • Unravel

En Başarılı Ses

  • Battlefield 1
  • DOOM
  • Inside
  • The Last Guardian
  • Rez Infinite
  • Uncharted 4

En İyi Oyun

  • Firewatch
  • Inside
  • Overwatch
  • Stardew Valley
  • Titanfall 2
  • Uncharted 4

En İyi İngiliz Oyunu

  • Batman: Arkham VR
  • Forza Horizon 3
  • No Man’s Sky
  • Overcooked
  • Planet Coaster
  • Vırginia

En İyi Çıkış Yapan Oyun

  • Firewatch
  • Overcooked
  • Oxenfree
  • That Dragon, Cancer
  • The Witness
  • Virginia

En İyi Gelişen Oyun

  • Destiny: Rise of Iron
  • Elite Dangerous
  • Eve Online
  • Final Fantasy XıV: Online
  • Hitman
  • Rocket League

En İyi Aile Oyunu

  • Lego Star Wars: The Force Awakens
  • Overcooked
  • The Playroom VR
  • Pokemon GO
  • Ratchet & Clank
  • Toca Hair Salon 3

En İyi Tasarım

  • Battlefield 1
  • Dishonered 2
  • Inside
  • Overwatch
  • Titanfall 2
  • The Witness

En Yenilikçi Oyun

  • Batman: Arkham VR
  • Firewatch
  • Pokemon GO
  • That Dragon, Cancer
  • Unseen Diplomacy
  • The Witness

En İyi Mobil Oyun

  • The Banner Saga 2
  • Dawn of Titans
  • Deus Ex GO
  • Pokemon GO
  • Pokemon Sun and Pokemon Moon
  • Reigns

En İyi Çok Oyunculu Oyun

  • Battlefield 1
  • Forza Horizon 3
  • Overcooked
  • Overwatch
  • Titanfall 2
  • Tom Clancy’s The Division

En İyi Müzik

  • Abzu
  • DOOM
  • Inside
  • The Last Guardian
  • Uncharted 4
  • Virginia

En İyi Hikaye

  • Dishonered
  • Firewatch
  • Inside
  • Mafia III
  • Oxenfree
  • Uncharted 4

AMD Esports İzleyici Ödülü

  • Clash Royale
  • Counter-Strike: Global Offensice
  • Dota 2
  • League of Legends
  • Overwatch
  • Street Fighter V


http://www.bafta.org/media-centre/press-releases/games-awards-winners-list-2017 Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl
Kalite iyice düşmüş, listedeki oyunlar vasat. En iyi oyun seçtikleri de Witcher3'ün bi ek paketi kadar oyun, videoları geç 2 saat oyna tamam...
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hector_1990 2 yıl
zaten battlefield 1 overwatch ucharted 4 titanfall 2 oyunlar başarılı
yanlız pokemon go o listede görmek bile şaşırtıcı çakma leş bir oyun
call of duty listeye bile girememiş tuhaf gerçi ben hiç bir oyununa bakmıyorum bile
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vankomisin 2 yıl
Pokemon go olmamış oraya. Listeye bile girmemesi gerekiyor
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darkdiva 2 yıl
Mobilde Sun Moon varken Go'ya ödül vermek??
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