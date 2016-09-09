BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası hakkında açıklamada bulundu

Donanım Haber Forumları'nda "Adil Kullanım Kotasına (AKK) Hayır!" kampanyası ses getirmeye devam ediyor. 'nda üyelerimiz tarafından başlatılan ve kısa süre içerisinde büyük bir destek görenkampanyası ses getirmeye devam ediyor.

‘utanmazlık’ şeklinde değerlendirdi. Hatırlayacağınız üzere forum üyelerinin girişimlerine ilk destek CHP Adana milletvekili İbrahim Özdiş tarafından gelmiş ve "Forumdaki gençlere selam, AKK’ye hayır!" mesajıyla bir fotoğraf yayınlamıştı. Daha sonra konuyla ilgili mecliste basın toplantısı düzenleyen Özdiş, "24 Mbit’e kadar hız” denilerek satışı yapılan internetin bazen 2-3 Mbit'e kadar düşürülmesinişeklinde değerlendirdi.

Sayan: Regülasyon çalışmalarımız sona ermek üzere

16. yıl dönümünü geride bırakan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun bir etkinliğinde çeşitli açıklamalarda bulunan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası konusuna değinmeden geçmedi. "AKK hakkında tüketicilerimizden gelen talepler var. Bu noktada regülasyon çalışmalarımız sona ermek üzere." diyen Sayan, internet kullanıcılarının merakla beklediği detayları şimdilik paylaşmadı.

Kulislerde konuşulanlara göre kota aşımı sonrasında 3 Mbps değerine çekilen hızın 5 Mbps olacağı iddia ediliyor. Bakalım BTK’nın Adil Kullanım Kotası’na yönelik düzenlemeleri tüketicilerin beklentilerini karşılayabilecek mi…

https://forum.donanimhaber.com/m_117507603/tm.htm