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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMC'nin sürücüsüz zırhlı araç prototipi IDEF 2019'da sergilendi

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdikleri Amazon sürücüsüz zırhlı araç prototipini IDEF 2019'da sergiledi. Detaylar haberimizde:
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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BMC'nin sürücüsüz zırhlı araç prototipi IDEF 2019'da sergilendi
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Birbirinden yeni askeri ürün ve teknolojilerin tanıtıldığı IDEF 2019’da elektrikli ve otonom teknolojiler de ön plana çıktı. Türkiye’nin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, çok amaçlı zırhlı kara aracı Amazon’un otonom sürüş teknolojileriyle donatılan prototipini ilk kez IDEF 2019’da sergiledi.

İnsansız ve uzaktan kumandalı olarak görev icra edebiliyor 

BMC’nin yenilikçi teknolojilerini hayata geçirdiği özel bir proje olarak dikkat çeken Amazon’un, monokok gövdesi ve özel V tabanıyla mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı uluslararası standartlarda koruma seviyesine sahip olduğu söyleniyor. Askeri Sürücüsüz Araç Prototipi Projesi kapsamında geliştirilen Amazon 4x4 çok amaçlı zırhlı araç, insansız ve uzaktan kumandalı olarak da görev yapabiliyor.

BMC’nin askeri sürücüsüz aracı, girilmesi zor ve tehlikeli yerlerde silahlı kuvvetler için veya yardım amaçlı askeri ve sivil görevlerde risk olmaksızın kullanılabilecek. Elektronik Kontrollü Sürüş Sistemi’ne, gerçek zamanlı haritalama ve yapay zeka ile çevre farkındalığı gibi teknolojilere sahip olan sürücüsüz askeri araç, opsiyonel olarak uzaktan bir operatör müdahalesi ile de görev icra edebilecek.

Henüz prototip aşamasında olan proje hayata geçirildiğinde, Türk savunma sanayisi tarafından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan insansız hava araçlarına tam otonom görev yapan zırhlı kara araçları da eklenecek. BMC Amazon, geçen yıl Efes 2018 tatbikatında uzaktan kumandalı olarak sahada test edilmişti. O anları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/bmcden-askeri-surucusuz-arac/1468643 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf.
Yeğenime akülü araba arıyordum bende teşekkürler BMC ??
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DH Misafiri 2 hf.
hala ordamısın, biz istiyoruz ama çalmadan çaldırmadan, 1 liralık seyi 5 liraya yaptırmadan, torunlarına kadar o köprülerin parasını ödeyeceksin, he benim cebimden cıkmıyor diyebilirsin ama antalyadan portakal, manisadan üzüm, yozgattan domatez gelirken kamyon o koprüden geciyor 2 liraya kilosunu alacagın ürünü o koprüyü 5 liraya yaptıranlar yüzünden 4 liraya alıyorsun umarım cocuga anlatır gibi anlattım anlamıssındır.
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stalker(1979) 2 hf.
Hayret kötü yorum yazılmamış. Bu haberi daha kimse görmedi mi?
Millet haberi görünce dolu gibi olumsuz yorum yağmaya başlar
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 2 hf.
İstemezükçüler gelmeden yerimizi alalım seçim yatırımı değil beka meselesidir silahlanmak savaş girmek için değil olası bir savaşa girmemek için güçlenmektir silahlanmak
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