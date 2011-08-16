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BMW: İleri teknoloji ile 10 adımda mücevher hırsızlığı (video)

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
55,6b
1
64
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Diyelim ki BMW marka müthiş bir arabanız var ancak aşık olduğunuz kadına yeni bir mücevher almak için yeterli bütçeniz yok! İşte o zaman  devreye BMW'nin ileri teknoloji ürünü elektronik sistemleri giriyor ve sizi çok yetenekli bir mücevher hırsızına dönüştürebiliyor.
Alman otomotiv devi yeni videosunda, araç içi elektronik sistemlerle bir soygunun nasıl gerçekleştirildiğini anlatan ve sonu sürprizle biten  keyifli bir seyirlik hazırlamış.
İşin esprili kısmı bir yana haberimize konu olan video ile BMW, ConnectedDrive teknolojisi kapsamında araçlarında sunduğu Bilgi Servisi, Çevresel Görüş ve Arka Görüş Kamerası, Google Servisleri, Akıllı Cihaz Uygulamaları, Bluetooth Ses Akışı, Sesli Kontrol, Acil Arama, Ön Cam Bilgi Sistemi ve Gece Görüşü gibi teknolojilerine dikkat çekiyor, ConnectedDrive'ın tüm araçlarında olduğunu belirtiyor.



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azawarai 8 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

mantıksız, o arabaya binen niye mücevher çalar ki.


belki arabayı da çalmıştır
1 Yanıt Yanıtla +34
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SiR MaNiaC 8 yıl
realcem
O mücevherle bu arabadan 4 tane alirsin :)

Alamazsın o arabadan daha 4 tane üretilmemiştir :)
Yanıtla +6
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3 Avatar Avatar Avatar
ayasmete 6 yıl
inasanın parası olunca kafası rahat oluyor tabı
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method16 8 yıl
ACABA KM DE KAC LITRE YAKIYO :) MALUM BENZIN PAHALANDI
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Şahi_13 8 yıl
alpa07
toretto ve oconner da alacakmıs bunlardan

torettoyla oconner bu herifi arabasıyla birlikte paketlerler,makineyi satıp parayıda çatıratırlar :D
yalnız bm'ci soygun olayının sonunda klas hareket yaptı,sigortacıymış kartı bıraktı ayık olun diye :D
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Cihan 8 yıl
mercedes ten reklam bekliyoruz sağlam bi consept car ile

youtube.com/...

youtube.com/...

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Stanislas Xavier 8 yıl
Devil01
sis xvierBu arabayı adana da kullansam uzaydan geldiler diye millet telefona sarılır video çeker ....
Sen Adananın neresinde oturuyon birader?Bak ben YeşilYurtda oturuyorum, Lüx bi semt de değil ama,Mahallemizde 2011 model beyaz Mustang duruyor.Yolun sonunda İbo Osman caddesindeki karşı mahallede de Yeşil Porsche duruyor.GaziPaşa Mah., hele ki Cemal Gürsel ya da biçok lüx semtindeki spor arabaları saymıyorum bile.Bunlar kimilerinin oyuncağı artık, adamlar zevk için alıyor.Bu arada çok salak bi konu üzerine reklam yapmışlar.Hırsızlık yapacaksan bile dikkat çekmemek için araç kullanmazsın ya da bu kadar lüx bişey kullanmazsın.

Arkadaşım senin de toplumdan ne kadar soyut olduğun anlaşılıyor bende adana nın nezih bir yerinde oturuyorum ve benim çevremde de güzel arabalar var ama bu şu gerçeği değiştir miyor oda her şehirde maddi durumu iyi olmayan insanların da olduğunu...Ne yani adana nın her yeri mi zengin mekanı bırak adnayı daha büyük şehirlerde dahi modernlikten uzak yerler var biraz gerçekçi olalım lütfen evet adanada ki cahil insanlar benide utandırıyor mekan diye merkez parka gidip takılanlar yada çakmak caddesini bir bok sanan insanları ikar edmezsin bu hem adananın hem türkiyenin gerçeği bu arabayı sokakta görsen sen dönüp bakmazmısın şahsen ben bakarım yani o lafı söylerken amacım adnalıları ezik göstermek değil ama dediğim gibi parmak arası terlikle dışarı çıkan apaçiler de adanadan oturduğum yerde viyolensel ile sokakta müzik yapan gençler ve felsefe seminerine giden sakinler de adanadan gelişmemiş insanları sevmeyebilirsin ama onları inkar edemezsin ....zaten yarası olan gocunur dostum o zaman niye böyle sert çıktın ...
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King Thranduil 8 yıl
Mesajım bulunsun
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alpa07 8 yıl
toretto ve o'conner da alacakmıs bunlardan
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iea96 8 yıl
Dikkat Ettiyseniz Videoda 3 Serisinin Yenilenmiş Modeli Arkadan Gözüküyor :o
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Blitz 8 yıl
Amma mantık arıyorsunuz reklamda. Reklam işte ilgi çeksin yeter...
Arabada şekilmiş yahu :)
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AsosyalBilgisayar 8 yıl
adam cepten cikarip koyarken tabi kamerayi es gecmisler etrafta kamera yok zaten rahatca degistiriyo
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artcraft35 8 yıl
bu araba benim olsun 1 milyon dolar borcum olsun
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Akin_Tr 8 yıl
bmw m6,m3 ün falan dış görünüşü bundan daha iyi bence ayrıca böyle uzay mekiği gibi arabası olan adamın hırsızlıkla işi olmaz parasıyla alır
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suslu76 8 yıl
@WP VOLK@N
ilginç bir tasarım...bmw güzel araba yapmış dezavatajı 2 kişilik yani spor olması..

station wagon olsaymis iyi olurmus di mi
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Hasan Paşa 8 yıl suslu76
suslu76
@WP VOLK@N
ilginç bir tasarım...bmw güzel araba yapmış dezavatajı 2 kişilik yani spor olması..

station wagon olsaymis iyi olurmus di mi

:))
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mk2kill 8 yıl
Contacts sadece hatun dolu :)
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Besiktask34 8 yıl mk2kill
mk2kill

Contacts sadece hatun dolu :)


nirede hani? :)
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