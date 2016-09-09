BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası hakkında açıklamada bulundu

Haber Editörü
Donanım Haber Forumları'nda üyelerimiz tarafından başlatılan ve kısa süre içerisinde büyük bir destek gören "Adil Kullanım Kotasına (AKK) Hayır!" kampanyası ses getirmeye devam ediyor.
Hatırlayacağınız üzere forum üyelerinin girişimlerine ilk destek CHP Adana milletvekili İbrahim Özdiş tarafından gelmiş ve "Forumdaki gençlere selam, AKK’ye hayır!" mesajıyla bir fotoğraf yayınlamıştı. Daha sonra konuyla ilgili mecliste basın toplantısı düzenleyen Özdiş, "24 Mbit’e kadar hız” denilerek satışı yapılan internetin bazen 2-3 Mbit'e kadar düşürülmesini ‘utanmazlık’ şeklinde değerlendirdi.
Sayan: Regülasyon çalışmalarımız sona ermek üzere
16. yıl dönümünü geride bırakan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun bir etkinliğinde çeşitli açıklamalarda bulunan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası konusuna değinmeden geçmedi. "AKK hakkında tüketicilerimizden gelen talepler var. Bu noktada regülasyon çalışmalarımız sona ermek üzere." diyen Sayan, internet kullanıcılarının merakla beklediği detayları şimdilik paylaşmadı.
Kulislerde konuşulanlara göre kota aşımı sonrasında 3 Mbps değerine çekilen hızın 5 Mbps olacağı iddia ediliyor. Bakalım BTK’nın Adil Kullanım Kotası’na yönelik düzenlemeleri tüketicilerin beklentilerini karşılayabilecek mi…
https://forum.donanimhaber.com/m_117507603/tm.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sorun bence tamamen insanlara sınırsız internet verirsek bunu apartmanda 1 kişi alıp konu komşu ile paylaşırlar korkusudan kaynaklı bir açgözlü ticari yaklaşım.
Çözümsüzlüğün sebebi ise her zaman dediğim gibi devletin halkın değil firmaların yanında olması.
BTK denen kurum bu güne kadar hep firmalardan yana tavır almıştır ve
tüketici yasasında tüketici aleyhine olan maddelere karşı btk kurul kararları alarak
tüketici yasasında halkı koruyan maddeleri çiğnemiştir.
Ben burda sorunu devlet kurumlarında ararım ve bu memurlara verdiğimiz vergilerle maaş alanlara hakkımı helal etmiyorum