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BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası hakkında açıklamada bulundu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası hakkında tüketicilerden gelen taleplerin olduğunu ve regülasyon çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası hakkında açıklamada bulundu
 
Donanım Haber Forumları'nda üyelerimiz tarafından başlatılan ve kısa süre içerisinde büyük bir destek gören "Adil Kullanım Kotasına (AKK) Hayır!" kampanyası ses getirmeye devam ediyor.
Hatırlayacağınız üzere forum üyelerinin girişimlerine ilk destek CHP Adana milletvekili İbrahim Özdiş tarafından gelmiş ve "Forumdaki gençlere selam, AKK’ye hayır!" mesajıyla bir fotoğraf yayınlamıştı. Daha sonra konuyla ilgili mecliste basın toplantısı düzenleyen Özdiş, "24 Mbit’e kadar hız” denilerek satışı yapılan internetin bazen 2-3 Mbit'e kadar düşürülmesini ‘utanmazlık’ şeklinde değerlendirdi.

Sayan: Regülasyon çalışmalarımız sona ermek üzere 

16. yıl dönümünü geride bırakan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun bir etkinliğinde çeşitli açıklamalarda bulunan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası konusuna değinmeden geçmedi. "AKK hakkında tüketicilerimizden gelen talepler var. Bu noktada regülasyon çalışmalarımız sona ermek üzere." diyen Sayan, internet kullanıcılarının merakla beklediği detayları şimdilik paylaşmadı.
Kulislerde konuşulanlara göre kota aşımı sonrasında 3 Mbps değerine çekilen hızın 5 Mbps olacağı iddia ediliyor. Bakalım BTK’nın Adil Kullanım Kotası’na yönelik düzenlemeleri tüketicilerin beklentilerini karşılayabilecek mi…

https://forum.donanimhaber.com/m_117507603/tm.htm Yorum Yaz
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action4ever 3 yıl en beğenilen
15 temmuz sonrasında bir süre gayet hızlı internet kullandık. bu da gösterdi ki altyapı sorunu diye bir şey yok. amaç akksiz paket satıp daha fazla para kazanmak.
15 temmuz sonrasında bir süre gayet hızlı internet kullandık. bu da gösterdi ki altyapı sorunu diye bir şey yok. amaç akksiz paket satıp daha fazla para kazanma...
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312 . 3 yıl
Ülkede altyapı sorunu falan hikaye. Bunu her ay başı sıfırlanan kotalar ile görebiliyoruz. Hiçbir sorun olmuyor insanlar full hızları ile girdiğinde.
Sorun bence tamamen insanlara sınırsız internet verirsek bunu apartmanda 1 kişi alıp konu komşu ile paylaşırlar korkusudan kaynaklı bir açgözlü ticari yaklaşım.
Çözümsüzlüğün sebebi ise her zaman dediğim gibi devletin halkın değil firmaların yanında olması.
BTK denen kurum bu güne kadar hep firmalardan yana tavır almıştır ve
tüketici yasasında tüketici aleyhine olan maddelere karşı btk kurul kararları alarak
tüketici yasasında halkı koruyan maddeleri çiğnemiştir.
Ben burda sorunu devlet kurumlarında ararım ve bu memurlara verdiğimiz vergilerle maaş alanlara hakkımı helal etmiyorum
Ülkede altyapı sorunu falan hikaye. Bunu her ay başı sıfırlanan kotalar ile görebiliyoruz. Hiçbir sorun olmuyor insanlar full hızları ile girdiğinde.Sorun ...
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2 Yanıt Yanıtla +58
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Akone 3 yıl
HD izlemek için 8 Mbps lazım. 5 Mbps yaparlarsa milletin tepkisi değişmez bence. Ha 3 ha 5 hiç fark yok ki
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belkiutangac 3 yıl
tamamen hayal bizim için
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DH Misafiri 3 yıl
hem adil hem kota olacaksa gündüz saatlerinde günlük kota uygulayın hızı da belli bir yüzdeye indirin. aylık kotayla 100mbit satın alanı bile ha 3e ha 5e indirmişsin farketmez adil olmakla da yakında uzaktan alakası yoktur. tek amacı yatırım yapmadan müşteri düdüklemektir.
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milyondabir 3 yıl
aynı tas aynı hamam herşey aynı misali.kafalar kafaplı olunca ufkuda olmaz insanın
upload 1- ile 5 mbit arası
5 mbitde de cıkarakları dowload resmen billetle başşak geciyorlar ne desem az tiplere baksana . 3 dünya ülkesi sömürülmeye devam
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redwolf0 3 yıl
Sizden bir şey olmaz artık 10 senedir yapcaz yapcaz ne zaman yapcan 2023temi ? altyapı filan hikaye önemli olan para kazansın sarayımız
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Krone 3 yıl
İşi yokuşa sürmeye çalışıyorlar. Hastalıklı kan emici zihniyet. Allah hiçbir ülkeyi bu zihniyete muhtaç etmesin.
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mladenbmv 3 yıl
talep varda icraat yok icraaat gösterin.
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DH Misafiri 3 yıl
Bu haksizliga ses cikarmassak daha bizi esek yerine koyan cok olur !
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Virtual Reality 3 yıl
BTK başkanı belli ki telekomdan rüşvet almış. Yoksa vatandaştan yana olmak yerine neden şirketlerden yana olsun ki. Kanımı bozuk acaba.

