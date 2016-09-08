Dikkat: Kış saati uygulaması kaldırıldı artık saatler geri alınmayacak

Gün ışığından daha fazla yararlanma amacıyla yaz saati uygulamasının yıl boyu devam etmesi yönündeki karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre 26 Mart 2016 tarihinden itibaren saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla başlayan yaz saati uygulaması artık yıl boyunca devam edecek. Üstelik 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması" maddesi de böylelikle yürürlükten kaldırıldı. Yani yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı şu şekilde:

"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan ‘30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."

Diğer taraftan düzenlemeyle birlikte kullandığımız telefon, tablet gibi yaz saati uygulamasına geçiş yapan cihazlar konusunda dikkatli olmakta fayda var. Zira otomatik şekilde saat düzenlemesi yapan akıllı cihazlar ve bilgisayarlar vakit anlamında önemli problemler yaşatabilir.