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    Anlık Bildirim

    Mortal Kombat: Legacy Kollection'ın çıkış tarihi sızdırıldı

    Mortal Kombat: Legacy Kollection, PlayStation State Of Play etkinliğinde duyurulmuş ve tüm orijinal sürümleri içereceği açıklanmıştı. Oyunun çıkış tarihi paylaşılmasa da, Xbox Store'da görüldü.

    Mortal Kombat: Legacy Kollection çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xbox mobil uygulamasında yeni keşfedilen bir liste, Mortal Kombat: Legacy Kollection'ın çıkış tarihini ortaya çıkardı. Oyunun 30 Eylül 2025'te çıkması bekleniyor. Tarih henüz Digital Eclipse veya Atari tarafından resmi olarak doğrulanmadı ancak Microsoft'un ekosistemi aracılığıyla ortaya çıkması sızıntıya güvenilirlik kazandırıyor.

    Mortal Kombat: Legacy Collection, 30 Eylül’de çıkış yapabilir

    Mortal Kombat: Legacy Kollection, 4 Haziran’daki State of Play yayınında duyuruldu. Sonrasında Digital Eclipse ve Atari, klasik Mortal Kombat oyunlarından oluşan derlemenin yeni çıkan Nintendo Switch 2 dahil olmak üzere tüm büyük platformlarda da oynanabileceğini doğruladı. Mortal Kombat 2 ve Ultimate Mortal Kombat 3 gibi oyunların arcade ve konsol sürümleri dahil olmak üzere çeşitli sürümleri bu derlemede olacak. Ancak, Legacy Kollection'ın çıkışına yakın bir zamanda, dahil edilecek birkaç klasik Mortal Kombat oyununun listesi paylaşılacak.

    Mortal Kombat: Legacy Collection ile ilgili bazı sorular hala cevapsızken, oyunun çıkış tarihi beklenmedik bir kaynak tarafından yanlışlıkla açıklandı. Mortal Kombat: Legacy Kollection, saat dilimine bağlı olarak yüksek ihtimalle 29 Eylül Pazartesi veya 30 Eylül Salı günü çıkış yapacak. Oyunun Steam sayfasında çıkış tarihi belirtilmiyor, “Pek yakında” yazıyor.

    Mortal Kombat: Legacy Collection sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • İşlemci: Intel i3 3.0GHz
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce 8800GT / AMD Radeon HD 4800 Series

    Kaynakça https://gamerant.com/mortal-kombat-legacy-kollection-release-date-leak-rumor/ https://store.steampowered.com/app/3454980/Mortal_Kombat_Legacy_Kollection/
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    mert1907 17 saat önce

    yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)

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    MDK 4 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 4 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 5 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 5 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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