Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BBC'den İlk 3D Yayın

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,9b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyada pek çok TV kanalı canlı spor karşılaşmalarını 3D olarak yayınlamaya başladı. Bu kervana şimdi İngiliz BBC kanalı da katılmak üzere. Üç yıldır üzerinde çalıştığı canlı 3D yayınını ilk olarak Rugby Six Nations maçında deneyen BBC için artık herşey hazır. 2-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek İngiltere'nin en büyük spor organizasyonu Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, erkekler ve bayanlar final maçları BBC HD kanalı üzerinden canlı 3D olarak yayınlanacak.

Ancak BBC rakipsiz değil. Aynı maçları yarı finaller dahil olmak üzere US ESPN 3D kanalı da verecek. BBC, yayının altyapısı için Sony firmasının 3D tecrübelerinden faydalanacak. 3D yayını boyunca kanal listeleri, perde arkası olaylar ve film fragmanları gibi içerikler de ekrandan erişilebilir olacak. Wimbledon maçlarını renkli olarak yayınlayan ilk kanal olan BBC'nin bu girişimi, yaklaşan Londra 2012 Olimpiyatları'nda yeni yayın teknolojilerine de kapı açacak.

http://www.engadget.com/2011/06/08/bbc-picks-wimbledon-for-its-first-3d-broadcast-in-july/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rock_Rage 8 yıl en beğenilen
Bizde bi HD yayına gecseydik soyle standart olarak dekoder mekoder almadan iyi olacak.Adamlar hd idi Full Hd ye gectiler oradanda artık 3D ye gectiler biz hala sd yayındayız.
SAYGILARLA
Bizde bi HD yayına gecseydik soyle standart olarak dekoder mekoder almadan iyi olacak.Adamlar hd idi Full Hd ye gectiler oradanda artık 3D ye gectiler biz hala ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ContEmpor4ry 8 yıl
andy1
Konuya farklı yerlerden bakıyorsunuz,gerçekleri görmek lazım siz kusura bakmayın ama olayı fazla romantik yönden algılıyorsunuz !...

Mükemmel yorumlamışsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marjinalyus 8 yıl
Adamlar aştı ya.BBC tv yayınlarına torrentle bağlanmayı da düşünüyodu.Gerçekten muhtemeşem bir keyif olacaktır, Nadal'ı Federer'i wimbledonda 3d izlemek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
Haberin şu kısmı ilgimi çekti;
"İngiltere'nin en büyük spor organizasyonu Wimbledon Tenis Turnuvası" bunu okunyunca bide bizimki aklıma geldi.. bizim en büyük spor organizayonumuz ise galatasaray- fenerbahçe derbisi. ülkede futboldan başka spor yok. olanlarda kendi aralarında eğleniyorlar. tenis çok zevkli bir spor kıskandım şimdi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
hd 3d bize uzak madi bakımdan 2 d devam :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
HD sistem için alt yapı çok pahalı bide HD 3d yi düşünün,şu anda Türkiye'de hem HD hemde 3D yayın yapacak güçte kanal yok diyebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl

DH Misafiri

HD sistem için alt yapı çok pahalı bide HD 3d yi düşünün,şu anda Türkiye'de hem HD hemde 3D yayın yapacak güçte kanal yok diyebiliriz.


Hocam bu altyapı isine kac sene once basladılar.Bizim ulke hemde 720p standartını kabul etti full hd degil lakin dijiturk dsmart haricinde izlenemiyor.Nereye kadar gidecekler ne zaman gececekler merak ediyorum.

SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
met@lrock 8 yıl
Biz daha TUPLU TV KULLANIYORUZ :) HD DE NEYMIS . HD SADECE EVDE BENIM BILGISAYUARDAN IZLENIR 1080P:) AZ PARA BIRIKTIRIM 3D YIDE TASICAM ODAMA :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl en beğenilen
Bizde bi HD yayına gecseydik soyle standart olarak dekoder mekoder almadan iyi olacak.Adamlar hd idi Full Hd ye gectiler oradanda artık 3D ye gectiler biz hala sd yayındayız.
SAYGILARLA
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 8 yıl
Rock_Rage

Bizde bi HD yayına gecseydik soyle standart olarak dekoder mekoder almadan iyi olacak.Adamlar hd idi Full Hd ye gectiler oradanda artık 3D ye gectiler biz hala sd yayındayız.

SAYGILARLA


Yanlışınız var.

1- Dünyada FULL HD yayın yapan henüz bir tane bile televizyon kanalı yok.

2- Digitürk PLUS ta Eurosport 3D ve 18 tane HD kanal mevcut.

3- Ulusal kanallarda yavaş yavaş HD ye geçiyor. ( Kanal D HD, TRT HD, ATV HD, SHOW HD, vb )

4-Dekoder almadan HD yayına geçmek teknik olarak imkansız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4900 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, 3d
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Apple iPad 2 video inceleme 8 yıl Kaspersky lab merkez ofis ve çalışma ortamı hakkında her şey! DH özel video! 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -10- 8 yıl Siber tehditlerdeki son gelişmeler ve virüslerle savaşma yolları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim