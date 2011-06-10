BBC'den İlk 3D Yayın

Dünyada pek çok TV kanalı canlı spor karşılaşmalarını 3D olarak yayınlamaya başladı. Bu kervana şimdi İngiliz BBC kanalı da katılmak üzere. Üç yıldır üzerinde çalıştığı canlı 3D yayınını ilk olarak Rugby Six Nations maçında deneyen BBC için artık herşey hazır. 2-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek İngiltere'nin en büyük spor organizasyonu Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, erkekler ve bayanlar final maçları BBC HD kanalı üzerinden canlı 3D olarak yayınlanacak.



Ancak BBC rakipsiz değil. Aynı maçları yarı finaller dahil olmak üzere US ESPN 3D kanalı da verecek. BBC, yayının altyapısı için Sony firmasının 3D tecrübelerinden faydalanacak. 3D yayını boyunca kanal listeleri, perde arkası olaylar ve film fragmanları gibi içerikler de ekrandan erişilebilir olacak. Wimbledon maçlarını renkli olarak yayınlayan ilk kanal olan BBC'nin bu girişimi, yaklaşan Londra 2012 Olimpiyatları'nda yeni yayın teknolojilerine de kapı açacak.

http://www.engadget.com/2011/06/08/bbc-picks-wimbledon-for-its-first-3d-broadcast-in-july/