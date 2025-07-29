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    Xbox Temmuz 2025 güncellemesi yayında: İşte yenilikler

    Xbox, Temmuz 2025 güncellemesiyle konsol ve PC tarafına önemli yenilikler getiriyor. Artık oyuncular kendi oyunlarını yayınlayabiliyor, cihazlar arası geçmişe erişebiliyor ve ödül kazanabiliyor.

    Xbox Temmuz 2025 güncellemesi yayında: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox ekosistemine yönelik Temmuz güncellemesini yayınladı. Bu ay özellikle Xbox PC uygulamasına odaklanan güncelleme, oyun kütüphanesinin akışını kolaylaştıran yeniliklerin yanı sıra kullanıcı deneyimini güçlendirecek özellikler sunuyor. İşte Xbox platformu için duyurulan yenilikler ve daha fazlası...

    Xbox Temmuz 2025 güncellemesi yayında

    Temmuz ayında sunulacak en büyük yenilik, Game Pass Ultimate üyelerinin artık Xbox PC uygulaması üzerinden 250'den fazla oyunu doğrudan yayınlayabilmesi. Bu özellikle birlikte ek bir indirme veya satın alma gerekmeden, oyunlar doğrudan kütüphaneden başlatılabiliyor. Üstelik destekli oyunlar arasında Assassin's Creed IV Black Flag, Mafia: Definitive Edition ve The Callisto Protocol gibi yapımlar da mevcut.

    Xbox Temmuz 2025 güncellemesi yayında: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Xbox PC uygulamasına eklenen bir diğer yenilik, Microsoft Rewards ile entegre edilen ödül sistemi. Artık uygulama üzerinden oynanan her oyun için kullanıcılar puan kazanabiliyor. Bu puanlar haftalık görevlerle birleşerek daha fazla kazanım fırsatı sunuyor. Ancak sistem, yalnızca belirli pazarlarda aktif ve şu an için ülkemiz bulunmuyor.
    Xbox Temmuz 2025 güncellemesi yayında: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Temmuz güncellemesi aynı zamanda Xbox platformlarında erişilebilirlik odaklı "Accessible Games Initiative" etiketlerini devreye aldı. Menü anlatımı, büyük altyazılar ve sesli geri bildirim gibi özellikler artık mağaza sayfalarında açıkça gösteriliyor. Bu da konsol, PC ve mobil mağazalarda kullanıcıya daha şeffaf bir deneyim sağlamış olacak.

    Arayüz bölümünde ise Xbox Series X|S kullanıcıları için Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 temalı yeni dinamik arka planlar sisteme eklendi. Arka plan kişiselleştirmeleri, konsol deneyimini daha kullanıcı odaklı hâle getirirken, yeni giriş aygıtı destekleri de bulunuyor. Police Simulator: Patrol Officers artık klavye-fare ile oynanabilirken, South of Midnight, dokunmatik kontrollerle mobil platformlarda oynanabilecek.

    Son olarak Xbox Play Anywhere programı genişledi. Temmuz itibarıyla 100'den fazla yeni oyun bu kapsamda yayımlandı. Final Fantasy XVI, Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition ve Lost in Random: The Eternal Die gibi yapımlar, tek bir satın alımla hem konsolda hem PC'de oynanabiliyor. Tüm listeye ise buradan ulaşabilirsiniz.

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