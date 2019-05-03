BMC'nin sürücüsüz zırhlı araç prototipi IDEF 2019'da sergilendi

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Birbirinden yeni askeri ürün ve teknolojilerin tanıtıldığı IDEF 2019’da elektrikli ve otonom teknolojiler de ön plana çıktı. Türkiye’nin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, çok amaçlı zırhlı kara aracı Amazon’un otonom sürüş teknolojileriyle donatılan prototipini ilk kez IDEF 2019’da sergiledi.

İnsansız ve uzaktan kumandalı olarak görev icra edebiliyor

BMC’nin yenilikçi teknolojilerini hayata geçirdiği özel bir proje olarak dikkat çeken Amazon’un, monokok gövdesi ve özel V tabanıyla mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı uluslararası standartlarda koruma seviyesine sahip olduğu söyleniyor. Askeri Sürücüsüz Araç Prototipi Projesi kapsamında geliştirilen Amazon 4x4 çok amaçlı zırhlı araç, insansız ve uzaktan kumandalı olarak da görev yapabiliyor.

BMC’nin askeri sürücüsüz aracı, girilmesi zor ve tehlikeli yerlerde silahlı kuvvetler için veya yardım amaçlı askeri ve sivil görevlerde risk olmaksızın kullanılabilecek. Elektronik Kontrollü Sürüş Sistemi’ne, gerçek zamanlı haritalama ve yapay zeka ile çevre farkındalığı gibi teknolojilere sahip olan sürücüsüz askeri araç, opsiyonel olarak uzaktan bir operatör müdahalesi ile de görev icra edebilecek.

Henüz prototip aşamasında olan proje hayata geçirildiğinde, Türk savunma sanayisi tarafından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan insansız hava araçlarına tam otonom görev yapan zırhlı kara araçları da eklenecek. BMC Amazon, geçen yıl Efes 2018 tatbikatında uzaktan kumandalı olarak sahada test edilmişti. O anları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/bmcden-askeri-surucusuz-arac/1468643