BAFTA Games Awards 2017’nin kazanan isimleri belli oldu

Geçtiğimiz gece Londra’nın Tobacco Rıhtımı’nda düzenlenen BAFTA Games Award 2017 ödül töreninde senenin en iyi oyunları ödüllendirildi. Aşağıdaki listelerde etkinlikte ödüllendirilen tüm oyunları ve adayları görebilirsiniz.
Sanatsal Başarı
- Abzu
- Dishonored 2
- Inside
- The Last Guardian
- Uncharted 4
- Unravel
En Başarılı Ses
- Battlefield 1
- DOOM
- Inside
- The Last Guardian
- Rez Infinite
- Uncharted 4
En İyi Oyun
- Firewatch
- Inside
- Overwatch
- Stardew Valley
- Titanfall 2
- Uncharted 4
En İyi İngiliz Oyunu
- Batman: Arkham VR
- Forza Horizon 3
- No Man’s Sky
- Overcooked
- Planet Coaster
- Vırginia
En İyi Çıkış Yapan Oyun
- Firewatch
- Overcooked
- Oxenfree
- That Dragon, Cancer
- The Witness
- Virginia
En İyi Gelişen Oyun
- Destiny: Rise of Iron
- Elite Dangerous
- Eve Online
- Final Fantasy XıV: Online
- Hitman
- Rocket League
En İyi Aile Oyunu
- Lego Star Wars: The Force Awakens
- Overcooked
- The Playroom VR
- Pokemon GO
- Ratchet & Clank
- Toca Hair Salon 3
En İyi Tasarım
- Battlefield 1
- Dishonered 2
- Inside
- Overwatch
- Titanfall 2
- The Witness
En Yenilikçi Oyun
- Batman: Arkham VR
- Firewatch
- Pokemon GO
- That Dragon, Cancer
- Unseen Diplomacy
- The Witness
En İyi Mobil Oyun
- The Banner Saga 2
- Dawn of Titans
- Deus Ex GO
- Pokemon GO
- Pokemon Sun and Pokemon Moon
- Reigns
En İyi Çok Oyunculu Oyun
- Battlefield 1
- Forza Horizon 3
- Overcooked
- Overwatch
- Titanfall 2
- Tom Clancy’s The Division
En İyi Müzik
- Abzu
- DOOM
- Inside
- The Last Guardian
- Uncharted 4
- Virginia
En İyi Hikaye
- Dishonered
- Firewatch
- Inside
- Mafia III
- Oxenfree
- Uncharted 4
AMD Esports İzleyici Ödülü
- Clash Royale
- Counter-Strike: Global Offensice
- Dota 2
- League of Legends
- Overwatch
- Street Fighter V
http://www.bafta.org/media-centre/press-releases/games-awards-winners-list-2017 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yanlız pokemon go o listede görmek bile şaşırtıcı çakma leş bir oyun
call of duty listeye bile girememiş tuhaf gerçi ben hiç bir oyununa bakmıyorum bile