BMW: İleri teknoloji ile 10 adımda mücevher hırsızlığı (video)

Diyelim ki BMW marka müthiş bir arabanız var ancak aşık olduğunuz kadına yeni bir mücevher almak için yeterli bütçeniz yok! İşte o zaman devreye BMW'nin ileri teknoloji ürünü elektronik sistemleri giriyor ve sizi çok yetenekli bir mücevher hırsızına dönüştürebiliyor.

Alman otomotiv devi yeni videosunda, araç içi elektronik sistemlerle bir soygunun nasıl gerçekleştirildiğini anlatan ve sonu sürprizle biten keyifli bir seyirlik hazırlamış.

İşin esprili kısmı bir yana haberimize konu olan video ile BMW, ConnectedDrive teknolojisi kapsamında araçlarında sunduğu Bilgi Servisi, Çevresel Görüş ve Arka Görüş Kamerası, Google Servisleri, Akıllı Cihaz Uygulamaları, Bluetooth Ses Akışı, Sesli Kontrol, Acil Arama, Ön Cam Bilgi Sistemi ve Gece Görüşü gibi teknolojilerine dikkat çekiyor, ConnectedDrive'ın tüm araçlarında olduğunu belirtiyor.