Yıllardır bildiğimiz ama bir türlü ispatlayamadığımız Telekom - BTK arası rüşvet trafiğini ortaya çıkaracak yürekli savcılar elbet bir gün ortaya çıkacaktır.

2 senelik mücadele sonunda kazanılan hız 1.5 Mbit ve Türkiye'nin bilişimde geri kalmasının sebeplerinden biri olan düşük upload hızlarının iyileştirilmesi ile ilgili en ufak bir açıklama yok. Şaka gibi
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SHARINGAN 3 yıl
ŞUANDA KANPAMYAM BİTTİ SUPER ONLİNE KULLANICISIYIM FIBER. 70 TL UCRET VERİYORUM 25GB KOTALI SONRA 3MB DUŞUYOR. HERGUN BENİ ARIYORLAR SÖZLEŞME YAPALIM VS. DİYE ŞEHİRLER ARASI TAŞINACAĞIM İÇİN TARİFE DEĞİŞTİRMİYORUM(NAKİL ÜCRETİDE AYRIYETEN ALIYORLAR)
NE SAÇMA ŞEY HA 3 MB HA 5 MB NE FARK EDECEK İNSANLARI KANDIRMAYA DEVAM EDİYORLAR..
ŞÖYLEDE ADALETSİZLİK VAR YUKARIDA BİR ARKADAŞ BAHSETMİŞTİ 100 MB OLANDA 3 E DÜŞÜYOR 50 MB OLANDA 3 , 8 MB OLANDA 3 E DÜŞÜYOR %50 DÜŞÜRMELERİ GEREK.
BİRDE BU MİNİUMUM 3MB 5MB ÇOK AZ EN AZ 10MB OLMALI GÖZÜNÜZÜ AÇIN 2017 YILINA GİRİCEZ RUSYADA MİLLET 255MBLERDE UCUYOR BAŞKA ÜLKELERDE DAHA YÜKSEK HIZLARDA BİZ NELERLE UĞRAŞIYORUZ. YAZIKLAR OLSUN BU AKK NİN BAŞINDAKİLERE VE BU AKK Yİ ÇIKARTAN KİŞİ EMİN OL SENİN KULAĞINI İYİ ÇINLATIYORLAR.... SEN VE SENİN GİBİLERİN.....
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minur 3 yıl
5 yaparlarsa bu demek oluyor ki biz yine bildiğimizi okuruz...
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