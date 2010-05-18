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IBM yeni sunucularında Nvidia Tesla serisi GPU'lara yer veriyor

9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, Tesla serisi profesyonel grafik çözümleriyle bilimsel araştırmalar için hazırlanan HPC tipi yüksek performanslı bilgi-işlem çözümlerinde ağırlığını hissettirmeye devam ediyor. Endüsti devi isimlerden biri olan lider teknoloji firması IBM, yaptığı yeni bir duyuru ile iDataPlex serisi sunucularında Nvidia'nın Tesla 20 serisi GPU'larını kullanmaya başladığını açıkladı.

IBM yöneticilerinden Dave Turek açıklamasında, yüksek performanslı bilgi-işlem çözümleri için müşterilere yenilikçi çözümler sağladığını ifade etti. GPU hızlandırmanın başta enerji araştırmaları olmak üzere pek çok alanda ciddi performans artışı sağladığını belirten David Turek'e ek olarak Nvidia'nın Tesla operasyonundan sorumlu yöneticisi Andy Keane, IBM'in yeni HPC sunucularında kendi çözümlerine adapte olmasını Tesla tarihinin kilometretaşlarından biri olarak tanımladı.

GPU bilgi işlem yaklaşımının kritik öneme sahip olduğu belirtilen açıklamada, CUDA teknolojisinin 350'den fazla üniversitede öğretildiğini, son iki yılda araştırmacılar ve geliştiriciler tarafından 10 kitap yayınlandığına ve CUDA geliştirici kitinin 200.000'defadan fazla indirildiğine dikkat çekildi.


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lj94 9 yıl
nvidia ibm in destegini aldıysa daha sırtı yere gelmez.ibm o kadar büyük bi şirketki kelimeler yetmez.
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BlackBeasT 9 yıl
Tipik NVIDIA reklamı maketi geçdi sonunda GPU çıkarınca 400,000 gpu sattım,kime sattın IBM yada kurumsal şirketleremi ? 100 derece sıcaklıgı gören E.Kartını son kullanıcıya ne faydası olucak ,sonra çıkıp biz ısı odaklı GPU hazırladık :D:D sözde 400,000 satmış ama hale ucuz 1 şirket NVIDIA
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eric13 9 yıl
fermi tabanlı teslaların piyasada olduğuna dair derin şüphelerim var
bazı arkadaşları hayal kırıklığına uğratıyoruz ama
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sertacaygun 9 yıl
CPU yok, öldü, bitti... Kimse kabul edemiyor aslında, yığınla yazılım var. GPU'nun gücü tartışılamaz !
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CeFurkan 9 yıl
400.000 gpu şişirme nereye satmış diyenler

bu konuya bakmasınlar
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demircibu 9 yıl

CeFurkan

400.000 gpu şişirme nereye satmış diyenler

bu konuya bakmasınlar


ıbm tek başına 400bin gpuyu alabilcek güçte ve potansiyele sahip firmadır server pazarında liderlerden

ama sanırım nvıdıa batıcak bakkalar kapanıyor


hayır inanmam 400bin fermi satamaz satılmaz kim aldı ben görmedim türkiyede furkan


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Nef'i 9 yıl
şimdi nvidia'nın gecikmesinin sebebi anlaşılıyor adamlar cep telefonu pazarından süper bilgisayarlara kadar büyük bir kitleyi hedef alıyor
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HoLY.oNE 9 yıl
anlaşılan nvidianın Geforce artık tikinin ucunda değil.sadece göstermelik prestij olayı için çıkardı gibi....

parayı görünce hemen hedefi değiştirdi
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