Xbox Temmuz 2025 güncellemesi yayında: İşte yenilikler

Xbox Temmuz 2025 güncellemesi yayında
Temmuz ayında sunulacak en büyük yenilik, Game Pass Ultimate üyelerinin artık Xbox PC uygulaması üzerinden 250'den fazla oyunu doğrudan yayınlayabilmesi. Bu özellikle birlikte ek bir indirme veya satın alma gerekmeden, oyunlar doğrudan kütüphaneden başlatılabiliyor. Üstelik destekli oyunlar arasında Assassin's Creed IV Black Flag, Mafia: Definitive Edition ve The Callisto Protocol gibi yapımlar da mevcut.
Arayüz bölümünde ise Xbox Series X|S kullanıcıları için Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 temalı yeni dinamik arka planlar sisteme eklendi. Arka plan kişiselleştirmeleri, konsol deneyimini daha kullanıcı odaklı hâle getirirken, yeni giriş aygıtı destekleri de bulunuyor. Police Simulator: Patrol Officers artık klavye-fare ile oynanabilirken, South of Midnight, dokunmatik kontrollerle mobil platformlarda oynanabilecek.
Son olarak Xbox Play Anywhere programı genişledi. Temmuz itibarıyla 100'den fazla yeni oyun bu kapsamda yayımlandı. Final Fantasy XVI, Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition ve Lost in Random: The Eternal Die gibi yapımlar, tek bir satın alımla hem konsolda hem PC'de oynanabiliyor. Tüm listeye ise buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: