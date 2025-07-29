Fragmanı 7 milyon izlenen Battlefield 6, Steam'de patlama yaşıyor

Battlefield 6, 500.000 istek listesine ulaştı
Battlefield 6 Steam mağaza sayfası bu hafta sonunda yaklaşık 500.000 istek listesine ulaştı. İstek listesinin yaklaşık %60’ı daha önce Steam’de Battlefield 2042 oynamış oyunculardan geliyor. Battlefield 6, 2025'in 30. haftasında Steam'de en çok ilgi gören oyunlardan biri oldu ve Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, EA Sports FC 26, Fate Trigger ve Grounded 2 gibi oyunları geride bıraktı.
Battlefield 6’nın tanıtım fragmanı YouTube’da 10 milyon izlenmeye doğru gidiyor. Oyunun genel Steam istek listesi sayısının 31 Temmuz'da YouTube ve EA'in sosyal medya kanallarında başlayacak olan Battlefield 6 multiplayer tanıtım etkinliği sırasında ve sonrasında daha da artması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: