Üç tekerlekli Kymco CV3 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Kymco ve Türkiye temsilcisi Doğan Trend Otomotiv, bugün Adile Sultan Yalısı’nda düzenlenen etkinlikte şirketin Türkiye'de üretim yapma planlarını ilk kez açıkladı. Ayrıca üç tekerlekli Kymco CV3'ün tanıtımını gerçekleştirdi.

Kymco CV3, şirketin ürün gamındaki en teknolojik scooter olarak nitelendiriliyor. 2022 model Kymco CV3'ün fiyatı 369.900 TL olarak açıklandı ve model Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı.

Kymco CV3'ün öne çıkan teknik özellikleri 🏍

Motor tipi : Sıralı, 2 Silindir, DOHC, 8 Valf

: Sıralı, 2 Silindir, DOHC, 8 Valf Hacim : 550,4 cc

: 550,4 cc Maksimum güç : 38 kW / 7500 d/d

: 38 kW / 7500 d/d Maksimum tork : 53 Nm / 5750 d/d

: 53 Nm / 5750 d/d Vites : Otomatik (CVT)

: Otomatik (CVT) Kuru ağırlık : 280 kg

: 280 kg Fren (ön-arka) : çift disk-tek disk

: çift disk-tek disk Yakıt deposu: 15.5 litre

Kymco CV3'ün önde çift, toplam 3 tekerlekli model sınıfının en güçlüsü olduğu belirtiliyor. Ünlü AK 550 modeliyle aynı motor bloğuna sahip olan model, 550cc’lik 8 supaplı, çift silindirli, sıvı soğutmalı motora sahip ve 2 kademeli güç modu bulunuyor. 52 beygirlik maksimum güç 7500 d/d’de sağlanırken 5750 d/d’de 53 Nm maksimum tork değerine ulaşılabiliyor. CVT otomatik şanzıman ile de kesintisiz güç aktarımı gerçekleşebiliyor.

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CV3, kişiselleştirilebilir özellikleriyle dikkat çekiyor

Kymco’nun ilk 3 tekerlekli scooter modeli olan CV3, ayarlanabilir özellikleri ile sürüş konforunu maksimum seviyede sağlıyor. Kişiselleştirilebilir sürücü sırt desteği, ayarlanabilir ön cam, anahtarsız çalıştırma sistemi, sele altı güç çıkışı ve ısıtmalı elcik ile sürüş konforunu en üst düzeye çıkaran CV3, siyah ve yeşil renk seçenekleri ile satışa sunuluyor.

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LED farlar, sinyaller ve stoplar, elektronik kilitlenebilir ön süspansiyonlar, 6 inçlik Noodoe dijital ekran, hız sabitleyici gibi güvenlik teknolojileri ile destekleniyor. Kymco CV3’te ayrıca 4 kademede ayarlanabilen fren sistemi, manuel el freni ve ayak freni de bulunuyor.

2140 mm uzunluk, 960 mm genişlik ve 1475 mm yüksekliğindeki Kymco CV3’ün sele yüksekliği 795 mm ve aks mesafesi ise 1580 mm. Kuru ağırlığı 280 kg olan motosikletin yakıt deposu ise 15,5 litre. Sele altındaki eşya gözü bir adet tam boy kaska ev sahipliği yapabiliyor. Ayrıca güç çıkışı ve aydınlatmasıyla da karanlık ortamlarda pratiklik sağlıyor.

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Üç tekerlekli Kymco CV3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri