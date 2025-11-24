DeltaV’den Türkiye’de bir ilk: Ramjet motoru havada başarıyla ateşlendi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle geliştirilen özgün ramjet motoru, gerçekleştirilen son test kapsamında havada ilk kez başarıyla ateşlendi. DeltaV Uzay mühendislerinin yürüttüğü çalışma, yerli itki sistemleri açısından kritik öneme sahip.

Ramjet'e adım adım

Testin ardından yapılan açıklamada, projeye katkı veren tüm teknik ekip ve paydaşlara teşekkür edilirken, geliştirilen motorun Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay alanlarındaki hedeflerine destek sağlayacak yeni bir safhaya geçtiği vurgulandı. Bu gelişme, özellikle sesüstü ve ileri hız rejimlerinde ihtiyaç duyulan yüksek verimli motor teknolojilerinin yerlileştirilmesinde kilit unsur olarak değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test sonrası yaptığı açıklamada, ramjet motorunun yerli imkânlarla geliştirilmesinin Türkiye’nin kritik teknolojilerde bağımsızlık hedefi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Görgün, Sinop Test Merkezi’nde yürütülen ramjet itki sistemi çalışmalarının planlı şekilde sürdüğünü söyledi.

DeltaV’nin test görüntülerinin kamuoyuna yansıması, Türkiye’nin ramjet tabanlı füze projelerine yönelik ilginin yeniden artmasına neden oldu. Görüntülerdeki prototip, form olarak Lockheed Martin MAKO konseptine benzerliğiyle dikkat çekti.

Türkiye’de ramjet ve scramjet tabanlı sistemler üzerinde çeşitli kurumlar tarafından uzun süredir çok yönlü çalışmalar yürütülüyor. TÜBİTAK SAGE, sıvı yakıtlı ramjet teknolojisinin yanı sıra hipersonik hız rejimi için scramjet motoru üzerinde Ar-Ge projeleri sürdürüyor. Envantere girmesi hedeflenen Gökhan ve Gökhan-ER BVR füzeleri ile süpersonik ramjetli gemisavar füze programında SAGE ve Roketsan iş birliği yürütüyor. Roketsan ayrıca katı yakıtlı ramjet teknolojisiyle geliştirilen Gökbora BVR füzesi ve Akbaba anti-radyasyon füzesinde önemli ilerlemeler kaydediyor. DeltaV tarafında ise daha büyük boyutlu hava solumalı motorlar özelinde çalışmalar yürütülüyor.

Ramjet nedir ve nasıl çalışır?

Ramjet, hava solumalı, yüksek hızlı uçuş rejimlerinde verimli çalışan bir jet motoru türüdür. Çalışma prensibi, motorun kendi içinde dönen bir kompresör barındırmaması üzerine kuruludur. Uçağın veya füzenin ileri doğru yüksek hızla hareket etmesi sayesinde, motor girişinden alınan hava doğal aerodinamik sıkıştırma ile yüksek basınca ulaşır. Bu sıkıştırılmış hava yanma odasına gönderilir ve burada yakıtla karıştırılarak yüksek sıcaklıkta yanar. Yanma sonrası oluşan yüksek basınçlı gazlar nozula yönlendirilir ve dışarı atılarak itki oluşturur.

Ramjet motorunun verimli çalışabilmesi için aracın en az Mach 2 civarında bir hıza ulaşmış olması gerekir. Kompresör gibi hareketli parçalar içermediğinden mekanik olarak sade ve hafiftir. Ayrıca yüksek hızlarda klasik turbojet motorlarına kıyasla daha yüksek verim sunar. Ancak düşük hızlarda çalışamaz ve kalkış için harici bir itki kaynağı (roket motoru veya başka bir hızlandırıcı sistem) gerekir.

