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    Fragmanı 7 milyon izlenen Battlefield 6, Steam'de patlama yaşıyor

    Yeni Battlefield oyunundan beklenti büyük: Battlefield 6, 24 Temmuz'da duyuruldu ve tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından hafta sonu Steam'de yaklaşık 500.000 istek listesine ulaştı.

    Battlefield 6 steam istek listesi Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6 tanıtım fragmanı, Call of Duty: Black Ops 7'nin tanıtım fragmanından daha fazla beğeni topladı. Fragman, Pax Armata olarak bilinen militarize gücün dünya genelinde saldırılarına NATO'nun verdiği yanıtı konu alan tek oyunculu hikayeye dair bir fikir verdi. Tanıtım fragmanında çok oyunculu oynanış gösterilmese de, son sızıntılar, serinin yıkıcı unsurlarının manga ve takım tabanlı oynanışta geri döneceğini gösterdi. Battlefield 6'nın ardındaki heyecan, tanıtım fragmanına gelen tepkiler ve yanıtlarla açıkça ortaya çıkmakla kalmadı, yeni veriler oyunun artık birçok Steam oyuncusunun da radarında olduğunu gösteriyor.

    Battlefield 6, 500.000 istek listesine ulaştı

    Battlefield 6 Steam mağaza sayfası bu hafta sonunda yaklaşık 500.000 istek listesine ulaştı. İstek listesinin yaklaşık %60’ı daha önce Steam’de Battlefield 2042 oynamış oyunculardan geliyor. Battlefield 6, 2025'in 30. haftasında Steam'de en çok ilgi gören oyunlardan biri oldu ve Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, EA Sports FC 26, Fate Trigger ve Grounded 2 gibi oyunları geride bıraktı.

    Battlefield 6’nın tanıtım fragmanı YouTube’da 10 milyon izlenmeye doğru gidiyor. Oyunun genel Steam istek listesi sayısının 31 Temmuz'da YouTube ve EA'in sosyal medya kanallarında başlayacak olan Battlefield 6 multiplayer tanıtım etkinliği sırasında ve sonrasında daha da artması bekleniyor.

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