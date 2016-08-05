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BBC, Rio Olimpiyatları'ndan 360 derecelik videolar yayınlayacak

Dünyanın dört bir yanından TV kanalları, 2016 Rio Olimpiyatları'nı izleyicilerine en iyi şekilde sunabilmek için yeni teknlojilerden faydalanacak. Bu kanallardan biri de BBC olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Spor dünyasının en önemli etkinlikleri arasında yer alan Olimpiyat Oyunları'nın bu yılki ayağı Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecek. 5 Ağustos'ta düzenlenecek açılış seremonisi ile başlayacak olan 2016 Rio Olimpiyatları, yayıncılık konusunda birçok ilke sahne olacak. NBC'nin Rio Olimpiyatları'nı sanal gerçeklik cihazları üzerinden yayınlayacağını açıklamasının ardından, BBC de olimpiyat oyunlarından 360 derecelik videolar yayınlayacağını duyurdu.
İngiliz televizyon kanalı BBC, dün bir açıklama yayınladı ve 2016 Rio Olimpiyatları'ndan 360 derecelik videolar yayınlamak için "deneysel" bir servis açacağını duyurdu. BBC'nin bu servisi üzerinden yalaşık 100 saatlik 360 derecelik video yayınlanacak. Kullanıcılar bu videolara; iOS, Android ve Samsung VR için yayınlanan BBC Sport 360 uygulaması üzerinden ulaşabilecekler.
2016 Rio Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış seremonilerinin yanı sıra; play voleybolu, basketbol, eskrim ve boks müsabakaları da BBC'nin yayınlayacağı 360 derecelik videolar arasında yer alacak.
Öte yandan, NBC ve BBC'nin Olimpiyatlar'ı izleyicilerine sunmak için yenilikçi yollar denediği şu günlerde ülkemizde Rio Olimpiyatları'nın televizyondan yayınlanması tehlikeye girmiş durumda. Olimpiyat Oyunları'nın yayın haklarını elinde bulunduran Saran Group ile para konusunda anlaşamayan TRT, bu yıl Olimpiyat Oyunları'nı yayınlamayabilir. Eğer iki taraf arasında anlaşma sağlanamazsa oyunların YouTube üzerinden yayınlanması gündemde.

http://www.tweaktown.com/news/53271/bbc-broadcasting-olympics-360-degree-video/index.html Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl en beğenilen
O kadar vergi almayı biliyorlar,hizmete gelince paramız yok,yazıklar olsun böyle kurumlara.
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12 Angry Men 3 yıl
Bu nasıl rezilliktir ? 80 milyona yakın nüfusu olan bir ülke verginin vergisini alan bir devlet ve böyle büyük bir organizasyonu yayınlamaya paramız yetmıyor diyorlar bu nasıl saçmalık yav.
TRT ne saçma kurumdur, bir tane düzgün programı yok herşeye vergi alıyorlar ortada birşey yok. Verdiğimiz vergiler haram olsun.
Bu nasıl rezilliktir ? 80 milyona yakın nüfusu olan bir ülke verginin vergisini alan bir devlet ve böyle büyük bir organizasyonu yayınlamaya paramız yetmıyor di...
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pastadanadam 3 yıl
Ben yayımlansada izlemeyecektim ama yinede TRT'nin o kadar vergilerden reklamlardan para alıp yayımlamamasına saçmalık demek az kalır.
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Basteryus 3 yıl
"Rio Olimpiyat Oyunları TRT'de. Açılış töreni saat 02:00'da TRT ekranlarından naklen yayınlanacak."

twitter.com/...
detaylı bilgi: trtspor.com/...


şimdi de "o kadar para verilir mi, vergimizi nelere harcıyolar" diyenler çıkmasa bari!


@Infinitum Nihil
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12 Angry Men 3 yıl
Bu nasıl rezilliktir ? 80 milyona yakın nüfusu olan bir ülke verginin vergisini alan bir devlet ve böyle büyük bir organizasyonu yayınlamaya paramız yetmıyor diyorlar bu nasıl saçmalık yav.
TRT ne saçma kurumdur, bir tane düzgün programı yok herşeye vergi alıyorlar ortada birşey yok. Verdiğimiz vergiler haram olsun.
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Festen 3 yıl
Güney Amerika'da ilk kez düzenlenecek Brezilya şuan ekonomik kriz var. Rio'da iki günlük tatil edilmiş, büyük güvenlik sorunları mevcut.
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Bukalemun 3 yıl
Dün gece euronews 'de Brezilya -RİO ile ilgili haberler vardı. Ülke batıyor, ekonomi ve siyaset, hastalık, çevre kirliliği, gasp-cinayet ve gösteriler ! Olimpiyat için 11 milyar $ harcanmış... Yunanistan dan beter durumdalar. Sonra sıra japonya da.
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dokuzcanlicanavar 3 yıl
Sonra gel biz olimpiyatlara talibiz de!!
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exent4246o 3 yıl
Önce Eurovision şimdi olimpiyatlar bakalım gelecekte neyden mahrum kalacağız.
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JavaSpecialist 3 yıl
TRT'de bizden vergi alıp dursun
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sis651 3 yıl
360 olsa ne olacak ki, dur şurayı da göreyim şuraya da bakayım derken bir şey anlamayıp bitecek etkinlikler.

Neyse, bizde 2D bile yayınlanmıyormuş baksanıza. :)
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strathmorea 3 yıl
Olimpiyatların tv den yayımlanmaması tam bir rezillik olur. Umarım böyle bir şapşallığı yapmaz trt. Bir de ne zaman 4 sene geçti yahu, sanki 2 sene geçmiş gibi diğer olimpiyatlardan.
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redoracle 3 yıl en beğenilen
O kadar vergi almayı biliyorlar,hizmete gelince paramız yok,yazıklar olsun böyle kurumlara.
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