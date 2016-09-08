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Dikkat: Kış saati uygulaması kaldırıldı artık saatler geri alınmayacak

Ülkemizde her yıl mart ayınının sonunda saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla gerçekleştirilen yaz saati uygulaması, Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte artık tüm yıl geçerli olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,2b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Gün ışığından daha fazla yararlanma amacıyla yaz saati uygulamasının yıl boyu devam etmesi yönündeki karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre 26 Mart 2016 tarihinden itibaren saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla başlayan yaz saati uygulaması artık yıl boyunca devam edecek. Üstelik 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması" maddesi de böylelikle yürürlükten kaldırıldı. Yani yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.
Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı şu şekilde:
"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan ‘30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."
Diğer taraftan düzenlemeyle birlikte kullandığımız telefon, tablet gibi yaz saati uygulamasına geçiş yapan cihazlar konusunda dikkatli olmakta fayda var. Zira otomatik şekilde saat düzenlemesi yapan akıllı cihazlar ve bilgisayarlar vakit anlamında önemli problemler yaşatabilir.

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cenkakay08 3 yıl en beğenilen ozkan_tpc
ozkan_tpc

Nihayet. Son derece gereksiz bir uygulamaydı. Faydası zararı tartışılır tabi.

Hem faydasını ve zararını bilmiyorsun hemde çok gereksiz diyorsun.Kafan güzelmiş güle güle kullan.
ozkan_tpcNihayet. Son derece gereksiz bir uygulamaydı. Faydası zararı tartışılır tabi.Hem faydasını ve zararını bilmiyo...
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Yanıtla +29
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john ronald reuel tolkien 3 yıl
Çok saçma. Gmt+3 bizim ülkemizden geçmiyor bile. Kış saatinde kalıp yaz saatine geçmemeliydik. Gmt+2 İzmitten geçiyor çünkü.
2 Yanıt Yanıtla +20
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muratai 3 yıl
Suudi arabistanla aynı saat dilimine girdik, batıdan 1 saat daha uzaklaştık. Hala sebebini soran var mı??
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Wake Up Lieutenant 7 ay
ne oldu saatler geri alındı mı? diye soran arkadaşlar sanırım konuyu okumadı.
Üstelik 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması" maddesi de böylelikle yürürlükten kaldırıldı. Yani yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.
her sene, yıl boyu sürdürülecek.
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9600_G_T 7 ay
Ulke karanlik olmuş Allahim yardim et
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OrQuN 7 ay
Ne oldu sonuç hâlâ alınmıyor mu?
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programmer_onur 7 ay OrQuN
Hayır. Aynı kalkıyor.
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cübbesiz gandalf 7 ay
Karanlıkta uyanmak eziyet
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programmer_onur 7 ay
Gmt+2 de cihazınız varsa ya güncelleyin ya da Moskova falan gibi bir +3 lü dilime geçin.
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bozok6666 2 yıl
Saatlerle oynamaktan kurtulduk en sonunda çok saçma uygulamaydı zaten saatlerle oynayınca günün uzatamazdık .japonyadada yaz ve kış saati vardı vazgeçtiler çünkü tasarruf sağlamıyordu.
Saat farkı çok fazla olan rusyada bu uygulamadan vazgeçti avrupayla abd ısrarcı bu uygulamada ama onlarda saatlerle oynamanın tasarruf sağlamadığını anlayacak.
Bazıları sabah karanlık oluyor diyor eski uygulamadada iş dönüşü okul çıkışı karanlık oluyordu değişen birşey yok saati geri alınca gün uzamıyor.
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Jeopol 2 yıl bozok6666
Eee simdi hem ise gidiste hem donuste karanlik. Bu insanlar ne zaman gun yuzu gorecek?
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Redunay 2 yıl
Bi tane çalar saat alacağım telefon kafasına göre uyandırıyor
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nicksizayı 2 yıl
Bitsin bu zulum
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zotacing 2 yıl
Bu saçma uygulama seneye zaten kalkacaktır ama bence erken davranıp bu hafta içinde kaldırsalar ülke için daha iyi olacak.
Ekonomik durumlar zaten sıkıntılı, tasarruf adı altında daha çok enerji harcıyoruz.
Sabah diye bir kavram kalmadı, sabah uyanamıyorsun karanlık olduğu için psikolojiyi de bozuyor.
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