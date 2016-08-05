BBC, Rio Olimpiyatları'ndan 360 derecelik videolar yayınlayacak

Spor dünyasının en önemli etkinlikleri arasında yer alan Olimpiyat Oyunları'nın bu yılki ayağı Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecek. 5 Ağustos'ta düzenlenecek açılış seremonisi ile başlayacak olan 2016 Rio Olimpiyatları, yayıncılık konusunda birçok ilke sahne olacak. NBC'nin Rio Olimpiyatları'nı sanal gerçeklik cihazları üzerinden yayınlayacağını açıklamasının ardından, BBC de olimpiyat oyunlarından 360 derecelik videolar yayınlayacağını duyurdu.

İngiliz televizyon kanalı BBC, dün bir açıklama yayınladı ve 2016 Rio Olimpiyatları'ndan 360 derecelik videolar yayınlamak için "deneysel" bir servis açacağını duyurdu. BBC'nin bu servisi üzerinden yalaşık 100 saatlik 360 derecelik video yayınlanacak. Kullanıcılar bu videolara; iOS, Android ve Samsung VR için yayınlanan BBC Sport 360 uygulaması üzerinden ulaşabilecekler.

2016 Rio Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış seremonilerinin yanı sıra; play voleybolu, basketbol, eskrim ve boks müsabakaları da BBC'nin yayınlayacağı 360 derecelik videolar arasında yer alacak.

Öte yandan, NBC ve BBC'nin Olimpiyatlar'ı izleyicilerine sunmak için yenilikçi yollar denediği şu günlerde ülkemizde Rio Olimpiyatları'nın televizyondan yayınlanması tehlikeye girmiş durumda. Olimpiyat Oyunları'nın yayın haklarını elinde bulunduran Saran Group ile para konusunda anlaşamayan TRT, bu yıl Olimpiyat Oyunları'nı yayınlamayabilir. Eğer iki taraf arasında anlaşma sağlanamazsa oyunların YouTube üzerinden yayınlanması gündemde.

http://www.tweaktown.com/news/53271/bbc-broadcasting-olympics-360-degree-video/index.html