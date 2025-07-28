Mortal Kombat: Legacy Kollection'ın çıkış tarihi sızdırıldı

Mortal Kombat: Legacy Collection, 30 Eylül’de çıkış yapabilir
Mortal Kombat: Legacy Kollection, 4 Haziran’daki State of Play yayınında duyuruldu. Sonrasında Digital Eclipse ve Atari, klasik Mortal Kombat oyunlarından oluşan derlemenin yeni çıkan Nintendo Switch 2 dahil olmak üzere tüm büyük platformlarda da oynanabileceğini doğruladı. Mortal Kombat 2 ve Ultimate Mortal Kombat 3 gibi oyunların arcade ve konsol sürümleri dahil olmak üzere çeşitli sürümleri bu derlemede olacak. Ancak, Legacy Kollection'ın çıkışına yakın bir zamanda, dahil edilecek birkaç klasik Mortal Kombat oyununun listesi paylaşılacak.
Mortal Kombat: Legacy Collection ile ilgili bazı sorular hala cevapsızken, oyunun çıkış tarihi beklenmedik bir kaynak tarafından yanlışlıkla açıklandı. Mortal Kombat: Legacy Kollection, saat dilimine bağlı olarak yüksek ihtimalle 29 Eylül Pazartesi veya 30 Eylül Salı günü çıkış yapacak. Oyunun Steam sayfasında çıkış tarihi belirtilmiyor, “Pek yakında” yazıyor.
Mortal Kombat: Legacy Collection sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: Intel i3 3.0GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce 8800GT / AMD Radeon HD 4800 Series
yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya