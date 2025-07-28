Mortal Kombat: Legacy Kollection'ın çıkış tarihi sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Xbox mobil uygulamasında yeni keşfedilen bir liste, Mortal Kombat: Legacy Kollection'ın çıkış tarihini ortaya çıkardı. Oyunun 30 Eylül 2025'te çıkması bekleniyor. Tarih henüz Digital Eclipse veya Atari tarafından resmi olarak doğrulanmadı ancak Microsoft'un ekosistemi aracılığıyla ortaya çıkması sızıntıya güvenilirlik kazandırıyor.

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Mortal Kombat: Legacy Collection, 30 Eylül’de çıkış yapabilir

Mortal Kombat: Legacy Kollection, 4 Haziran’daki State of Play yayınında duyuruldu. Sonrasında Digital Eclipse ve Atari, klasik Mortal Kombat oyunlarından oluşan derlemenin yeni çıkan Nintendo Switch 2 dahil olmak üzere tüm büyük platformlarda da oynanabileceğini doğruladı. Mortal Kombat 2 ve Ultimate Mortal Kombat 3 gibi oyunların arcade ve konsol sürümleri dahil olmak üzere çeşitli sürümleri bu derlemede olacak. Ancak, Legacy Kollection'ın çıkışına yakın bir zamanda, dahil edilecek birkaç klasik Mortal Kombat oyununun listesi paylaşılacak.

Mortal Kombat: Legacy Collection ile ilgili bazı sorular hala cevapsızken, oyunun çıkış tarihi beklenmedik bir kaynak tarafından yanlışlıkla açıklandı. Mortal Kombat: Legacy Kollection, saat dilimine bağlı olarak yüksek ihtimalle 29 Eylül Pazartesi veya 30 Eylül Salı günü çıkış yapacak. Oyunun Steam sayfasında çıkış tarihi belirtilmiyor, “Pek yakında” yazıyor.

Mortal Kombat: Legacy Collection sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

İşlemci: Intel i3 3.0GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce 8800GT / AMD Radeon HD 4800 Series

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Mortal Kombat: Legacy Collection çıkış tarihi sızdırıldı

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