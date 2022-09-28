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    Üç tekerlekli Kymco CV3 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Kymco'nun ilk üç tekerlekli scooter modeli olan CV3, bugün düzenlenen lansman ile 2022 model olarak Türkiye'de satışa sunuldu. Peki Kymco CV3 fiyatı ne kadar? CV3 özellikleri neler? İşte detaylar:
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    Üç tekerlekli Kymco CV3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Kymco ve Türkiye temsilcisi Doğan Trend Otomotiv, bugün Adile Sultan Yalısı’nda düzenlenen etkinlikte şirketin Türkiye'de üretim yapma planlarını ilk kez açıkladı. Ayrıca üç tekerlekli Kymco CV3'ün tanıtımını gerçekleştirdi.

    Kymco CV3, şirketin ürün gamındaki en teknolojik scooter olarak nitelendiriliyor. 2022 model Kymco CV3'ün fiyatı 369.900 TL olarak açıklandı ve model Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı.

    Kymco CV3'ün öne çıkan teknik özellikleri 🏍

    • Motor tipi: Sıralı, 2 Silindir, DOHC, 8 Valf
    • Hacim: 550,4 cc
    • Maksimum güç: 38 kW / 7500 d/d
    • Maksimum tork: 53 Nm / 5750 d/d
    • Vites: Otomatik (CVT)
    • Kuru ağırlık: 280 kg
    • Fren (ön-arka): çift disk-tek disk
    • Yakıt deposu: 15.5 litre

    Kymco CV3'ün önde çift, toplam 3 tekerlekli model sınıfının en güçlüsü olduğu belirtiliyor. Ünlü AK 550 modeliyle aynı motor bloğuna sahip olan model, 550cc’lik 8 supaplı, çift silindirli, sıvı soğutmalı motora sahip ve 2 kademeli güç modu bulunuyor. 52 beygirlik maksimum güç 7500 d/d’de sağlanırken 5750 d/d’de 53 Nm maksimum tork değerine ulaşılabiliyor. CVT otomatik şanzıman ile de kesintisiz güç aktarımı gerçekleşebiliyor.

    Üç tekerlekli Kymco CV3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    CV3, kişiselleştirilebilir özellikleriyle dikkat çekiyor

    Kymco’nun ilk 3 tekerlekli scooter modeli olan CV3, ayarlanabilir özellikleri ile sürüş konforunu maksimum seviyede sağlıyor. Kişiselleştirilebilir sürücü sırt desteği, ayarlanabilir ön cam, anahtarsız çalıştırma sistemi, sele altı güç çıkışı ve ısıtmalı elcik ile sürüş konforunu en üst düzeye çıkaran CV3, siyah ve yeşil renk seçenekleri ile satışa sunuluyor.

    LED farlar, sinyaller ve stoplar, elektronik kilitlenebilir ön süspansiyonlar, 6 inçlik Noodoe dijital ekran, hız sabitleyici gibi güvenlik teknolojileri ile destekleniyor. Kymco CV3’te ayrıca 4 kademede ayarlanabilen fren sistemi, manuel el freni ve ayak freni de bulunuyor.

    2140 mm uzunluk, 960 mm genişlik ve 1475 mm yüksekliğindeki Kymco CV3’ün sele yüksekliği 795 mm ve aks mesafesi ise 1580 mm. Kuru ağırlığı 280 kg olan motosikletin yakıt deposu ise 15,5 litre. Sele altındaki eşya gözü bir adet tam boy kaska ev sahipliği yapabiliyor. Ayrıca güç çıkışı ve aydınlatmasıyla da karanlık ortamlarda pratiklik sağlıyor.

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    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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