Battlefield 6 oynanış görüntüleri sızdı: Gözler 31 Temmuz’a kilitlendi

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Tam Boyutta Gör Battlefield 6, birkaç gün önce resmi olarak duyuruldu ancak ilk fragmanı henüz yayınlanmadı. 31 Temmuz'da yapılacak çok oyunculu tanıtım öncesinde ise sızdırılan oynanış videoları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, serinin hayranları arasında hem heyecan hem de endişe yaratmış durumda.

İki oynanış videosu sızdı

İlk olarak X platformunda paylaşılan yaklaşık 2 dakikalık video, Battlefield Labs tarafından gerçekleştirilen oyun testlerinden sızdırıldı. Görüntülerde, dar sokaklara sahip bir şehir haritasında yoğun çatışmalar dikkat çekiyor. Oyuncuların hızlı hareket ettiği, çatışma dinamiğinin oldukça tempolu olduğu videoda, serinin önceki oyunlarındaki geniş haritalardan uzaklaşıldığı gözlemleniyor. Bu da "Call of Duty benzeri" bir oynanışa yaklaşıldığı izlenimini veriyor. Ancak videoda yer alan detaylar bunun yalnızca bir haritaya özel olabileceğini düşündürüyor.

Her ne kadar dar alanlar ve hızlı çatışmalar serinin alışıldık yapısından uzak olsa da, oyunun bazı mekanikleri klasik Battlefield deneyimini yaşatmaya devam ediyor. Ancak sızıntılar bu 2 dakikalık sınırlı video ile kalmadı. Aynı zamanda tank oynanışına odaklanan 25 dakikalık bir video da sızdı.

Video, Battlefield 6’daki zırhlı araçların ne denli yıkıcı olduğunu gözler önüne seriyor. Oyuncular, tankları hem birinci şahıs hem de üçüncü şahıs bakış açısıyla kullanabiliyor. Ayrıca "tamir aleti" olarak kullanılan kaynak torcu sayesinde tankların savaş sırasında onarılabildiği görülüyor.

Battlefield 6 duyuruldu: İşte ilk fragman ve çıkış tarihi 4 gün önce eklendi

Ve görünüşe göre tanklar, savaş alanının kuvvet çarpanları olacak. Zira tanklar sadece binaları değil, tüm harita yapısını şekillendirebiliyor. Her şeyi yıkmak ilk bakışta eğlenceli olabilir ancak “kontrolsüz güç, güç değildir” desturundan yola çıkarsak bunun hızlıca dezavantaja dönüşebileceğini söyleyebiliriz. Videoda yer alan tank-tank çatışmalarında, stratejiden uzak oynayanların saniyeler içinde etkisiz hale geldiği gözlemleniyor.

Gözler 31 Temmuz’da

Sızdırılan görüntüler, Battlefield 3 ve 4’ün harmanlandığı, en azından bazı haritalarda daha hızlı bir oynanışın olacağı bir deneyime işaret ediyor. Elbette bu sızıntılar oyunun hazır olmayan sürümlerinden alınıyor. Dolayısıyla oyun çıktığında bazı unsurların değişmesi olası. O yüzden asıl cevapları için 31 Temmuz’daki resmi çok oyunculu tanıtımı beklemek gerekiyor. Oyunun çıkış tarihi ise 10 Ekim 2025.

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Battlefield 6 oynanış görüntüleri sızdı: Gözler 31 Temmuz’da

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