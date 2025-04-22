2024'te IMEI kaydı yapılan her 3 cihazdan 1'i Türkiye'de üretildi

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2024’te Türkiye’de kullanıma sunulan telefon sayısını ve güncel mobil abone sayısını açıkladı. Geçen yıl BTK sistemine kaydı yapılan telefonların 3’te 1’i Türkiye’de üretildi.

Türkiye’de üretilen veya ithal edilen telefon ve diğer cihazların (tablet, akıllı saat, modem vs.) IMEI’leri satıştan önce şirketler tarafından BTK Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kaydediliyor. Ayrıca vatandaşlar yurt dışından bireysel olarak getirdiği cihazları da e-Devlet üstünden bu sisteme kaydediliyor.

15 milyonu aşkın cihaz kaydedildi

2024 yılında BTK Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne toplam 15 milyon 629 bin 448 cihazın kaydı yapıldı. Bunlardan 9 milyon 253 bin 404’ü ithalat, 6 milyon 214 bin 908’i imalat yoluyla kaydedildi. Kaydı yapılan her 3 cihazdan 1’i Türkiye’de üretildi. Vatandaşların bireysel olarak e-Devlet’ten IMEI kaydı yaptığı cihaz sayısı ise 161 bin 136 oldu.

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Geçen yıl BTK sistemine IMEI kaydı yapılan cihazların yaklaşık yüzde 42’sini Samsung ve Apple marka cihazlar oluşturdu. Bakan Uraloğlu, bu iki markanın ardından Redmi, Tecno, Reeder, Infinix, Realme ve TCL marka cihazların yoğunlukta olduğunu ifade etti.

75 milyon 887 bin mobil hat kullanılıyor

Uraloğlu, geçen yıl 3G abone sayısının 4 milyon 345 bin 125'e düşerken 4,5G abone sayısının 87 milyon 662 bin 81 olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çekerek, "3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı 75 milyon 887 bin 45 oldu. Geçen yıl toplam geniş bant internet kullanım miktarı ise 80 milyon 496 bin 309 terabayt olduğu görüldü." diye konuştu.

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2024'te IMEI kaydı yapılan her 3 cihazdan 1'i Türkiye'de üretil