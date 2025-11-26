Giriş
    Hava savunma sistemi Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolarlık sözleşme imzalandı

    Türk savunma sanayisi, 6,5 milyar dolarlık sözleşmelerle Çelik Kubbe’yi güçlendiriyor. Sistem tamamen yerli ve entegre yapısıyla ülkenin savunma kapasitesini artırıyor.

    Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolarlık dev sözleşme Tam Boyutta Gör

    Türk savunma sanayisinin kritik projelerinden biri olan entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe, kapsamlı bir güçlendirme sürecine giriyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülecek projeler kapsamında toplam değeri 6,5 milyar dolar olan sözleşmeler imzalandı.

    Savunma devleriyle anlaşma imzalandı

    Sözleşme töreni HAVELSAN ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene, SSB Başkanı Haluk Görgün, Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcileri katıldı. Görgün, törende yaptığı konuşmada Savunma Sanayii İcra Kurulu (SSİK) kararlarının titizlikle sözleşmeye dönüştürüldüğünü belirterek, özellikle taarruzi ve hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik kararların hayata geçirildiğini vurguladı.

    Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolarlık dev sözleşme Tam Boyutta Gör

    Görgün, Roketsan ve ASELSAN’ın geçmişte geliştirdiği sistemlerin yanı sıra yeni taarruzi sistemler ve geliştirilmiş hava savunma araçları için sözleşmelerin imzalandığını ifade etti. Bu şirketlerin, mevcut sistemleri iyileştirme ve caydırıcılık gücünü artırma yönünde aralıksız çalıştığını belirtti.

    Çelik Kubbe’nin tüm yazılım ve donanımının yerli üretim olduğunu vurgulayan Görgün, sistemin katmanlı hava savunma mimarisi içinde entegre çalışabilecek alt sistemleri ve ağ yapısının tamamen milli imkanlarla üretildiğini açıkladı. Ayrıca, taarruzi sistemlerin seri üretimi ve menzil ile etki alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, imzalanan sözleşmelerin ülke açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı ve yüksek adetli üretimin başlayacağını söyledi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise törende, imzalanan projelerin Silahlı Kuvvetlerimizin stratejik gücünü artıracağını belirterek, uzay ve hava savunma sistemleri ile tanksavar ve stratejik sistemlerin seri üretim anlaşmalarının hayata geçirildiğini ifade etti.

