BMC'nin sürücüsüz zırhlı araç prototipi IDEF 2019'da sergilendi

İnsansız ve uzaktan kumandalı olarak görev icra edebiliyor
BMC’nin yenilikçi teknolojilerini hayata geçirdiği özel bir proje olarak dikkat çeken Amazon’un, monokok gövdesi ve özel V tabanıyla mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı uluslararası standartlarda koruma seviyesine sahip olduğu söyleniyor. Askeri Sürücüsüz Araç Prototipi Projesi kapsamında geliştirilen Amazon 4x4 çok amaçlı zırhlı araç, insansız ve uzaktan kumandalı olarak da görev yapabiliyor.
BMC’nin askeri sürücüsüz aracı, girilmesi zor ve tehlikeli yerlerde silahlı kuvvetler için veya yardım amaçlı askeri ve sivil görevlerde risk olmaksızın kullanılabilecek. Elektronik Kontrollü Sürüş Sistemi’ne, gerçek zamanlı haritalama ve yapay zeka ile çevre farkındalığı gibi teknolojilere sahip olan sürücüsüz askeri araç, opsiyonel olarak uzaktan bir operatör müdahalesi ile de görev icra edebilecek.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/bmcden-askeri-surucusuz-arac/1468643 Yorum Yaz Paylaş Tweetle