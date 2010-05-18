IBM yeni sunucularında Nvidia Tesla serisi GPU'lara yer veriyor

Nvidia, Tesla serisi profesyonel grafik çözümleriyle bilimsel araştırmalar için hazırlanan HPC tipi yüksek performanslı bilgi-işlem çözümlerinde ağırlığını hissettirmeye devam ediyor. Endüsti devi isimlerden biri olan lider teknoloji firması IBM, yaptığı yeni bir duyuru ile iDataPlex serisi sunucularında Nvidia'nın Tesla 20 serisi GPU'larını kullanmaya başladığını açıkladı.

IBM yöneticilerinden Dave Turek açıklamasında, yüksek performanslı bilgi-işlem çözümleri için müşterilere yenilikçi çözümler sağladığını ifade etti. GPU hızlandırmanın başta enerji araştırmaları olmak üzere pek çok alanda ciddi performans artışı sağladığını belirten David Turek'e ek olarak Nvidia'nın Tesla operasyonundan sorumlu yöneticisi Andy Keane, IBM'in yeni HPC sunucularında kendi çözümlerine adapte olmasını Tesla tarihinin kilometretaşlarından biri olarak tanımladı.

GPU bilgi işlem yaklaşımının kritik öneme sahip olduğu belirtilen açıklamada, CUDA teknolojisinin 350'den fazla üniversitede öğretildiğini, son iki yılda araştırmacılar ve geliştiriciler tarafından 10 kitap yayınlandığına ve CUDA geliştirici kitinin 200.000'defadan fazla indirildiğine dikkat çekildi.